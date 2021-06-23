Фотографии известных актёров, когда они еще не были знаменитыми

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Присмотритесь к этим лицам, здесь они еще молодые, никому неизвестные, но полные надежд.
1.
Студентка-отличница Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского Алиса Фрейндлих. Уже тогда преподаватели понимали, что она будет звездой.
2.
Выпускник Школы-студии МХАТ Лев Дуров. Пока молодого актёра пригласил только детский театр. Еще впереди работа с Эфросом и всесоюзная слава в кино.
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3.
Ученик музыкальной школы по классу фортепиано Геннадий Хазанов. Тогда он даже не представлял себе, кем станет на самом деле.
4.
24-летний студент Школы-студии МХАТ Вячеслав Невинный. Уже есть одна роль в кино, но до всесоюзной славы еще далеко.
5.
Студент театральной училища имени Щепкина Олег Даль. Здесь он еще сильно картавит, немного комплексует на сцене, но уже имеет яркую индивидуальность.
6.
Первая небольшая роль Георгия Жженова в легендарном фильме «Чапаев», снятом в 1934 году. Впереди его ждут годы в лагерях и очень непростая судьба до полной реабилитации в 1955 году.
8.
Молодая актриса Московского театра имени Маяковского Светлана Немоляева. Еще нет главных ролей в театре, но зато есть четыре маленьких роли в кино.
10.
Молодой актёр Саратовского драмтеатра Олег Янковский. Впереди случайная встреча в ресторане с Владимиром Басовым и роль в фильме «Щит и меч», которая открыла ему дорогу в большое кино.
11.
19-летняя солистка ансамбля Омской филармонии «Омичи на эстраде» Любовь Полищук. Здесь она еще не знает, что главной её работой станет кино.
12.
Надежда Румянцева еще в школе знала, что станет актрисой. Потом был театральный институт, работа в ТЮЗе и, конечно, незабываемые роли в кино.
13.
Никита Михалков еще в школе посещал театральную студию при театре Станиславского, поэтому никто не сомневался в его большом актёрском будущем
14.
Студент «Щепки» Михаил Кононов. Через три года после окончания института он получит роль в фильме «Начальник Чукотки» и сразу станет знаменитым.
15.
Цирковая гимнастка Наталья Варлей оказалась в кино совершенно случайно. Она работала в одном номере с клоуном Енгибаровым, а с ним дружили многие кинорежиссеры. Причем первой её киноролью была не «Кавказская пленница», а роль санитарки в фильме «Формула радуги»
16.
Студент ВГИКа Александр Абдулов. Впереди судьбоносная встреча с Марком Захаровым, который и открыл перед ним двери не только своего театра, но и большого кино.
17.
Студент Новосибирского театрального училища Владимир Машков. Училище ему так и не удалось закончить, он был отчислен за драку. Потом будет учеба в Школе-студии МХАТ, откуда его тоже отчислят за плохое поведение. Но позже его возьмет под свое покровительство Олег Табаков. Восстановит в Школе-студии МХАТ на своем курсе, а после окончания заберет в свой театр.
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