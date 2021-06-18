Синяя табличка с именем Героя

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20 лет назад, за день до своего 20-летия, в бою с боевиками погиб разведчик Юра Прищепной
Военнослужащий подразделений специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской ФедерацииЮрий Анатольевич Прищепный погиб при исполнении служебных обязанностей во время 2-й чеченской компании (1999-2000, официально – 2009).
Про молодого, трагически погибшего русского разведчика Прищепного известно совсем немного.
Юрий Анатольевич Прищепный родился 27 мая 1981 года в г.Чарджоу, Турк. ССР (ныне — Туркменабад, Туркмения) в семье военнослужащего Прищепного Анатолия Михайловича, проходившего службу в местном гарнизоне.
Там он окончил 6 классов, после чего отца перевели в Московский военный округ, где спустя 2 года он ушёл на пенсию, и вся семья перебралась на постоянное место жительства на хутор Субботин Волгоградской обл.
Любимым хобби будущего разведчика было карате и военная техника. Юрий проявил неподдельный интерес к чтению, особенно была интересна ему тема защиты Отечества.
Юрий Анатольевич Прищепный родился 27 мая 1981 года в г.Чарджоу, Турк. ССР (ныне — Туркменабад, Туркмения) в семье военнослужащего Прищепного Анатолия Михайловича, проходившего службу в местном гарнизоне.
Там он окончил 6 классов, после чего отца перевели в Московский военный округ, где спустя 2 года он ушёл на пенсию, и вся семья перебралась на постоянное место жительства на хутор Субботин Волгоградской обл.
Любимым хобби будущего разведчика было карате и военная техника. Юрий проявил неподдельный интерес к чтению, особенно была интересна ему тема защиты Отечества.
С детства Прищепный-младший мечтал пойти по стопам отца, поэтому, вскоре после окончания средней школы Юрий поступил на службу в ряды российской армии. А так как был отличником спортивных соревнований, то по распределению попал в отряд разведчиков подразделения специального назначения при Главном разведывательном управлении Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, где впоследствии стал старшим разведчиком.
Во время 2-й чеченской Прищепный многократно принимал участие в боевых действиях против незаконных формирований в зоне контртеррористической операции на Северном Кавказе. В частности, участвовал в вылазках с целью захвата или ликвидации таких известных ныне полевых командиров, как Хаттаб и Шамиль Басаев.
Юрий сразу же отличился от своих соратников, и боевики, «заметив» солдата, объявили за его голову большое вознаграждение.
Но, к сожалению, его военная карьера закончилась также стремительно, как и началась.
26 мая 2001 года Прищепный с группой товарищей выполнял боевую задачу в печально-известном Веденском ущелье. При возвращении с задания, спецназовцы попали в засаду бандформирования полевого командира Арби Бараева, славившегося своими маниакальными наклонностями и садизмом.
Завязался бой. За 35 минут Юрий лично успел уничтожить 6 боевиков, после чего, одним из выпущенных в его сторону снарядов, спецназовцу оторвало левую руку. Однако солдат, прикрывая отход своих товарищей, по захваченному у одного из боевиков мобильному телефону вызвал огонь на себя.
Во время 2-й чеченской Прищепный многократно принимал участие в боевых действиях против незаконных формирований в зоне контртеррористической операции на Северном Кавказе. В частности, участвовал в вылазках с целью захвата или ликвидации таких известных ныне полевых командиров, как Хаттаб и Шамиль Басаев.
Юрий сразу же отличился от своих соратников, и боевики, «заметив» солдата, объявили за его голову большое вознаграждение.
Но, к сожалению, его военная карьера закончилась также стремительно, как и началась.
26 мая 2001 года Прищепный с группой товарищей выполнял боевую задачу в печально-известном Веденском ущелье. При возвращении с задания, спецназовцы попали в засаду бандформирования полевого командира Арби Бараева, славившегося своими маниакальными наклонностями и садизмом.
Завязался бой. За 35 минут Юрий лично успел уничтожить 6 боевиков, после чего, одним из выпущенных в его сторону снарядов, спецназовцу оторвало левую руку. Однако солдат, прикрывая отход своих товарищей, по захваченному у одного из боевиков мобильному телефону вызвал огонь на себя.
Но выжившие после артобстрела боевики захватили его, так же чудом выжившего и тяжело раненного в плен, и подвергли пыткам, нанеся в общей сложности 15 ножевых ранений. Но, подоспевшая подмога сумела отбить спецназовца у боевиков. Однако вскоре от полученных ран он скончался на руках у своих боевых товарищей .
По воспоминаниям ветерана спецподразделения «Альфа», полковник ФСБ в отставке Александра Колбанова, спустя месяц, спецподразделения МВД и ФСБ вышли на след Бараева, который скрывался в чеченском селе Алхан-Кала. 19 июня 2001 года поселение окружили спецподразделения ВВ и ЦСН ФСБ («Русь», «Альфа» и «Вымпел»).
В течении нескольких дней ФСБ и МВД обыскивало дома, общаясь с местными жителями, пытаясь найти хоть какую-то информацию о затаившемся боевике. И спустя некоторое время, сотрудников спецслужб ждал успех: был обнаружен дом, в котором был «схрон» террористов, и в ходе ожесточенной перестрелки спецназовцы уничтожили боевика.
«Он был безбашенный, таких людей обычно называют настоящими отморозками. Постоянно находился под наркотиками, не чувствовал боли. Долгое время в списках силовых структур он находился в «листе ликвидации». Был командиром – «сорвиголовой», садистом», – рассказывал бывший помощник президента, Сергей Ястржембский, руководивший информационным обеспечением контртеррористической операции в Чечне.
По воспоминаниям ветерана спецподразделения «Альфа», полковник ФСБ в отставке Александра Колбанова, спустя месяц, спецподразделения МВД и ФСБ вышли на след Бараева, который скрывался в чеченском селе Алхан-Кала. 19 июня 2001 года поселение окружили спецподразделения ВВ и ЦСН ФСБ («Русь», «Альфа» и «Вымпел»).
В течении нескольких дней ФСБ и МВД обыскивало дома, общаясь с местными жителями, пытаясь найти хоть какую-то информацию о затаившемся боевике. И спустя некоторое время, сотрудников спецслужб ждал успех: был обнаружен дом, в котором был «схрон» террористов, и в ходе ожесточенной перестрелки спецназовцы уничтожили боевика.
«Он был безбашенный, таких людей обычно называют настоящими отморозками. Постоянно находился под наркотиками, не чувствовал боли. Долгое время в списках силовых структур он находился в «листе ликвидации». Был командиром – «сорвиголовой», садистом», – рассказывал бывший помощник президента, Сергей Ястржембский, руководивший информационным обеспечением контртеррористической операции в Чечне.
Похоронен Юрий был на кладбище хутора Субботин в Михайловском городском округе Волгоградской области.
Указом Президента РФ, Юрий Анатольевич Прищепный был удостоен ордена Мужества (посмертно).
В честь Юры назвали улицу (что и нашло отражение в самой проникновенной песне известного исполнителя Игоря Растеряева), а дома, на хуторе Субботин, была установлена мемориальная доска.
Источники:
https://tvzvezda.ru/news/201710281135-dc0o.htm
http://www.kriliagranici.ru/view_article.php?id=19
https://tvzvezda.ru/news/201710281135-dc0o.htm
http://www.kriliagranici.ru/view_article.php?id=19
Авторский пост
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