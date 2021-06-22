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В 4.15 утра 22 июня 1941 года на Брестскую крепость внезапно обрушился шквальный артиллерийский огонь.
В боях в течение одного дня 22 июня 1941 года немецкая 45-я пехотная дивизия при штурме Брестской крепости понесла небывалые для нее ранее потери - только убитыми числились 21 офицер и 290 солдат и унтер-офицеров. Суммарные потери одной только 45-й немецкой пехотной дивизии по немецким данным составили на 30 июня 1941 года 482 убитых, в том числе 48 офицеров, и более 1000 раненых. Та же дивизия в 1939 году во время нападения на Польшу потеряла 158 убитыми и 360 ранеными.
- Надпись "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!", датированную 20 июля 1941 года, обнаружили в 1950 году.
- Надпись "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!", датированную 20 июля 1941 года, обнаружили в 1950 году.
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Метки: Брестская крепость СССР война
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