Сторожевой корабль ВМС РФ открыл огонь по британскому эсминцу

1877
2
1
Британский эсминец пересёк государственную границу России в 11:52 и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.
Эсминец был предварительно предупреждён о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал
В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, в 12:19 самолёт Су-24м выполнил «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца. Использовались авиационные бомбы ОФАБ-250.
После этого, в 12:23, эсминец Defender покинул границы территориального моря Российской Федерации, сообщило Минобороны.
После этого, в 12:23, эсминец Defender покинул границы территориального моря Российской Федерации, сообщило Минобороны.
Запись переговоров с эсминцем
Британский атташе вызван в МИД РФ для дачи объяснений по поводу произошедшего. Британия официально отрицает заход в российские территориальные воды и факт бомбометания по курсу эсминца.
Сама провокация очевидно является прощупыванием реакции на нарушение российского суверенитета над крымскими территориальными водами. При отсутствии максимально жестких реакций, такие провокации будут продолжаться.
Украина как обычно будет выступать в таких провокациях как плацдарм для такой деятельности (эсминец вышел из Одессы), а в некоторых случаях как инструмент.
Само собой, можете сами оценить, чего стоили заявления Бориса Джонсона о "готовности к нормализации отношений к России после того, как она изменит поведение". Британия, как враждебное РФ государство, свое то поведение менять совсем не намерена.
Сама провокация очевидно является прощупыванием реакции на нарушение российского суверенитета над крымскими территориальными водами. При отсутствии максимально жестких реакций, такие провокации будут продолжаться.
Украина как обычно будет выступать в таких провокациях как плацдарм для такой деятельности (эсминец вышел из Одессы), а в некоторых случаях как инструмент.
Само собой, можете сами оценить, чего стоили заявления Бориса Джонсона о "готовности к нормализации отношений к России после того, как она изменит поведение". Британия, как враждебное РФ государство, свое то поведение менять совсем не намерена.
Источник:
Метки: Фиолент мелкобритания провокация
90
Понравилось90
Новости партнёров
А при присутствии наступает 3-я мировая, такая у них логика? )
не было ничего, мы не обосрались.
Даже мелкобриты обстрел подтверждают
Только морозятся - мол это не по нам, мол это у них там внезапно учения какие-то
И если тебя задолбало вранье - зачем сам врешь?
Слава богу хоть дебилов не утопили, а то опять пришлось бы
Проблема в том, что почему-то они решают хорошо мы себя ведём или нет. Это и к США относится, даже больше к США, потому что остальные марионетки. Не пляшем под их дудку, значит мы плохие.