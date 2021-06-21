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Слабоумие и отвага: россиянин на Камчатке отогнал медведицу с медвежатами удочкой

Слабоумие и отвага: россиянин на Камчатке отогнал медведицу с медвежатами удочкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июня 2021 10:32
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   животные   интересное   камчатка   медведи   смелость   спокойствие   фото   
631
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На Камчатке рыбак на лодке встретил медведицу с тремя медвежатами в реке. Похоже, клёвое место приглянулось не только человеку. Отважный россиянин отогнал хищников обычной удочкой, посоветовав не мешать ему рыбачить.

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Метки: видео   животные   интересное   камчатка   медведи   смелость   спокойствие   фото   
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19  комментариев
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14k
Serg2001 56 минут назад
Это какие-то учебные медведи... )
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42
Иван Минуту назад
Да этой истории уже несколько лет. Байанище.
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4k
tamin 3 минуты назад
У мужика нет яиц в классическом понимании...потому что он одно большое охрененно бронированное яйцо. Я бы кирпичный завод открыл метров за 300 до них. А он смеётся. Причём судя по говору, ситуацию он спокойно воспринимает и знает что делает....охренеть просто. Да он наверное чужому авианосца так скажет и тот свалит нахрен. Незачем же человеку мешать ловить рыбу своими ракетами...ппц. автор спасибо!настроение улучшилось
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20k
Matrosskin 16 минут назад
Всё правильно делал. Вроде как и не приближался - не воспринимался как опасность медведицей. При этом и к своей" территории" приближаться не давал - "силу" показывал. Медведице вообще не резон связываться в такой ситуации, оно ей зачем ?
Хотя наверняка на два таких видео существует (вернее могло бы существовать, но его не нашли, вместе с автором) одно, которое уже никто не увидит, когда что-то пошло не так.
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1k
Шмёль Полчаса назад
По интонации мужика создаётся впечатление, что семейку эту он не впервые видит, и, возможно, даже подкармливает. Вот ролик снял, удочку отложил и еды им подкинул, как вариант.
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11k
Вася 38 минут назад
наверняка ружжо рядом лежит или ещё что для таких случаев
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8k
Vlad 47 минут назад
Повезло мужику, ленивая медведица да и сытая наверное.
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27k
winergy2012 49 минут назад
Также этот урод видимо относится к людям.Ну ниче,следующий раз ему не повезет.
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887
Алксандр Шевченко 54 минуты назад
Тут главное не бояться, уже в принципе всё случилось. Повезло что зверь сытый и осторожный. Бежать гораздо опаснее.
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12k
Колька Валеркин сын 57 минут назад
а мог бы стать завтраком туриста))))))
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