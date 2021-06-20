3.

Коллеги этих ребят в 1940 году "испортили" лифт на башне, чтобы Адольф Гитлер не поднялся на смотровую.

Устранить поломку во время оккупации так и не удалось, но лифт "таинственным" образом заработал спустя несколько часов после освобождения Парижа