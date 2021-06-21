FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2876 постов • 1054 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Без прививки не распишут: в Нижегородской области ЗАГС открыт только для избранных

Без прививки не распишут: в Нижегородской области ЗАГС открыт только для избранных (5 фото)

Автор:
21 июня 2021 15:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Нижегородская область   загс   запрет   коронавирус   пандемия   прививки   
280
5
А еще могут официально оформить отношения тем, у кого отрицательный тест на коронавирус. Ковидодиссидентам вход в ЗАГС будет заказан.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Нижегородская область   загс   запрет   коронавирус   пандемия   прививки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Максим 56 минут назад
Вот опять, заголовок не отражает текст статьи.
Либо вакцина, либо отрицательный тест. То есть опять никакой обязаловки для вакцинации? Или ради красного словца ... (С)

Делаю анализы, при том срочный стоит немного дороже обычного, а результат в этот же день (я про анализ крови, не знаю он ли ПЦР), но с этой справкой меня принимают везде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
882
Алксандр Шевченко 13 минут назад
Да введите вы уже карантин, а .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Сибиряк 13 минут назад
С разводами та же фигня?
а если свидетельство о смерти.... как получать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
КремлеКот 18 минут назад
Не хотите по хорошему, будет по плохому.
У родственников, с месяц назад, был в детском саду выпускной. Итог: половина из присутствующих заболели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван 19 минут назад
А гости могут хоть кровью кашлять, по*уй?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мих Полчаса назад
И правильно. Нехрен мракобесам семьи создавать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Полчаса назад
без целки, тоже! ну, и трипак теперь можно на лавке подхватить! мэрия оленевода знает что делает!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Majul Полчаса назад
А что странного?
Сколько народу через ЗАГС проходит ежедневно? Можно прям вывеску повесить: рассадник ковида. Приходи, распишись и получи ковид в подарок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
noName 49 минут назад
"ЗАГС открыт только для избранных"-а прививка доступна только избранным?Ну не войте потом что ИВЛ-ов не хватает и больницы переполнены...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RRK Час назад
Сегодня в загс идут только идиоты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ВОВЧЕГ Час назад
Когда вход госДуру будет только для вакцинированных?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Oclean X Pro Elite: бесшумная электрическая зубная щетка за 59,99 долларов Oclean X Pro Elite: бесшумная электрическая зубная щетка за 59,99 долларов Аналитики предсказывают победу над коронавирусом через семь лет Аналитики предсказывают победу над коронавирусом через семь лет В США от COVID-19 сначала привьют цветное население, а уж после - всех остальных В США от COVID-19 сначала привьют цветное население, а уж после - всех остальных Дракула предлагает привиться от коронавируса Дракула предлагает привиться от коронавируса Почему вакцину от коронавируса «Спутник V» сделали двухкомпонентной? Почему вакцину от коронавируса «Спутник V» сделали двухкомпонентной? Путешественникам придется получать специальный Covid-паспорт Путешественникам придется получать специальный Covid-паспорт
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

725354



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
16 фотографий, которые доказывают, что всё в мире познаётся в сравнении
1
46
16 фотографий, которые доказывают, что всё в мире познаётся в сравнении
ТОП-7 "адских" машин и костюмов советской фантастики: кто придумал это чудо
2
52
ТОП-7 "адских" машин и костюмов советской фантастики: кто придумал это чудо
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Kiyo’s Garage Galaxy — трехдвигательный мотоцикл для рекордов скорости
0
2
Kiyo’s Garage Galaxy — трехдвигательный мотоцикл для рекордов скорости
Белый и пушистый: Ким Кардашьян украсила свой Lamborghini Urus шерстью
1
16
Белый и пушистый: Ким Кардашьян украсила свой Lamborghini Urus шерстью
Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4 фото)
Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#интересное#в мире#кино#приколы#прикольные#природа#мемы
#интересно#люди#фотографии#дтп#факты#Россия#футбол#коронавирус#страна#сатира
#Юмор#СССР#подборка#картинки#аварии#девушки#авто аварии#прикол#коты#сша

На что жалуетесь?

Вернуться