В боях в течение одного дня 22 июня 1941 года немецкая 45-я пехотная дивизия при штурме Брестской крепости понесла небывалые для нее ранее потери - только убитыми числились 21 офицер и 290 солдат и унтер-офицеров. Суммарные потери одной только 45-й немецкой пехотной дивизии по немецким данным составили на 30 июня 1941 года 482 убитых, в том числе 48 офицеров, и более 1000 раненых. Та же дивизия в 1939 году во время нападения на Польшу потеряла 158 убитыми и 360 ранеными.



- Надпись "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!", датированную 20 июля 1941 года, обнаружили в 1950 году.