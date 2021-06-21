28.

Самодельная 30-ти метровая трибуна была сооружена частным лицом наподобие строительных лесов для просмотра гонки, и пользовалась популярностью у зрителей на протяжении многих лет.



За скромную сумму в 5-10 долл. можно было увидеть гонку с высоты во всей красе. Во время прохождения гонки в 1960 году на трибуне находились 120-130 человек. При приближении автомобилей люди начали подвигаться к краю, наклоняться вперед, чтобы лучше рассмотреть участников гонки.



В результате конструкция потеряла устойчивость и рухнула на стоящих под ней людей. Два человека погибли, 80 получили ранения, из них 22 очень тяжелые.