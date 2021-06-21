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Первые роли в кино любимых советских актеров

Первые роли в кино любимых советских актеров (68 фото)

Автор:
21 июня 2021 06:10
Метки: актеры   интересное   роли   
1038
68
Всех этих замечательных актеров мы, конечно же, знаем и очень любим. А вот насколько хорошо мы знаем, в каких ролях они снимались в самом начале своей карьеры, предлагаем вам сегодня проверить вместе.
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Метки: актеры   интересное   роли   
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19k
shevanez Полчаса назад
Первая роль Анны Самохиной-Мерседес, из фильма "Узник замка Иф".
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
некоторые смотрю и по два раза в первой роли умудрились сняться ))
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