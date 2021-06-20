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Девушка, которая ведет TikTok под именем emmapearlher, показала зрителям, что нашла под половицами в собственном доме.
Сначала Эмма поведала историю о том, как ее четырехлапый друг начал гавкать на ковер. Ей показалось, что пес что-то услышал, а потому не стала оставлять ситуацию без внимания.
Собака лаяла на палас, и оказалось, что она действительно что-то учуяла. Когда владельцы дома догадались посмотреть под ковер, они поняли – их жизнь больше не будет прежней.
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Девушка сняла несколько досок, так как мохнатый друг не желал успокаиваться. Под досками семейство ждало уникальное открытие.
Как оказалось, под досками пола ютились опоссумы – мама и ее малыши.
Опоссум испугался за детёнышей, вел себя агрессивно и всячески показывал, что тот, кто тронет выводок, получит по заслугам. Женщина даже попыталась объяснить дикому зверьку, что ему стоит найти другой дом.
Опоссум испугался за детёнышей, вел себя агрессивно и всячески показывал, что тот, кто тронет выводок, получит по заслугам. Женщина даже попыталась объяснить дикому зверьку, что ему стоит найти другой дом.
Однако, опоссумы не планировали переселяться, поэтому девушка решила некоторое время понаблюдать за ними посредством камеры. Просматривая видео, Эмма пришла к выводу, что эти хвостатые животные прекрасны. Самка имеет выводок на 8 голов.
Осознав, что теперь в ее доме живет стая опоссумов, Эмма сделала для новых соседей дом, начала подкармливать их фруктами.
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