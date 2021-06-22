«Танцор диско» Митхун Чакраборти удочерил девочку с мусорника, и она выросла красавицей

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Даже если вы не застали триумф индийского фильма «Танцор диско», который пришелся на вторую половину 80‑х годов, то наверняка начнете уважать актера, сыгравшего в этом фильме главную роль, после нашего рассказа. Митхун Чакраборти в конце 90‑х удочерил девочку, которую родители… выбросили в мусорный контейнер. Эта история так же драматична, как и большинство фильмов Болливуда, но при этом также традиционно счастливо заканчивается.
Казалось бы – что тут особенного, ведь звезды часто усыновляют сирот и без устали рассказывают об этом в интервью и ток-шоу. Но в случае с индийским мачо Митхуном Чакраборти все было иначе. Звезда кино не стал делать на своем поступке пиар и о нем знали очень немногие.
В конце 90‑х годов Чакраборти смотрел вечером телевизор и его внимание привлек один сюжет. В мусорном контейнере прохожий нашел маленькую девочку, которую, как мусор, бросила туда родители. Он отнес ребенка в больницу, где врачам удалось спасти истощенную малышку, находившуюся на грани жизни и смерти.
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На следующий день после выхода сюжета, ранним утром, у дверей клиники уже стоял роскошный автомобиль Чакраборти – самого высокооплачиваемого и самого любимого актера Индии. Вместе с женой Йогитой Бали он приехал в больницу и заявил, что готов удочерить девочку, найденную в мусоре. Но оказалось, что даже для человека его уровня, решить этот вопрос было нелегко.
Прежде чем актеру и его жене отдали ребенка, им пришлось пройти немало инстанций, заполнить горы бумаг и столкнуться с матерой бюрократией. Но у этой истории, как вы уже догадались, счастливый конец, и спустя несколько недель Митхун и Йогита смогли забрать малышку в ее новый дом.
Митхун и его дети
Девочку назвали Дишани (Dishani) и она стала единственной дочерью в семье, где уже росли три сына. Хотя Дишани знала, что она не родная дочь, она никогда не ощущала особого отношения к себе – ее любили как родную, а баловали даже больше чем мальчишек. У нее было все, что она пожелает и девочка росла как настоящая принцесса.
Никто не знает, кем были настоящие родители Дишани, которые бросили ее погибать среди мусора. Что ожидало ее, истощенного ребенка, одного из миллионов сирот Индии? Приют, нищета, голодное существование, смерть? Но девочка вытянула счастливый билет несколько раз – когда ее нашли еще живой, когда врачам удалось ее выходить, и когда она стала членом одной из самых известных семей страны.
Сам Чакраборти не родился известным и богатым. Его отец – простой служащий телефонной компании, а мать домохозяйка. Кроме него в семье росли три сестры и денег постоянно не хватало. Актер сменил немало профессий и даже был… террористом и скрывался от правосудия. Человеку с такой судьбой гораздо проще понять жизнь бедных людей, чем выросшим в сытости и достатке.
Нужно сказать, что Дишани не подводит своих приемных родителей. Она выросла доброй, трудолюбивой, умной и очень красивой девушкой. Сейчас приемной дочери Митхуна Чакраборти 31 год и она студентка Нью-Йоркской школы актерского мастерства.
Разве могло быть иначе, ведь девочка выросла в среде творческих и увлеченных людей, а ее игровой площадкой часто становилась съемочная площадка, в перерывах между дублями фильмов отца.
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Метки: актер индия интересное история ребенок
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