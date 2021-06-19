Суровые разборки рязанских программистов

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Беспощаден и жесток мир IT-шников, конкуренты могут не только украсть идеи, но и погром в офисе устроить в разгар рабочего дня.
В Рязани конкурентные разборки между разработчиками программного обеспечения из виртуального пространства переместились в реальность и превратились в настоящие боевые действия.
Так, в пятницу, 18 июня, двое мужчин, вооружившись битами, ворвались в офис компании AppCraft и, не обращая внимания на охранников, принялись методично уничтожать имущество конкурентов.
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Хулиганов удалось задержать в результате чего, один из них получил незначительные травмы. Во время потасовки пострадал и охранник.
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Метки: IT-компании Рязань конкуренция нападение офис погром
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