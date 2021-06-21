Первые роли в кино любимых советских актеров

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21 июня 2021 06:10
Всех этих замечательных актеров мы, конечно же, знаем и очень любим. А вот насколько хорошо мы знаем, в каких ролях они снимались в самом начале своей карьеры, предлагаем вам сегодня проверить вместе.
Олег Басилашвили, 1956, «Невеста» — Андрей Андреевич.
Олег Табаков, 1956, «Саша вступает в жизнь» — Саша Комелев.
Ольга Остроумова, 1968, «Доживем до понедельника» — Рита Черкасова.
Виталий Соломин, 1963, «Улица Ньютона, дом 1» — Боярцев.
Анна Каменкова, 1959, «Девочка ищет отца» — Лена Микулич.
Людмила Чурсина, 1961, «Когда деревья были большими» — Зоя.
Александр Михайлов, 1973, «Это сильнее меня» — Алексей Углов, бригадир.
Наталья Варлей, 1966, «Формула радуги» — медсестра.
Наталья Варлей, 1966, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — Нина.
Нина Усатова, 1981, «Куда исчез Фоменко?» — портниха.
Галина Польских, 1959, «Белые ночи» — на балу.
Екатерина Васильева, 1965, «Звонят, откройте дверь» — учитель физкультуры.
Анна Самохина, 1988, «Воры в законе» — Рита.
Богдан Ступка, 1970, «Белая птица с черной отметиной» — Орест Звонарь.
Василий Ливанов, 1959, «Город на заре» — комсомолец-строитель.
Юрий Соломин, 1960, «Бессонная ночь» — Павел Егорович Кауров.
Никита Михалков, 1959, «Солнце светит всем».
Алексей Смирнов, 1957, «Балтийская слава» — матрос с «Дианы».
Сергей Гармаш, 1984, «Отряд» — Иван Урин.
Вячеслав Невинный, 1957, «Коммунист» — крестьянин.
Михаил Боярский, 1971, «Держись за облака» — конвоир, ведущий на казнь.
Владимир Зельдин, 1938, «Семья Оппенгейм» — гость.
Алексей Горбунов, 1984, «Груз без маркировки» — Женя Стенько.
Татьяна Кравченко, 1977, «Приезжая» — Симка.
Георгий Жжёнов, 1932, «Ошибка героя» — Пашка Ветров.
Георгий Тараторкин, 1967, «Незабываемое» — Иван Чабан.
Георгий Бурков, 1966, «Зося» — Семёнов.
Татьяна Догилева, 1971, «Отдать швартовы!» — радистка.
Нина Русланова, 1967, «Короткие встречи» — Надя.
Леонид Филатов, 1970, «Город первой любви» — шофер Борис.
Кирилл Лавров, 1955, «Звезды на крыльях» - курсант военно-морского училища лётчиков
1955, «Максим Перепелица» — армейский фотокорреспондент.
Владимир Басов, 1954, «Школа мужества» — поручик.
Дмитрий Певцов, 1986, «Конец света с последующим симпозиумом» — Джим.
Сергей Никоненко, 1961, «Сердце не прощает» — Гриша Топилин.
Александр Калягин, 1967, «Николай Бауман» — Марат.
Георгий Юматов, 1947, «Весна» — ассистент гримера.
Сергей Юрский, 1957, «Улица полна неожиданностей» — прохожий.
Михаил Пуговкин, 1941, «Дело Артамоновых» — Степаша Барский.
Алексей Гуськов, 1986, «Плюмбум, или Опасная игра» — школьный учитель.
Савелий Крамаров, 1959, «Ребята с нашего двора» — Васька Ржавый.
Леонид Броневой, 1964, «Товарищ Арсений» — полковник жандармерии.
Вера Алентова, 1965, «Дни летные» — учительница Лидия Федоровна.
Ада Роговцева, 1956, «Кровавый рассвет» — Гафийка.
1956, «Павел Корчагин» — Христина.
Евгения Добровольская, 1983, «Клетка для канареек» — Олеся.
Владимир Гостюхин, 1970, «Был месяц май» — Микола Нырков.
Николай Крючков, 1933, «Окраина» — Семён Петрович Кадкин.
Владимир Ильин, 1967, «Женя, Женечка и «Катюша»» — однополчанин Колышкина.
Евгения Симонова, 1973, «В бой идут одни «старики»» — Маша Попова.
Михаил Козаков, 1956, «Убийство на улице Данте» — Шарль Тибо.
Татьяна Доронина, 1955, «Первый эшелон» — Зоя.
Михаил Кононов, 1961, «Наш общий друг» — Виктор Карягин.
Александр Балуев, 1981, «Следствие ведут Знатоки. Дело №16. Из жизни фруктов» — работник овощебазы.
Леонид Ярмольник, 1974, «Ваши права?» — «Ромео».
Елена Сафонова, 1974, «Ищу мою судьбу» — Люба Иванова.
Станислав Любшин, 1958, «Сегодня увольнения не будет» — военный шофер Садовников.
Борис Щербаков, 1963, «Мандат» — Глебка Прохоров, сын питерского рабочего, член продотряда.
Ролан Быков, 1954, «Школа мужества» — реалист.
Олег Борисов, 1955, «Мать» — рабочий-подпольщик.
Борислав Брондуков, 1962, «Цветок на камне» — Ковалев.
Михаил Жигалов, 1972, «Стихи Агнии Барто» (фильм-спектакль).
Ольга Волкова, 1958, «Город зажигает огни» — абитуриентка мостостроительного института.
Рина Зелёная, 1931, «Путевка в жизнь» — девушка из «малины» Жигана.
Людмила Касаткина, 1954, «Укротительница тигров» — Леночкa Воронцова.
Николай Добрынин, 1987, «Прощай, шпана замоскворецкая…» — Гаврош.
Владимир Этуш, 1953, «Адмирал Ушаков» — Сеид-Али, флотоводец из Алжира.
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