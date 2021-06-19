История появления динамической защиты танков в СССР

Но работы по подобной защите бронемашины остановлены не были. После войны такая идеология использования динамической защиты (ДЗ) была несколько изменена. И ведущим исследователем в этой области стал НИИ Стали. Однако такие же разработки стали проводится и в США. Американские инженеры смогли первыми зарегистрировать патентные разработки, которые могли использоваться для ДЗ. В 1967ом г. появился первый такой патент. Подобные работы к этому времени стали вестись и в ФРГ и в Великобритании. Кроме того, немцы даже представили реальную ДЗ МВТ-70, всеми обозначенная как перспективная. Но таковой она и осталась. Сделать устройство постоянно действующее и в серийных объёмах у немцев не получилось. Впрочем, так же, как и у американцев, британцев и русских.



Самое интересное, что первыми, кто стали использовать на своих танках динамическую защиту, были израильтяне, которые вроде бы даже и не занимались подобными разработками. Как пишут военные обозреватели тематического портала «Русское оружие», в начале восьмидесятых годов прошлого века в Ливане началась серьёзная война, в которой участвовали армии Сирии, Ливана и Израиля. В 1982ом г. в долине Бекаа состоялось сражение, в котором сирийцы «надрали задницы» танкистам ЦАХАЛ. Поражение израильтян было настолько позорным, что некоторые из экипажей бросали свои целые танки, чтобы скрыться с поля боя. И в этом сражении Израиль впервые задействовал свои М48А3 Magach, на которых стояла ДЗ Blazer, защищавшая машину от ручного гранатомёта и противотанковых ракетных комплексов.