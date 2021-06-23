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Из детства

Из детства (32 фото)

Автор:
23 июня 2021 22:39
Метки: СССР   детство   ностальгия   
293
32
Подборка фотографий с комментариями из того времени, когда было спокойно на душе и ты счастлив, что просто светит солнце!
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Метки: СССР   детство   ностальгия   
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11  комментариев
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7k
Дмитрий Данилов Час назад
Сколько ещё можно вспоминать и думать, что было лучше...
А лучше потому что этого вашего "энтэрнета" не было?
Так займитесь детьми своими, хватит сидеть и играть в танки.
Перебери велосипед с сыном, сходи за грибами семьёй, в поход с палатками, сделай ребенку бутерброд с маслом и сахаром. Вот и будет детство твоего ребенка похоже на твое. Займись детьми
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12k
Паша Эмильевич 11 минут назад
Моя первая учительница- Шимко Елена Арсентьевна. Вела у меня первый и второй классы в 1977-78 годах. Тогда уже была на пенсии, мы были ее последними учениками...
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100
Шурман 15 минут назад
Какие нахер грибы . Это люди пошли на вахту или из нее , суд по лицам из
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19k
Слепой Пью 44 минуты назад
В посылочных ящиках и овощи хранили, и для котофеев лоток получался, только песок часто приходилось менять.
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1k
Макс Юпитер Час назад
Вот это точно легенда!

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1k
Василич 2 часа назад
Почему то лайков маловато, и вроде тема уже много раз проверенная!
Сегодня что то не очень получается....
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17k
babuby 2 часа назад
Правый подшипник не той стороной поставлен, на фото посылочный ящик из оргалита(их стали делать уже позднее), ...
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