22 фотошедевра, снятых под нужным углом

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Фотография - особый вид искусства. Это не столько создание интересного кадра из ниоткуда (хотя и постановку никто не отменял), сколько использование в своих целях уже имеющихся художественных средств. Иногда достаточно лишь правильно выбрать угол съемки - и шедевр готов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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