Синяя табличка с именем Героя

С детства Прищепный-младший мечтал пойти по стопам отца, поэтому, вскоре после окончания средней школы Юрий поступил на службу в ряды российской армии. А так как был отличником спортивных соревнований, то по распределению попал в отряд разведчиков подразделения специального назначения при Главном разведывательном управлении Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, где впоследствии стал старшим разведчиком.

Во время 2-й чеченской Прищепный многократно принимал участие в боевых действиях против незаконных формирований в зоне контртеррористической операции на Северном Кавказе. В частности, участвовал в вылазках с целью захвата или ликвидации таких известных ныне полевых командиров, как Хаттаб и Шамиль Басаев.

Юрий сразу же отличился от своих соратников, и боевики, «заметив» солдата, объявили за его голову большое вознаграждение.

Но, к сожалению, его военная карьера закончилась также стремительно, как и началась.

26 мая 2001 года Прищепный с группой товарищей выполнял боевую задачу в печально-известном Веденском ущелье. При возвращении с задания, спецназовцы попали в засаду бандформирования полевого командира Арби Бараева, славившегося своими маниакальными наклонностями и садизмом.

Завязался бой. За 35 минут Юрий лично успел уничтожить 6 боевиков, после чего, одним из выпущенных в его сторону снарядов, спецназовцу оторвало левую руку. Однако солдат, прикрывая отход своих товарищей, по захваченному у одного из боевиков мобильному телефону вызвал огонь на себя.