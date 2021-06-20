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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
20 июня 2021 00:21
Метки: история   ретро   фото   
267
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Метки: история   ретро   фото   
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2k
Frank Borman 4 часа назад
25. Юные братья Джон, Бобби и Тедди Кеннеди. США, 30 е годы

Справа - Эд (Эдвард) Кеннеди. Никакого Тедди не было.
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5k
Divergent?!? 3 часа назад
Тед Кеннеди был.
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5k
schmubu 3 часа назад


для немцев марш по Европе был лёгкой прогулкой.
я датский фильм видел "9 июля", типа по реальным событиям.
немцы вторгаются в данию, и датчане выставляют велосипедную роту и мотоциклетный взвод с 20мм скорострельной пушкой. а немцы на бронемобилях и танках.
ну и, как всегда - генералитет жидко обкакался, организованного сопротивления не получилось, капитуляцию объявили в тот же день. оставались отдельные очаги сопротивления, но в общем - страну сдали сразу.
дания - день, бельгия - 18 дней, голландия - 5 дней. союзнички...
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