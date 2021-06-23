Сторожевой корабль ВМС РФ открыл огонь по британскому эсминцу

Британский атташе вызван в МИД РФ для дачи объяснений по поводу произошедшего. Британия официально отрицает заход в российские территориальные воды и факт бомбометания по курсу эсминца.

Сама провокация очевидно является прощупыванием реакции на нарушение российского суверенитета над крымскими территориальными водами. При отсутствии максимально жестких реакций, такие провокации будут продолжаться.

Украина как обычно будет выступать в таких провокациях как плацдарм для такой деятельности (эсминец вышел из Одессы), а в некоторых случаях как инструмент.

Само собой, можете сами оценить, чего стоили заявления Бориса Джонсона о "готовности к нормализации отношений к России после того, как она изменит поведение". Британия, как враждебное РФ государство, свое то поведение менять совсем не намерена.