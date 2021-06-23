Фотографии известных актёров, когда они еще не были знаменитыми

17.

Студент Новосибирского театрального училища Владимир Машков. Училище ему так и не удалось закончить, он был отчислен за драку. Потом будет учеба в Школе-студии МХАТ, откуда его тоже отчислят за плохое поведение. Но позже его возьмет под свое покровительство Олег Табаков. Восстановит в Школе-студии МХАТ на своем курсе, а после окончания заберет в свой театр.