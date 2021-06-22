Пограничники.Путь в бессмертие

Под Перемышлем утром 22 июня держали оборону пограничники лейтенанта Петра Нечаева. Несколько часов пулеметчики не давали врагу форсировать реку Сан. После кровопролитного боя в живых оставался только командир. Нечаев подпустил врага поближе — и взорвали последние гранаты. Ценой собственной гибели остановил атаку гитлеровцев. Сдержал — хотя бы на несколько минут —наступление на Перемышль...

---------------

Бойцы 2-й Брестской погранзаставы в ночь на 22-е были готовы к сражению. Вечером 21 июня ефрейтор Павел Капинос и замполит Леонтий Горбачёв шагали по берегу Западного Буга. На противоположной стороне реки они заметили нескольких купавшихся. Один из них неожиданно подплыл к советском берегу, прокричал, что через несколько часов начнется война — и быстро вернулся к своим. Начальник заставы,младший лейтенант Василий Горбунов, к этим сведениям отнесся серьезно. Первую атаку гитлеровцев они отразили без потерь. На подступах к деревне Новоселки держали оборону пулеметчики и два снайпера — ефрейтор Капинос и Иван Бузин.

Капинос в том бою проявил чудеса меткости. На этом участке полегло более 50 немцев. Когда их осталось двое — ефрейтор послал Бузина за патронами, а сам встретил гитлеровцев гранатами. Иван погиб, не добравшись до заставы. Когда закончились гранаты — ефрейтор послал последнюю пулю себе в сердце. На следующий день, когда немцы уже продвинулись на восток от Новоселок, местный житель Алексей Паневский похоронил снайпера, одного из павших героев первого дня войны...

---------

Начальник погранзаставы лейтенант Виктор Усов защищал границу возле деревни Вулька-Доргуньская (ныне Гродненская область Белоруссии).Немцы отводили на уничтожение его заставы меньше получаса. Какими силами располагал Усов? 35 бойцов, вооруженных винтовками, два ручных и один станковый пулемет, запас гранат. Но в четыре часа утра, столкнувшись с организованной обороной, немцы отступили. Через полчаса началась вторая атака — более мощная. Но позиции Усова остались неприступными для врага. Пограничникам даже удалось захватить «языка» — раненого офицера, который подтвердил то, что и так было очевидным: началась большая война...

После третьей атаки в строю остался только Усов. Командир погиб, сжимая в руках снайперскую винтовку. В ногах лежала граната...

От разрывов его засыпало землей — и останки героя нашли только одиннадцать лет спустя. Рядом с ним лежал револьвер с пустым барабаном.

Память о подвиге сохранили местные жители. В мае 1965 года, лейтенанту Виктору Михайловичу Усову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. О его героизме узнали миллионы людей. Застава — а она и в наше время находится там же, где и в 1941 году — носит имя лейтенанта Усова...

---------

Пройдут года,уйдут в небытие политики и правительства,но время бессильно перед Величием их Подвига,Подвига простых солдат ценой своих жизней приближавших Победу...

Вечная Память всем павшим в Великой Отечественной войне!