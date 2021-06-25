"Третий глаз" спасет фанатов смартфонов

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Любителям ходить по улице, уткнувшись в смартфоны, корейский дизайнер предлагает "третий глаз", который поможет им не натыкаться на предметы и людей.
В Южной Корее был создан "третий глаз", чтобы люди, неотрывно глядящие в смартфоны, не рисковали получить травму. 28-летний южнокорейский промышленный дизайнер Пэнг Мин-Вук предлагает носить созданный им прибор на лбу - это должно помочь предотвратить столкновение со столбом или иным твердым предметом.
Пословам дизайнера, устройство имеет сатиричекский подтекст, который, как он надеется, заставит людей "осознать серьезность своей зависимости от гаджетов и внимательно взглянуть на себя".
Устройство под названием "Третий глаз" определяет, когда голова пользователя опущена в телефон. После этого устройство включается и начинает обозревать окрестности. Когда человек приближается к препятствию на расстояние пары метров, третий глаз издает звуковой сигнал, предупреждая его об опасности.
"Третий глаз - это взгляд в будущее человечества, - говорит дизайнер. - Поскольку мы не можем оторвать глаз от смартфонов, в будущем нам понадобится дополнительный глаз".
Устройство под названием "Третий глаз" определяет, когда голова пользователя опущена в телефон. После этого устройство включается и начинает обозревать окрестности. Когда человек приближается к препятствию на расстояние пары метров, третий глаз издает звуковой сигнал, предупреждая его об опасности.
"Третий глаз - это взгляд в будущее человечества, - говорит дизайнер. - Поскольку мы не можем оторвать глаз от смартфонов, в будущем нам понадобится дополнительный глаз".
Панг Мин=-Вук, аспирант в области инновационного дизайна Королевского художественного колледжа и Имперского колледжа Лондона, испытал устройство в Сеуле. "Он был похож на пришельца с глазом на лбу, - говорит свидетель испытания Ли Ок-Чо. - Но в наши дни многие молодые люди могут попасть в аварию, используя свой мобильный телефон. Это было бы хорошо для них".
Третий глаз использует гироскопический датчик для измерения угла шеи пользователя и ультразвуковой датчик для расчета расстояния между роботизированным глазом и препятствиями. Оба датчика связаны с одноплатным микроконтроллером с открытым исходным кодом и аккумулятором.
Третий глаз использует гироскопический датчик для измерения угла шеи пользователя и ультразвуковой датчик для расчета расстояния между роботизированным глазом и препятствиями. Оба датчика связаны с одноплатным микроконтроллером с открытым исходным кодом и аккумулятором.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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