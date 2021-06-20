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Пес очень долго лаял на ковёр и был прав, под полом были нежданные гости

Пес очень долго лаял на ковёр и был прав, под полом были нежданные гости (7 фото)

Автор:
20 июня 2021 17:52
Метки: Оппосум   лиса   пёс   собака   
976
7
Девушка, которая ведет TikTok под именем emmapearlher, показала зрителям, что нашла под половицами в собственном доме.
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Метки: Оппосум   лиса   пёс   собака   
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1k
satra 2 часа назад
Не надо прикармливать диких животных
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1k
Дмитрий 42 минуты назад
Специалист по зверькам Марти Стауфер не знал об этом.
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17k
Юрий 2 часа назад
Что ж полы то такие корявые? Доска даже не шпунтовка...
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−42
Лучший Друг 2 часа назад
А тэг #лиса тут к чему?
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Alex

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