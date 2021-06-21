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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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8.
13 июня 1961 — в Калуге Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент здания первого в мире музея космонавтики.
15.
Пирамида из трофейных немецких пушек на площади Согласия в Париже накануне Парада Победы 14 июля 1919 года.
18.
Автомобили Yugo отправляются из Югославии в США, 1985 год.
Около 140 000 автомобилей Yugo было продано в США в 1985–1992 годах.
23.
Полевой командир ЧРИ Муса Басханов, 1995 год. Среди чеченцев получил прозвище "киборг" за свой страшный шрам на лице.
28.
Падение трибуны во время гонки Индианаполис 500 в 1960 году
Самодельная 30-ти метровая трибуна была сооружена частным лицом наподобие строительных лесов для просмотра гонки, и пользовалась популярностью у зрителей на протяжении многих лет.
За скромную сумму в 5-10 долл. можно было увидеть гонку с высоты во всей красе. Во время прохождения гонки в 1960 году на трибуне находились 120-130 человек. При приближении автомобилей люди начали подвигаться к краю, наклоняться вперед, чтобы лучше рассмотреть участников гонки.
В результате конструкция потеряла устойчивость и рухнула на стоящих под ней людей. Два человека погибли, 80 получили ранения, из них 22 очень тяжелые.
За скромную сумму в 5-10 долл. можно было увидеть гонку с высоты во всей красе. Во время прохождения гонки в 1960 году на трибуне находились 120-130 человек. При приближении автомобилей люди начали подвигаться к краю, наклоняться вперед, чтобы лучше рассмотреть участников гонки.
В результате конструкция потеряла устойчивость и рухнула на стоящих под ней людей. Два человека погибли, 80 получили ранения, из них 22 очень тяжелые.
35.
Сотрудники Щекинского погрузочно-транспортного управления собираются в колонну на демонстрацию к дню Великой октябрьской социалистической революции. Конец 80-х.
40.
Мехико, 21 июня 1970 года.Стадион "Ацтека".
Только что завершился финальный матч девятого чемпионата мира по футболу, в котором бразильцы обыграли итальянцев со счётом 4:1. На этом снимке счастливый ЭДСОН АРАНТИС ДУ НАСИМЕНТУ.
Его можно понять-считанные минуты назад он стал трёхкратным чемпионом мира! Прошло уже чуть более полувека, но никто так и не смог хотя бы повторить это уникальное достижение.
Его можно понять-считанные минуты назад он стал трёхкратным чемпионом мира! Прошло уже чуть более полувека, но никто так и не смог хотя бы повторить это уникальное достижение.
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