Без прививки не распишут: в Нижегородской области ЗАГС открыт только для избранных

280
5
А еще могут официально оформить отношения тем, у кого отрицательный тест на коронавирус. Ковидодиссидентам вход в ЗАГС будет заказан.
Власти Нижегородской области поясняют, что такие меры вполне укладываются в режим повышенной готовности, в котором регион существует в настоящее время. Главное управление ЗАГСов региона уведомило, что отныне расписывать будет только те пары, в которых жених с невестой либо имеют сертификаты о прививках от COVID-19, либо отрицательные тесты ПЦР на коронавирус.
Помимо этого, процедура регистрации брака также должна проводиться при соблюдении довольно строгих правил: гости мероприятия находятся в маске или респираторе., число участников бракосочетания в помещении не должно превышать 20 человек, на открытых площадках — 50, включая ведущего.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- В США от COVID-19 сначала привьют цветное население, а уж после - всех остальных
- Почему вакцину от коронавируса «Спутник V» сделали двухкомпонентной?
- Аналитики предсказывают победу над коронавирусом через семь лет
- Дракула предлагает привиться от коронавируса
- Путешественникам придется получать специальный Covid-паспорт
21
Понравилось21
Новости партнёров
Либо вакцина, либо отрицательный тест. То есть опять никакой обязаловки для вакцинации? Или ради красного словца ... (С)
Делаю анализы, при том срочный стоит немного дороже обычного, а результат в этот же день (я про анализ крови, не знаю он ли ПЦР), но с этой справкой меня принимают везде.
а если свидетельство о смерти.... как получать?
У родственников, с месяц назад, был в детском саду выпускной. Итог: половина из присутствующих заболели.
Сколько народу через ЗАГС проходит ежедневно? Можно прям вывеску повесить: рассадник ковида. Приходи, распишись и получи ковид в подарок.