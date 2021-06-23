Олимпийская чемпионка Бобровникова возмущена зарплатами русских футболистов

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«Я столько не заработаю за всю жизнь!»
Гандболистка Владлена Бобровникова, являющаяся олимпийской чемпионкой 2016 года в составе сборной России, возмутилась высокими зарплатами русских футболистов.
Гандболистка Владлена Бобровникова, являющаяся олимпийской чемпионкой 2016 года в составе сборной России, возмутилась высокими зарплатами русских футболистов.
21 июня сборная России по футболу проиграла национальной команде Дании в Копенгагене с крупным счётом 1:4 и вылетела с чемпионата Европы. Второй гол в ворота сборной России стал следствием грубой ошибки полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.
Бобровникова сделала в сторис инстаграма репост новости о том, что зарплата Зобнина в «Спартаке» составляет 3,5 млн евро.
«Вчера смотрели с девчонками матч… Просыпаюсь утром, вижу этот пост. Достала калькулятор, просто для интереса. Лучше бы я этого не делала.
Пошла после допинг-теста на завтрак. Там была сборная по боксу. Услышала, как Саадат Далгатова с тренером начали обсуждать вопрос огромных зарплат футболистов. И не сдержалась, тоже присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых футболистами!
Чтоб вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прям просится), сколько человек за месяц.
Боксерша Саадат, например, лицо свое подставляет под удары, чтоб заработать медали и деньги для себя и семьи. И сколько нас спортсменов высочайшего уровня. Чемпионов, которым дали ЗМС не за 5-е место, которые никогда не увидят такие суммы, — написала Бобровникова.
Бобровникова сделала в сторис инстаграма репост новости о том, что зарплата Зобнина в «Спартаке» составляет 3,5 млн евро.
«Вчера смотрели с девчонками матч… Просыпаюсь утром, вижу этот пост. Достала калькулятор, просто для интереса. Лучше бы я этого не делала.
Пошла после допинг-теста на завтрак. Там была сборная по боксу. Услышала, как Саадат Далгатова с тренером начали обсуждать вопрос огромных зарплат футболистов. И не сдержалась, тоже присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых футболистами!
Чтоб вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прям просится), сколько человек за месяц.
Боксерша Саадат, например, лицо свое подставляет под удары, чтоб заработать медали и деньги для себя и семьи. И сколько нас спортсменов высочайшего уровня. Чемпионов, которым дали ЗМС не за 5-е место, которые никогда не увидят такие суммы, — написала Бобровникова.
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