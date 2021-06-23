Что хорошего сделал Малюта Скуратов?

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Этот «верный государев пес» сильно преуспел в искусстве карать людей. Будучи выходцем из обедневшей дворянской семьи, он пробил себе путь к странной и непростой славе.Его имя очень часто фигурирует в истории опричнины, ведь именно он в свое время настолько завоевал доверие Ивана Грозного, что стал при нем начальником опричников. Однако Малюта Скуратов все же являлся патриотом своей отчизны. Ввиду этого, он был полностью поглощен служением царю.Преданный МалютаО происхождении Малюты Скуратова историки только догадываются. Предполагается, что был он простолюдином. На самом же деле главного палача страны звали Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский.Малютой его прозвали за небольшой рост. А возможно прозвище указывает на то, что Григорий был младшим в семье. Однако после него малютами стали величать палачей и душегубов.Хотя Скуратов-Бельский в свое время заслужил быть главным опричником, созданию данной системы он не способствовал. Опричнина была учреждена еще задолго до его появления на политической арене. В лице начальника Малюта застал лишь 3 последних года опричнины.Скуратова приняли на должность сотника еще во время войны с Ливонским орденом. Тогда среди царской свиты стали выявляться предатели. В 1567 году Малюта занимался расследованием земского заговора.Григорий был послан в имение к предполагаемому зачинщику — Федору Челяднину. Тогда Малюта проявил необычайное рвение в деле дознания, которое по тем временам не могло обходиться без пыток. Он мастерски издевался и выпытывал информацию у 39 слуг Челяднина.За свою преданность делу Григорий получил одобрение самого государя. В 1569 году преданный Малюта становится начальником опричного сыскного ведомства. И продолжает поступать в том же духе.После земского заговора царь в каждом приближенном мог разглядеть предателя. Скуратов набрасывался на любого, кто, по мнению его государя, был достоин казни. Позднее именно его руками Иван Грозный расправится со своим родственником — князем Владимиром, которого по слухам новгородцы решили провозгласить новым царем.Таким образом, главным качеством Малюты была не бесчеловечная жестокость, а скорее безграничная преданность своему государю. Он был очень добросовестным исполнителем царских указов.Он положил конец опричнинеХотя Малюта у многих ассоциируется с главным опричником, стоит заметить, что именно он положил конец этой системе. С годами опричное войско перестало оправдывать свое существование и постепенно стало впадать в немилость Ивана Грозного. Опричники же стали вести себя своевольно, рассчитывая на безнаказанность и безграничное покровительство царя, тем самым подрывая моральный авторитет власти государя.К началу 1570-х годов Иван Грозный окончательно разочаровался в роли опричнины и решил упразднить эту государственную структуру. Тогда Малюта Скуратов активно включился в работу, целью которой было разоблачение высокопоставленных опричников. Результатом такой работы стала казнь 116 опричников.Данное событие положило серьезное начало ликвидации опричнины на Руси. Со временем, даже само слово было запрещено употреблять вслух.Участие в дипломатических переговорахИван Грозный, по всей видимости, очень доверял Малюте, так как тот всегда принимал участие в важных переговорах с Крымом и Литвой. Так как отношения с этими государствами у Руси были далеко непростыми, дипломатические переговоры играли очень большую роль в политической жизни страны. Конечно, Малюта не был профессиональным дипломатом, поэтому с ним обычно отправляли думного дворянина И.С. Черемисинова и дьяка Андрея Щелкалова.Он погиб, защищая отечествоВо время похода против шведов в 1573 году Малюта Скуратов командовал царским полком. Когда русское войско начало штурмовать крепость Вайсенштейн, Скуратов шел во главе своего полка, что, возможно, говорило о его храбрости. Однако во время атаки Григорий был смертельно ранен.Позднее Иван Грозный признал его героем. Малюту Скуратова похоронили со всеми почестями потому, что так распорядился царь. Далее государь позаботился о вдове Григория, назначив ей пожизненное денежное пособие.