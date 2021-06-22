«Танцор диско» Митхун Чакраборти удочерил девочку с мусорника, и она выросла красавицей

Девочку назвали Дишани (Dishani) и она стала единственной дочерью в семье, где уже росли три сына. Хотя Дишани знала, что она не родная дочь, она никогда не ощущала особого отношения к себе – ее любили как родную, а баловали даже больше чем мальчишек. У нее было все, что она пожелает и девочка росла как настоящая принцесса.