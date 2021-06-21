Драка цыганок с неожиданным финалом

331
1
1
В Харькове мужчина стал свидетелем драки цыганок и решил запечатлеть конфликт на видео. Разгоряченным женщинам это не понравилось и одна из них попыталась вырвать телефон из рук автора. Однако мужчине нашлось, что ей ответить.
Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Цыгане устроили массовую драку на свадьбе в Ульяновской области
- После замечания о доставке посылки курьер Amazon напала на клиентку и сломала ей нос
- В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть маску
- Разыскиваемый мужчина нанял вертолет, чтобы сдаться полиции
- Мужчина более 30 лет дружит с рыбой, которую он выходил после ранения
17
Понравилось17
Новости партнёров