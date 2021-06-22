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Брестская крепость

Брестская крепость (1 фото)

Автор:
22 июня 2021 11:54
Метки: Брестская крепость   СССР   война   
1049
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В 4.15 утра 22 июня 1941 года на Брестскую крепость внезапно обрушился шквальный артиллерийский огонь.

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Метки: Брестская крепость   СССР   война   
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7  комментариев
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Советский Оккупант 6 часов назад
Вечная память павшим героям за Родину!
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disevenvis 3 часа назад
Немного уточню - 45-я пехотная дивизия была австрийской, с 38 года в вермахте.
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3k
Александр 4 часа назад
В книге Васильева "В списках не значился" о том, что там творилось написано так, что лучше, я думаю, и не напишешь. Для тех, кто читал, помните сцену когда к Плужникову послали скрипача-еврея, чтобы он уговорил его выйти? В реальности, было подобное, и скрипач уцелел, и рассказал об этом. И том, как немвы взяли "на караул", когда солдат вышел. Вечная им память.
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287
Семен Александр 38 минут назад
Это все-таки художественное произведение. А о том, что там творилось на самом деле, в книге Смирнова. Благодаря которому мы и знаем про эти события.
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4k
VL 5 часов назад
что за ссука гомосячья наминусила?
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6k
ваня панкин 5 часов назад
склоняю голову в память о погибших...
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