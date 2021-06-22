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«Танцор диско» Митхун Чакраборти удочерил девочку с мусорника, и она выросла красавицей

«Танцор диско» Митхун Чакраборти удочерил девочку с мусорника, и она выросла красавицей (10 фото)

Автор:
22 июня 2021 05:54
Метки: актер   индия   интересное   история   ребенок   
280
10
Даже если вы не застали триумф индийского фильма «Танцор диско», который пришелся на вторую половину 80‑х годов, то наверняка начнете уважать актера, сыгравшего в этом фильме главную роль, после нашего рассказа. Митхун Чакраборти в конце 90‑х удочерил девочку, которую родители… выбросили в мусорный контейнер. Эта история так же драматична, как и большинство фильмов Болливуда, но при этом также традиционно счастливо заканчивается.
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Метки: актер   индия   интересное   история   ребенок   
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4  комментария
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3k
Shekhar Kapur Час назад
Большинство девочек из класса были влюблены в этого актёра. Помню, как мы радовались выходу любого индийского фильма в кинотеатре )). Добрый, славный Болливуд . А Митхун - добрый и чудесный человек, много занимается благотворительностью.
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26k
winergy2012 17 минут назад
Танцы будут?
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6k
vitenok 39 минут назад
Господи, у меня в голове звучит какая то песня из индийского фильма с закадровым переводом!
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28k
Acu900 48 минут назад
Где то читал что в Индии принято, когда выдают дочь замуж,родители невесты оставляют родителям жениха приданное (недвижимость, сбережения, драгоценности и.т.д) Далеко не каждый может себе это позволить, по этому, увы, в Индии совсем не редкость избавлятся от новорожденных девочках таким вот способом,описанном в посте. Мальчиков наоборот берегут как ценную вещь на которой можно заработать... Такие вот нравы в Индиии
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