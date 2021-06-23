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Что хорошего сделал Малюта Скуратов?

Что хорошего сделал Малюта Скуратов? (1 фото)

Автор:
23 июня 2021 19:30
Метки: история   образ   факты   
844
1
Образ Малюты Скуратова всегда был неразрывно связан с душегубством и невероятной жестокостью.

Источник:

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Метки: история   образ   факты   
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4  комментария
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Поручик 7 часов назад
Есть вполне обоснованное подозрение, что "настоящую правду про опричников и Малюту" писали тогдашние "идейные родственники Солженицына" - всякие "обиженки" (и их выжившие родственники), попавшие "под раздачу" опричников за всякие свои антигосударственные блудняки...
И правды в этих мемуарах примерно столько же, сколько в "огоньковских" статьях перестроечных времён про "вылавливавшего по вечерней Москве и насиловавшего школьниц Берию", и "ежедневно жрущего в блокадном Ленинграде торты с клубникой Жданова". То есть - "близко к нулю".
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−62
Лучший Друг 9 часов назад
Так Что хорошего сделал Малюта Скуратов?

Сначала пытал и казнил врагов народа, а потом пытал и казнил своих друзей палачей, чтобы самому в замес не попасть...

Ну прям стальные ежовы рукавицы...
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Сергей Яцеленко Лучший Друг 8 часов назад
Вовремя предать- значит предвидеть
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