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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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3.
Париж, 1937 год. Электрики проверяют освещение на Эйфелевой башне.
Коллеги этих ребят в 1940 году "испортили" лифт на башне, чтобы Адольф Гитлер не поднялся на смотровую.
Устранить поломку во время оккупации так и не удалось, но лифт "таинственным" образом заработал спустя несколько часов после освобождения Парижа
Устранить поломку во время оккупации так и не удалось, но лифт "таинственным" образом заработал спустя несколько часов после освобождения Парижа
5.
Каждый финн знает, что такое "5–4–3–2–1-0" - ведь именно 05.04.1932 в 10–00 утра после отмены сухого закона была продана первая бутылка водки в стране.
6.
Ранним апрельским утром 1946 года трамвай линии "Уоркмэн" превысил безопасную скорость, сошел с рельсов на перекрестке и врезался в здание на Вулидж-Нью-Роуд (район Гринвич, Лондон).
7.
Во время Второй мировой войны Чанс-Воут F4U "Корсар" (Vought F4U Corsair) разбился на палубе авианосца.
8.
Боец французского легиона, во время войны в Алжире, несет больного ослика обратно на базу, 1958 г. Ослик выжил и стал талисманом базы, под кличкой Бэмби.
13.
Иосиф Сталин в национальном костюме, подаренном ему делегатами - участниками совещания передовых колхозников Туркмении и Таджикистана".
14.
Подобные спальные места носили название «Убежище Моррисона» и использовались в Англии во время Второй мировой войны.
23.
Центральный пункт сбора денег со касс всех в универсальном магазине по пневматическим трубам. год 1903, Нью–Йорк, США
24.
Контейнер из сверхпрочной стали для безопасной транспортировки кошек во время бомбёжек, Англия, 1941 год.
27.
Собаки, пережившие крушение Титаника. На борту было 12 собак, но выжить удалось только трем. 1912 год.
29.
И.В.Сталин, В.М.Молотов и члены Политбюро несут урну с прахом Максима Горького. Москвa. СССР. 21 июня 1936 г.
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Женщина наливает чай британскому солдату во время уличного боя после высадки союзников в Нормандии в 1944 год
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Женщина наливает чай британскому солдату во время уличного боя после высадки союзников в Нормандии в 1944 год
33.
Студентки Ливерпульской драматической школы получают неподдельное удовольствие от урока по художественному нанесению пощечин парням, 1939 год.
35.
11 июня 1963 года. Южный Вьетнам. Монах Тхить Куанг Дык совершает акт самосожжения в знак протеста против национальной политики государства.
Поразительно, но до самого конца Куанг Дык сидел неподвижно и не подавал никаких негативных реакций...
Соплеменники вокруг него лишь негромко всхлипывали, а после поклонились телу и затем захоронили его.
Соплеменники вокруг него лишь негромко всхлипывали, а после поклонились телу и затем захоронили его.
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Дореволюционный вид Моховой улицы. Слева видна гостиница Националь (за ней Тверская улица и район, снесенный для строительства Госплана, нынешней Думы), квартал справа был полностью снесен в 1930-х.
Сейчас на его месте ТЦ Охотный ряд и Манежная площадь.
Авторский пост
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Справа - Эд (Эдвард) Кеннеди. Никакого Тедди не было.
для немцев марш по Европе был лёгкой прогулкой.
я датский фильм видел "9 июля", типа по реальным событиям.
немцы вторгаются в данию, и датчане выставляют велосипедную роту и мотоциклетный взвод с 20мм скорострельной пушкой. а немцы на бронемобилях и танках.
ну и, как всегда - генералитет жидко обкакался, организованного сопротивления не получилось, капитуляцию объявили в тот же день. оставались отдельные очаги сопротивления, но в общем - страну сдали сразу.
дания - день, бельгия - 18 дней, голландия - 5 дней. союзнички...