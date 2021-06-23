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Сторожевой корабль ВМС РФ открыл огонь по британскому эсминцу

Сторожевой корабль ВМС РФ открыл огонь по британскому эсминцу (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 16:33
Метки: Фиолент   мелкобритания   провокация   
1877
2
1
Британский эсминец пересёк государственную границу России в 11:52 и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

Источник:

Метки: Фиолент   мелкобритания   провокация   
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57  комментариев
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22k
Юрьевич 2 часа назад
Топить надо было... тогда бы уже не отвертелись, что не заходили в терводы! И другие бы 100 раз думали прежде чем нарушать границу.
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8k
kaboza Минуту назад
почему с мудаками на ихнем надо переговоры весть, на заявку щас мы вам [мат] на Русском, моментом поняли бы, ипать англия королевство, ранее уважал за лотус, ролс, бентли, твр, а ща сборище черножопых из колоний, с британскими учеными в придачу
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30k
russger 18 минут назад
"При отсутствии максимально жестких реакций, такие провокации будут продолжаться."

А при присутствии наступает 3-я мировая, такая у них логика? )
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1k
Yow 18 минут назад
А чо не торпедой? Турки ж сбили бомбардировщик и ничего
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2k
Ermolai Полчаса назад
Пилять, что за связь у бритиш воршип? Ни слова не разобрать. С Марсом, наверное, связь лучше. У них там аппараты 19 века что ли? По Скайпу связались бы на крайняк.
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21
Дядя Витя 37 минут назад
Заявления нагло-саксов не стоят НИЧЕГО! Оголтелая ложь, так было всегда и будет. Понимают только силу. Если уверены что в наших водах надо топить однозначно. Евреи мне в этом плане нравятся! Они б потопили сразу.
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27k
lem02 38 минут назад
Ни кто в мире обстрел не подтверждает и только наши пропагандоны надувают щеки и фантазируют на тему "как мы им дали"! Задолбало вранье...
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10k
Николай 39 минут назад
Да ладно, чё вы уж мировую войну чуть ли не организуете. Ну проплыла посудина, ну "поработали" они бесплатной мишенью для учений. Наши ребята хоть не скучают.
Слава богу хоть дебилов не утопили, а то опять пришлось бы

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963
azuver 39 минут назад
Зашёл в терводы России,получи торпеду в борт.Нужно было устроить показательное наказание .В назидание остальным желающим пересечь границу нашей страны.
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5k
TirAn 43 минуты назад
Бомбы и рыбок жалко. Британцев - нет
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6k
B0n 46 минут назад
Бритиш уоршип, айем рашн уоршип! Здесь рыбы нет... Рыбы нет! Ушла рыба. За дальний кордон!
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4k
Shtoppi 47 минут назад
Бриташки Россию ненавидят больше всех на планете. Все не знают как со своего прыща туманного на голову этим проклятым русским поднасрать.
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149
Бодан Бачевский 53 минуты назад
Лет ми спик фром май харт
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3k
Горожанин 54 минуты назад
Запад все-равно будет искать военной конфронтации. Это как нарыв. Ничего не делать, и в надежде на лучшее не вскрыть этот нарыв, чтобы избавиться от гнили... Тогда нарыв съест и убъет сепсисом... Законы природы одни - что в биологии, что в обществе, государствах и цивилизации.. Нужно было уничтожить британский эсминец нашей новейшей сверхзвукой ракетой. Было бы тяжело от вскрытого нарыва. Да! Но в дальнейшем всему организму - России и всей человеческой цивилизации стало бы намного лучше. А так, Запад будет продолжать безнаказанно отравлять все человечество своим нарывом маразма и нацистской жаждой мировой власти. Когда-нибудь это все-равно будет остановлено. Но с британским эсминцем сейчас - это было бы сделано малой кровью. Если ничего не делать и молчать - кровь будет большая. Запад ни перед чем не остановится. Это много раз было доказано историей.
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5k
КремлеКот 55 минут назад
"чего стоили заявления Бориса Джонсона о "готовности к нормализации отношений к России после того, как она изменит поведение".
Проблема в том, что почему-то они решают хорошо мы себя ведём или нет. Это и к США относится, даже больше к США, потому что остальные марионетки. Не пляшем под их дудку, значит мы плохие.
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4k
alex 55 минут назад
бахнуть однозначно
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−55
Лучший Друг Час назад
Задолбали эти туристы. Прутся куда попало, ни масочный режим, ни социальную дистанцию не соблюдают....
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4k
rutt Час назад
Знают, что топить не будут, вот и лезут. Давите их *ля! В следующий раз не покурсу бомбы метать, а на мостик капитану под ноги, чтоб заметили.
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5k
Ya Час назад
Только корабль на дне может доказать в чьих водах его уничтожили.
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11k
Вася 2 часа назад
уже два часа в евроновостях визжат как "русские" напали на бедную нату
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28k
Fat Lynx 2 часа назад
Еще не время...
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