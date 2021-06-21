Первые роли в кино любимых советских актеров

Всех этих замечательных актеров мы, конечно же, знаем и очень любим. А вот насколько хорошо мы знаем, в каких ролях они снимались в самом начале своей карьеры, предлагаем вам сегодня проверить вместе.

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Олег Басилашвили, 1956, «Невеста» — Андрей Андреевич. 0 Источник:

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Олег Табаков, 1956, «Саша вступает в жизнь» — Саша Комелев. 0 Источник:

Ольга Остроумова, 1968, «Доживем до понедельника» — Рита Черкасова. 0 Источник:

Виталий Соломин, 1963, «Улица Ньютона, дом 1» — Боярцев. 0 Источник:

Анна Каменкова, 1959, «Девочка ищет отца» — Лена Микулич. 0 Источник:

Людмила Чурсина, 1961, «Когда деревья были большими» — Зоя. 0 Источник:

Александр Михайлов, 1973, «Это сильнее меня» — Алексей Углов, бригадир. 0 Источник:

Наталья Варлей, 1966, «Формула радуги» — медсестра. 0 Источник:

Наталья Варлей, 1966, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — Нина. 0 Источник:

Нина Усатова, 1981, «Куда исчез Фоменко?» — портниха. 0 Источник:

Галина Польских, 1959, «Белые ночи» — на балу. 0 Источник:

Екатерина Васильева, 1965, «Звонят, откройте дверь» — учитель физкультуры. 0 Источник:

Анна Самохина, 1988, «Воры в законе» — Рита. 0 Источник:

Богдан Ступка, 1970, «Белая птица с черной отметиной» — Орест Звонарь. 0 Источник:

Василий Ливанов, 1959, «Город на заре» — комсомолец-строитель. 0 Источник:

Юрий Соломин, 1960, «Бессонная ночь» — Павел Егорович Кауров. 0 Источник:

Никита Михалков, 1959, «Солнце светит всем». 0 Источник:

Алексей Смирнов, 1957, «Балтийская слава» — матрос с «Дианы». 0 Источник:

Сергей Гармаш, 1984, «Отряд» — Иван Урин. 0 Источник:

Вячеслав Невинный, 1957, «Коммунист» — крестьянин. 0 Источник:

Михаил Боярский, 1971, «Держись за облака» — конвоир, ведущий на казнь. 0 Источник:

Владимир Зельдин, 1938, «Семья Оппенгейм» — гость. 0 Источник:

Алексей Горбунов, 1984, «Груз без маркировки» — Женя Стенько. 0 Источник:

Татьяна Кравченко, 1977, «Приезжая» — Симка. 0 Источник:

Георгий Жжёнов, 1932, «Ошибка героя» — Пашка Ветров. 0 Источник:

Георгий Тараторкин, 1967, «Незабываемое» — Иван Чабан. 0 Источник:

Георгий Бурков, 1966, «Зося» — Семёнов. 0 Источник:

Татьяна Догилева, 1971, «Отдать швартовы!» — радистка. 0 Источник:

Нина Русланова, 1967, «Короткие встречи» — Надя. 0 Источник:

Леонид Филатов, 1970, «Город первой любви» — шофер Борис. 0 Источник:

Кирилл Лавров, 1955, «Звезды на крыльях» - курсант военно-морского училища лётчиков 0 Источник:

1955, «Максим Перепелица» — армейский фотокорреспондент. 0 Источник:

Владимир Басов, 1954, «Школа мужества» — поручик. 0 Источник:

Дмитрий Певцов, 1986, «Конец света с последующим симпозиумом» — Джим. 0 Источник:

Сергей Никоненко, 1961, «Сердце не прощает» — Гриша Топилин. 0 Источник:

Александр Калягин, 1967, «Николай Бауман» — Марат. 0 Источник:

Георгий Юматов, 1947, «Весна» — ассистент гримера. 0 Источник:

Сергей Юрский, 1957, «Улица полна неожиданностей» — прохожий. 0 Источник:

Михаил Пуговкин, 1941, «Дело Артамоновых» — Степаша Барский. 0 Источник:

Алексей Гуськов, 1986, «Плюмбум, или Опасная игра» — школьный учитель. 0 Источник:

Савелий Крамаров, 1959, «Ребята с нашего двора» — Васька Ржавый. 0 Источник:

Леонид Броневой, 1964, «Товарищ Арсений» — полковник жандармерии. 0 Источник:

Вера Алентова, 1965, «Дни летные» — учительница Лидия Федоровна. 0 Источник:

Ада Роговцева, 1956, «Кровавый рассвет» — Гафийка. 0 Источник:

1956, «Павел Корчагин» — Христина. 0 Источник:

Евгения Добровольская, 1983, «Клетка для канареек» — Олеся. 0 Источник:

Владимир Гостюхин, 1970, «Был месяц май» — Микола Нырков. 0 Источник:

Николай Крючков, 1933, «Окраина» — Семён Петрович Кадкин. 0 Источник:

Владимир Ильин, 1967, «Женя, Женечка и «Катюша»» — однополчанин Колышкина. 0 Источник:

Евгения Симонова, 1973, «В бой идут одни «старики»» — Маша Попова. 0 Источник:

Михаил Козаков, 1956, «Убийство на улице Данте» — Шарль Тибо. 0 Источник:

Татьяна Доронина, 1955, «Первый эшелон» — Зоя. 0 Источник:

Михаил Кононов, 1961, «Наш общий друг» — Виктор Карягин. 0 Источник:

Александр Балуев, 1981, «Следствие ведут Знатоки. Дело №16. Из жизни фруктов» — работник овощебазы. 0 Источник:

Леонид Ярмольник, 1974, «Ваши права?» — «Ромео». 0 Источник:

Елена Сафонова, 1974, «Ищу мою судьбу» — Люба Иванова. 0 Источник:

Станислав Любшин, 1958, «Сегодня увольнения не будет» — военный шофер Садовников. 0 Источник:

Борис Щербаков, 1963, «Мандат» — Глебка Прохоров, сын питерского рабочего, член продотряда. 0 Источник:

Ролан Быков, 1954, «Школа мужества» — реалист. 0 Источник:

Олег Борисов, 1955, «Мать» — рабочий-подпольщик. 0 Источник:

Борислав Брондуков, 1962, «Цветок на камне» — Ковалев. 0 Источник:

Михаил Жигалов, 1972, «Стихи Агнии Барто» (фильм-спектакль). 0 Источник:

Ольга Волкова, 1958, «Город зажигает огни» — абитуриентка мостостроительного института. 0 Источник:

Рина Зелёная, 1931, «Путевка в жизнь» — девушка из «малины» Жигана. 0 Источник:

Людмила Касаткина, 1954, «Укротительница тигров» — Леночкa Воронцова. 0 Источник:

Николай Добрынин, 1987, «Прощай, шпана замоскворецкая…» — Гаврош. 0 Источник: