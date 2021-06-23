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Олимпийская чемпионка Бобровникова возмущена зарплатами русских футболистов

Олимпийская чемпионка Бобровникова возмущена зарплатами русских футболистов (3 фото)

Автор:
23 июня 2021 19:23
Сообщество : Спорт
Метки: Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова   гандбол   российский футбол   
564
3
«Я столько не заработаю за всю жизнь!»
Гандболистка Владлена Бобровникова, являющаяся олимпийской чемпионкой 2016 года в составе сборной России, возмутилась высокими зарплатами русских футболистов.

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Метки: Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова   гандбол   российский футбол   
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16  комментариев
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19k
Андрей Иванов 2 часа назад
Тётка права, надо сажать этих голубков на 30 штукарей деревянных в месяц и премии, если что выиграют
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8k
Андрей Ма-С 5 минут назад
а сделали бы зарплату футболистов чисто из донатов зрителей и болельщиков, ох как бы они заиграли....
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883
Евгений 55 минут назад
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16k
Александр Сучков Час назад
Её ПРАВДА! Почему эти инвалиды получают миллионы, а в других видах спорта, где мы всех "имеем"- сосут????? ну образно. Все таки там тоже есть финансы, но не сопоставимые с футбалерами нашими....
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9k
Василенко Татьяна Час назад
а чья вообще была эта безумная идея - платить вальсирующим футболерам такие деньги? Я что-то не в курсе. Ринат дасаев, Федор Черенков, Валерий Гладилин небось все фигеют... Они честь страны отстаивали, а эти козлы за вальсы на поле... Ужас блин!!! Ужас! Но ведь откуда-то это идёт? И тренеры у нас самые высокооплачиваемые в мире.
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985
a_komolow Час назад
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8k
Sasa 2 часа назад
А может им платят за то, чтоб они сдерживали себя и играли плохо? Если ещё и в футболе мы будем впереди планеты всей, то это будет последней каплей для начала ядерной войны против России, чтоб таких героев не было!

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3k
Горожанин 2 часа назад
Ведь правда. Этих бездарей в футболе наверх проталкивают по коррупционной схеме. Весь путь наверх топ-футболиста в России - это сплошные взятки и коррупция, для последующей отработки вложений. Ведь все это знают. Вложения и крыша - вот двигатель, который вообще не имеет отношения к таланту игрока в российском футболе. АП - вы вообще что ли не в курсе такого положения дел в российском футболе? Когда это закончится?
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2k
ых 2 часа назад
Не, криволапых я не оправдываю, да и не смотрю уже футбол очень давно, с того момента, как он стал смесью балета и индийского кино. Но, для объективности, где з/п боксерши и гандболистки? Я нашел в сети разные варианты - от 30 тыров, до 170. Разброс велик, поэтому не верю ни одному.
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Переводчик-синхронист.
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