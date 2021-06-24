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Посвящается тем, кто набивает тату на китайском без знания перевода

Посвящается тем, кто набивает тату на китайском без знания перевода (1 фото + 3 видео)

Автор:
24 июня 2021 09:05
Сообщество : Юмор
Метки: Китайский язык   Юмор   видео   иероглиф   мнение   прикол   тату   татуировка   
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Восток - дело тонкое. Набивающие себе татуировки-иероглифы люди порой совсем не задумываются о том, какой смысл несет в себе понравившийся символ. В данном видео актриса и певица Ян Гэ обрушилась с критикой на таких индивидуумов и рассказала про значения некоторых татуировок.

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Метки: Китайский язык   Юмор   видео   иероглиф   мнение   прикол   тату   татуировка   
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7  комментариев
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27k
АнтонПолднев 40 минут назад
Не знаю, как китайский, но русский у неё на уровне уверенного пользователя
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922
Дамир Саражаков Секунду назад
Про японские иероглифы тоже есть видео, про комбинации кстати интересный момент
Ссылка www.youtube.com
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21k
Михаил Сметанкин 3 минуты назад
А почему блть корабли в море ходят, а капитаны ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ!? Да и почему если я в море, то я плыву, а если корабль - то ходит?!
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3k
soar 4 минуты назад
Стоять-лежать - речь не о размещении предмета на столе, а о положении предмета. Стакан на столе тоже может лежать, как и вилка.
А глагол "сидеть" (на ветке) скорее всего следует рассматривать как синоним глаголу "отдыхать".
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10k
Nikita 21 минуту назад
Был такой сериал "Китайский городовой". Из Китая в Америку прилетел полицейский (Саммо Хун) и временно влился в коллектив. Начальница попросила Саммо дать ей пару уроков. На первый она пришла в костюме с иероглифами. Саммо дай ей пинка под сраку.
- Эй, ты чё делаешь?
-Так у Вас написано "Пни меня". Не стоит носить вещи с текстом, которого не понимаешь.
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33k
Alex 49 минут назад
Смешно )
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