Посвящается тем, кто набивает тату на китайском без знания перевода

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Восток - дело тонкое. Набивающие себе татуировки-иероглифы люди порой совсем не задумываются о том, какой смысл несет в себе понравившийся символ. В данном видео актриса и певица Ян Гэ обрушилась с критикой на таких индивидуумов и рассказала про значения некоторых татуировок.
В видео присутствует ненормативная лексика
Вторая часть
Бонус. Почему русский язык так сложен для иностранцев
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А глагол "сидеть" (на ветке) скорее всего следует рассматривать как синоним глаголу "отдыхать".
- Эй, ты чё делаешь?
-Так у Вас написано "Пни меня". Не стоит носить вещи с текстом, которого не понимаешь.