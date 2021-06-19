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Суровые разборки рязанских программистов

Суровые разборки рязанских программистов (5 фото)

Автор:
19 июня 2021 13:20
Сообщество : Криминал
Метки: IT-компании   Рязань   конкуренция   нападение   офис   погром   
1480
5
Беспощаден и жесток мир IT-шников, конкуренты могут не только украсть идеи, но и погром в офисе устроить в разгар рабочего дня.
 
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Метки: IT-компании   Рязань   конкуренция   нападение   офис   погром   
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5  комментариев
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rutt Час назад
Это вам не силиконовые долины, на рязанщине не забалуешь.
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Сибирячка 10 минут назад
Ну и зачем им был нужен охранник?. Никакой от него защиты . И без него бы тоже было. Зря деньги на зарплату идут на этих охранников
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531
Игорь Меншиков 24 минуты назад
С битами скорей всего были не ITишники
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5k
Али Ди Час назад
В полиции уточнили, что погром произошел в результате конфликта.
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1k
EvgeniySAN Час назад
А ведь когда то программисты были более безобидными.
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