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Подборка фотографий с комментариями из того времени, когда было спокойно на душе и ты счастлив, что просто светит солнце!
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Авторский пост
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Метки: СССР детство ностальгия
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А лучше потому что этого вашего "энтэрнета" не было?
Так займитесь детьми своими, хватит сидеть и играть в танки.
Перебери велосипед с сыном, сходи за грибами семьёй, в поход с палатками, сделай ребенку бутерброд с маслом и сахаром. Вот и будет детство твоего ребенка похоже на твое. Займись детьми
Сегодня что то не очень получается....