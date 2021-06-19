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22 фотошедевра, снятых под нужным углом

22 фотошедевра, снятых под нужным углом (23 фото)

Автор:
19 июня 2021 10:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотоподборка   перспектива   ракурс   ракурс решает   ракурс решает все   угол зрения   фотоподборка из сети   
2542
23
Фотография - особый вид искусства. Это не столько создание интересного кадра из ниоткуда (хотя и постановку никто не отменял), сколько использование в своих целях уже имеющихся художественных средств. Иногда достаточно лишь правильно выбрать угол съемки - и шедевр готов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   перспектива   ракурс   ракурс решает   ракурс решает все   угол зрения   фотоподборка из сети   
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9k
Вася 3 часа назад
собаки - бикорги
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21k
Михаил Сметанкин 42 минуты назад
Левитирующий кот. Я с начала ничего не понял, а потом присмотрелся - и все равно ничего не понял.
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Анатолий 2 часа назад
Не понял только про ребёнка на половину торчащего из брусчатки...)
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352
alex Час назад
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Ева Тушенкина
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