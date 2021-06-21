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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
21 июня 2021 21:35
Метки: история   ретро   фото   
452
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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7  комментариев
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2k
Frank Borman 2 часа назад
10. Открытый купальник , дизайн Элизабет Тейлор, 1968 год.

Попу надо проветривать, иначе будет не комильфо.
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12k
U55R Час назад
Комментарий к фото
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3k
RALEXXX 2 часа назад

В 1993г. были деньги номиналом 200 рублей?
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