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Драка цыганок с неожиданным финалом

Драка цыганок с неожиданным финалом (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июня 2021 09:07
Метки: Украина   ХАРЬКОВ   в мире   видео   драка   конфликт   люди   цыгане   цыганка   
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В Харькове мужчина стал свидетелем драки цыганок и решил запечатлеть конфликт на видео. Разгоряченным женщинам это не понравилось и одна из них попыталась вырвать телефон из рук автора. Однако мужчине нашлось, что ей ответить.

Источник:

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Метки: Украина   ХАРЬКОВ   в мире   видео   драка   конфликт   люди   цыгане   цыганка   
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8  комментариев
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8k
Lev Asriev 42 минуты назад
В этом ролике-животные все. Включая снимающего.
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7k
Алеksей 22 минуты назад
а в чём неожиданность финала? в том, что оператор "разумил" русский, которого не понимал сначала? Ух сильно цыганское колдунство
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33k
Антон Полчаса назад
Ну хоть в конце с птичьего на нормальный язык перешел!
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28k
Кот Баюн 39 минут назад
Автор что ипаное, полюбому пасриот-нацык-вытиран...
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2k
Дмитрий 39 минут назад
Это Украина! Там все е....тые!
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4k
VL 40 минут назад
О, рогулет и язык русский под занавес вспомнил. Хорошо жиробасину умыл.
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433
Будьте крепенькими и здоровенькими! 54 минуты назад
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582
krokodilov 56 минут назад
С первого раза прочитал "с неожиданным фингалом" вот это интрига думаю надо глянуть
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