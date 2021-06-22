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День без рассвета, день начала войны: Каким осталось в памяти 22 июня 1941 года

День без рассвета, день начала войны: Каким осталось в памяти 22 июня 1941 года (4 фото)

Автор:
22 июня 2021 08:49
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: война   начало   страна   фашизм   
875
4
22 июня - 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Военный обозреватель kp.ru Виктора Баранец собрал и сравнил реальные воспоминания об этом страшном дне.

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Метки: война   начало   страна   фашизм   
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5  комментариев
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6k
insaider 4 часа назад
Немецкие солдаты напали без объявления войны,уничтожали население,по сути устроили геноцид,но мировая общественность тогда этого не заметила,и сейчас игнорирует возрождение фашизма!
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1k
Дмитрий Круглов 2 часа назад
Гитлеровцы убивали не потому что у них был Гитлер, а потому что они европейцы. Спросите у индейцев, кто такие европейцы.
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4k
newegg 4 часа назад
«Качественный уровень советских летчиков куда выше ожидаемого...» Особенно немцев шокировали авиационные тараны и огромный уровень потерь. Только за 22 июня 1941 года люфтваффе потеряли 300 самолетов, чего в боях с союзниками не было».

Врать то зачем, да ещё так по-детски?
Люфтваффе в первый день войны, 22 июня, на Восточном фронте потеряли 69 боевых самолётов. За 27 дней боёв с 22 июня по 19 июля 1941 года немецкая авиация потеряла 1284 самолёта всех типов, что было больше чем за два месяца боёв в «Битве за Англию». Советская авиация за это время потеряла около 8000 самолётов, из них за первый день войны 2852.
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13k
Совранский 5 часов назад
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