На Камчатке рыбак на лодке встретил медведицу с тремя медвежатами в реке. Похоже, клёвое место приглянулось не только человеку. Отважный россиянин отогнал хищников обычной удочкой, посоветовав не мешать ему рыбачить.
Житель Камчатки решил порыбачить на лодке. Мужчина случайно наткнулся на медведицу с тремя медвежатами. Детёныши плескались в воде, а их мать стояла неподалёку. Ничуть не испугавшись, мужчина махнул в сторону животных удочкой и посоветовал им удалиться.
"Ну-ка, давай, мамка, забирай своих! Дайте порыбачить!"
Как ни странно, но медведи нехотя развернулись и пошли прочь. Рыбак глядя в камеру, заявил: "Ну как вам?! На вытянутую удочку подходили!".
Пользователи сети оценили смелость рыбака и заметили, что ему просто повезло. Если бы медвежата напугались или почуяли опасность, медведица встала бы на защиту своих детёнышей. В этом случае удочка никак не сможет помочь.
Источник:
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Хотя наверняка на два таких видео существует (вернее могло бы существовать, но его не нашли, вместе с автором) одно, которое уже никто не увидит, когда что-то пошло не так.
и хуже нас знает как с ним себя вести)
знаю что дворняг можно матами гонять, и идти надо только на них, и слать на 3 буквы.
возможно для него опыт общения с медведем примерно то же самое что для меня с дворнягами.
и те и те если нападут, покалечат а может и загрызут, но безопаснее идти на дворняг и крыть их матами, чем попробовать уйти от них.