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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
23 июня 2021 20:42
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
937
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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9  комментариев
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7k
Прохожий3 2 часа назад
Чемпионка по боксу хорошаааа.. И вообще много интересных фото - лично я многие вижу впервые
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3k
Федя Хитрый 2 часа назад
Зачем партизану винтовочные патроны? Они же в ППШ не влезут)
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473
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
Robotron из Дрездена мой первый компьютер, не считая, конечно, на работе СМ ЭВМ 1420 (даже помню первую игрушку "вертолётик и бомбочки"...
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6k
Дед Пихто 2 часа назад
2021, родственники прилетели из Египта из отпуска
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