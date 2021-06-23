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Фотографии известных актёров, когда они еще не были знаменитыми

Фотографии известных актёров, когда они еще не были знаменитыми (17 фото)

Автор:
23 июня 2021 21:15
Метки: СССР   актрисы   актёры   интересно   страна   фотографии   
597
17
Присмотритесь к этим лицам, здесь они еще молодые, никому неизвестные, но полные надежд.
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Метки: СССР   актрисы   актёры   интересно   страна   фотографии   
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3  комментария
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43k
parallax 3 часа назад
Старая школа. Теперь таких актёров нет.
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4k
Квизо Час назад
8. Светлана Немоляева. Маленькая роль, это про роль Ольги в "Евгении Онегине"?
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