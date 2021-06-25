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"Третий глаз" спасет фанатов смартфонов

"Третий глаз" спасет фанатов смартфонов (4 фото)

Автор:
25 июня 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Панг Мин-Вук   безопаснось   дизайн   дизайнер   идеи   корея   смартфон   третий глаз   
147
4
Любителям ходить по улице, уткнувшись в смартфоны, корейский дизайнер предлагает "третий глаз", который поможет им не натыкаться на предметы и людей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Панг Мин-Вук   безопаснось   дизайн   дизайнер   идеи   корея   смартфон   третий глаз   
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KOSTELLO 2 часа назад
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3.6o6pa 55 минут назад
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203k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Очнулась? В коме была?
Этой "новости" про убогих уже больше месяца. И на сайте пару раз было.
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3k
Горожанин Час назад
Началось. И глаза в будущем редуцируются, и мозги...))
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