Как ни странно, но медведи нехотя развернулись и пошли прочь. Рыбак глядя в камеру, заявил: "Ну как вам?! На вытянутую удочку подходили!".

Пользователи сети оценили смелость рыбака и заметили, что ему просто повезло. Если бы медвежата напугались или почуяли опасность, медведица встала бы на защиту своих детёнышей. В этом случае удочка никак не сможет помочь.