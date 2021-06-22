Пограничники.Путь в бессмертие

FISHKINET
Первый день войны: как разворачивались события 22 июня 1941 года Первый день войны: как разворачивались события 22 июня 1941 года "Обкакались" и отвернулись от болельщиков, или отрицательный выход сборной России в 1/8 финала "Обкакались" и отвернулись от болельщиков, или отрицательный выход... Иван Ургант жёстко высмеял поражение России на чемпионате Европы по футболу Иван Ургант жёстко высмеял поражение России на чемпионате Европы... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Работники магазина быстро успокоили агрессивную покупательницу Работники магазина быстро успокоили агрессивную покупательницу «Танцор диско» Митхун Чакраборти удочерил девочку с мусорника, и она выросла красавицей «Танцор диско» Митхун Чакраборти удочерил девочку с мусорника, и... Киевский стример решил поцеловать на улице первую попавшуюся девушку, но тут же получил по лицу Киевский стример решил поцеловать на улице первую попавшуюся... Антон Маренцев. Грузовики и автобусы Антон Маренцев. Грузовики и автобусы Блогер отобрал у девочки подаренный iPhone и опозорился Блогер отобрал у девочки подаренный iPhone и опозорился 10 интересных фактов об интеллекте лесных обезьян 10 интересных фактов об интеллекте лесных обезьян Доказательств того, что офисная работа полна юмора и веселья Доказательств того, что офисная работа полна юмора и веселья Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные В Москве африканские студенты избили таджикского бойца ММА В Москве африканские студенты избили таджикского бойца ММА Девочка-подросток очень стеснялась высокого роста, но с возрастом поняла, что это её "изюминка" Девочка-подросток очень стеснялась высокого роста, но с возрастом... Ретро фотографии Ретро фотографии 15 душевных фотографий, которые разбудят в вас самые тёплые чувства 15 душевных фотографий, которые разбудят в вас самые тёплые чувства "Время, вперед!" (1965): гениальный фильм, каждый кадр шедевр. Музыку из фильма знали все в СССР "Время, вперед!" (1965): гениальный фильм, каждый кадр шедевр....
Пограничники.Путь в бессмертие

Пограничники.Путь в бессмертие (3 фото)

Автор:
22 июня 2021 15:27
Метки: военное   пограничники   эпизоды войны   
446
3
Прошло 80 лет с того момента,когда отлично отлаженная военная машина вермахта напала на Советский Союз.И сегодня,в день памяти и скорби,нельзя не вспомнить тех,кто первым бесстрашно встал на пути у вышколенных и уверенных в своей непобедимости фашистских орд.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: военное   пограничники   эпизоды войны   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62
Куртуазный Маньерист 2 часа назад
Вечная память!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Первый день войны: как разворачивались события 22 июня 1941 года Первый день войны: как разворачивались события 22 июня 1941 года 15 невероятных и необычных военных проектов, о которых мало кто знает 15 невероятных и необычных военных проектов, о которых мало кто знает Россиянам показали, как выглядит внутри атомная подлодка "Князь Владимир" Россиянам показали, как выглядит внутри атомная подлодка "Князь Владимир" Летающие киты Второй мировой: мощь и сила гигантских транспортников Летающие киты Второй мировой: мощь и сила гигантских транспортников Военные игрища в одном посте: авиадартс, танковый биатлон, Зарница и прочие Военные игрища в одном посте: авиадартс, танковый биатлон, Зарница и прочие В новых очках ночного видения американские солдаты видят врага насквозь В новых очках ночного видения американские солдаты видят врага насквозь
Андрей Эйнав
Инженер по робототехнике и электронике на авиационном заводе.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25001



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Обкакались" и отвернулись от болельщиков, или отрицательный выход сборной России в 1/8 финала
1
212
"Обкакались" и отвернулись от болельщиков, или отрицательный выход сборной России в...
Как охотятся слуги народа: наглость, жестокость и жадность в одном флаконе
3
224
Как охотятся слуги народа: наглость, жестокость и жадность в одном флаконе
﻿
Набирающие популярность
Эта оптическая иллюзия напугала мать девочки, когда она сделала фото
0
3
Эта оптическая иллюзия напугала мать девочки, когда она сделала фото
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
0
5
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
Первый день войны: как разворачивались события 22 июня 1941 года
Первый день войны: как разворачивались события 22 июня 1941 года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#автомобили#дтп#кино#в мире#война#Разное#сша
#Юмор#интересное#СССР#факты#картинки#авто аварии#приколы#прикол#Россия#Москва
#интересно#животные#автомир#аварии#футбол#подборка#фотографии#коронавирус#девушки#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться