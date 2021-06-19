История появления динамической защиты танков в СССР

659
3
Идея использовать на танках металлические ящики с некоторым количеством взрывчатки, пришла советским оружейникам ещё во время Второй мировой. Конструкторы утверждали, что немецкий противотанковый фаустпатрон, при попадании в такой ящик инициировал его подрыв, и встречный взрыв должен был нейтрализовать воздействие кумулятивной струи.
Но такое решение было отвергнуто по той причине, что советские танки зачастую перевозили на себе «десант», защищавший от нацистских фаустпатронников. Генералы побоялись, что ящики будут нести угрозу прежде всего танковому десанту.
×
Но работы по подобной защите бронемашины остановлены не были. После войны такая идеология использования динамической защиты (ДЗ) была несколько изменена. И ведущим исследователем в этой области стал НИИ Стали. Однако такие же разработки стали проводится и в США. Американские инженеры смогли первыми зарегистрировать патентные разработки, которые могли использоваться для ДЗ. В 1967ом г. появился первый такой патент. Подобные работы к этому времени стали вестись и в ФРГ и в Великобритании. Кроме того, немцы даже представили реальную ДЗ МВТ-70, всеми обозначенная как перспективная. Но таковой она и осталась. Сделать устройство постоянно действующее и в серийных объёмах у немцев не получилось. Впрочем, так же, как и у американцев, британцев и русских.
Самое интересное, что первыми, кто стали использовать на своих танках динамическую защиту, были израильтяне, которые вроде бы даже и не занимались подобными разработками. Как пишут военные обозреватели тематического портала «Русское оружие», в начале восьмидесятых годов прошлого века в Ливане началась серьёзная война, в которой участвовали армии Сирии, Ливана и Израиля. В 1982ом г. в долине Бекаа состоялось сражение, в котором сирийцы «надрали задницы» танкистам ЦАХАЛ. Поражение израильтян было настолько позорным, что некоторые из экипажей бросали свои целые танки, чтобы скрыться с поля боя. И в этом сражении Израиль впервые задействовал свои М48А3 Magach, на которых стояла ДЗ Blazer, защищавшая машину от ручного гранатомёта и противотанковых ракетных комплексов.
Самое интересное, что первыми, кто стали использовать на своих танках динамическую защиту, были израильтяне, которые вроде бы даже и не занимались подобными разработками. Как пишут военные обозреватели тематического портала «Русское оружие», в начале восьмидесятых годов прошлого века в Ливане началась серьёзная война, в которой участвовали армии Сирии, Ливана и Израиля. В 1982ом г. в долине Бекаа состоялось сражение, в котором сирийцы «надрали задницы» танкистам ЦАХАЛ. Поражение израильтян было настолько позорным, что некоторые из экипажей бросали свои целые танки, чтобы скрыться с поля боя. И в этом сражении Израиль впервые задействовал свои М48А3 Magach, на которых стояла ДЗ Blazer, защищавшая машину от ручного гранатомёта и противотанковых ракетных комплексов.
Сирийцы взяли на буксир уцелевшие танки и один из них передали советским военным специалистам, пребывающие в тот момент в Дамаске. Дальше танк был перенаправлен в НИИИ БТВТ, находившийся в подмосковной Кубинке. Машина была тщательно проверена на наличие останков израильских танкистов. Но таковых в машине обнаружено не было. Получается, что экипаж всё-таки покинул вполне боеспособный танк. Это к тому, что со стороны Израиля затем звучали обвинения о якобы тайном захоронении экипажа данного танка.
В 1982ом г. российские танкостроители из указанного НИИИ приступили к испытанию трофея. Особенно их интересовала система динамической защиты Blazer. Эта система представляла несколько громоздких ящиков, крепившихся в хаотичном порядке на броне танка. Но советские инженеры выяснили, что их собственные разработки намного превосходят разработки израильских конструкторов. И в тот момент Министерство обороны СССР приняло решение ставить на советские танки ДЗ отечественного производства.
В ускоренном темпе, подстёгнутые решением ЦК КПСС, специалисты НИИ Стали создали комплекс, получивший наименование «Контакт». Его и приняли на вооружение. Данная динамическая защита позволила Советам вырваться вперёд в создании подобных систем. Но дальнейшие разработки ДЗ в СССР, а затем и в России на этом не прекратились. И теперь подобная динамическая защита, созданная российскими конструкторами, способна не только противодействовать кумулятивной струе, но и ломать подкалиберные снаряды.
В 1982ом г. российские танкостроители из указанного НИИИ приступили к испытанию трофея. Особенно их интересовала система динамической защиты Blazer. Эта система представляла несколько громоздких ящиков, крепившихся в хаотичном порядке на броне танка. Но советские инженеры выяснили, что их собственные разработки намного превосходят разработки израильских конструкторов. И в тот момент Министерство обороны СССР приняло решение ставить на советские танки ДЗ отечественного производства.
В ускоренном темпе, подстёгнутые решением ЦК КПСС, специалисты НИИ Стали создали комплекс, получивший наименование «Контакт». Его и приняли на вооружение. Данная динамическая защита позволила Советам вырваться вперёд в создании подобных систем. Но дальнейшие разработки ДЗ в СССР, а затем и в России на этом не прекратились. И теперь подобная динамическая защита, созданная российскими конструкторами, способна не только противодействовать кумулятивной струе, но и ломать подкалиберные снаряды.
Источник:
Ссылки по теме:
- В России восстанавливают 70-летние Т-34, присланные из Лаоса
- Минобороны показывает: загрузка в шахту межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард"
- Потрясающие фотографии заброшенного бронетанкового завода в Харькове
- Кольт - мифы и реальность
- Маленький, но смертоносный боевой робот
36
Понравилось36
Новости партнёров
https://ru.wikipedia.org/wiki/Операция_«Медведка_19»https://ru.wikipedia.org/wiki/Операция_«Медведка_19»
первый блок вызывает срабатывание ДЗ, второй - прожигает броню.
Нынче в Сирии как-то подзаинтересовались старым добрым Фаготом
Тем самым, что летит, и управляется по проводам.
Смех-смехом, но у него - 100% помехозащищенность от РЭБ любой мощности
Переоснастили БЧ на тандемную - и "старичок" еще послужит.
И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас."
КВТИУ 80. Всем привет!