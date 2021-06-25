"Третий глаз" спасет фанатов смартфонов

Панг Мин=-Вук, аспирант в области инновационного дизайна Королевского художественного колледжа и Имперского колледжа Лондона, испытал устройство в Сеуле. "Он был похож на пришельца с глазом на лбу, - говорит свидетель испытания Ли Ок-Чо. - Но в наши дни многие молодые люди могут попасть в аварию, используя свой мобильный телефон. Это было бы хорошо для них".

Третий глаз использует гироскопический датчик для измерения угла шеи пользователя и ультразвуковой датчик для расчета расстояния между роботизированным глазом и препятствиями. Оба датчика связаны с одноплатным микроконтроллером с открытым исходным кодом и аккумулятором.