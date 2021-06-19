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История появления динамической защиты танков в СССР

История появления динамической защиты танков в СССР (3 фото)

Автор:
19 июня 2021 16:29
Метки: армия   бронетехника   военная тематика   военное дело   война   вооружение   оружие   танки   
659
3
Идея использовать на танках металлические ящики с некоторым количеством взрывчатки, пришла советским оружейникам ещё во время Второй мировой. Конструкторы утверждали, что немецкий противотанковый фаустпатрон, при попадании в такой ящик инициировал его подрыв, и встречный взрыв должен был нейтрализовать воздействие кумулятивной струи.
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Метки: армия   бронетехника   военная тематика   военное дело   война   вооружение   оружие   танки   
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6  комментариев
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203
WhiteStar 3 часа назад
Пост придуман, что-ли? Когда именно сирийцы надрали, как изволил автор выразиться, задницы? Вот о битве в долине Бекаа -
https://ru.wikipedia.org/wiki/Операция_«Медведка_19»https://ru.wikipedia.org/wiki/Операция_«Медведка_19»
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2k
Spanki 2 часа назад
Принцип действия бронебойных снарядов
Ссылка www.youtube.com
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77k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Помнится, против этой защиты прекрасно работает ПТРК с тандемной БЧ
первый блок вызывает срабатывание ДЗ, второй - прожигает броню.
Нынче в Сирии как-то подзаинтересовались старым добрым Фаготом
Тем самым, что летит, и управляется по проводам.
Смех-смехом, но у него - 100% помехозащищенность от РЭБ любой мощности
Переоснастили БЧ на тандемную - и "старичок" еще послужит.
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424
Будьте крепенькими и здоровенькими! 3 часа назад
"Нас извлекут из-под обломков, Поднимут на руки каркас,
И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас."

КВТИУ 80. Всем привет!
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399
Алексей Будьте крепенькими и здоровенькими! 3 часа назад
Прото так не сдохну, долго штыками будут колоть, покуда доберутся, и гранату зажму, в штанах.
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14k
Corvus Corax 3 часа назад
Ни о чем...
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