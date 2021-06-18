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Синяя табличка с именем Героя

Синяя табличка с именем Героя (7 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 22:29
Метки: война   герои   память   
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20 лет назад, за день до своего 20-летия, в бою с боевиками погиб разведчик Юра Прищепной

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Метки: война   герои   память   
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4  комментария
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2k
Tano Час назад
Герой РФ погиб в бою с Героями РФ, в честь которых мосты и улицы называют...
Иронично...
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2k
Tano Час назад
Герой России Рамзан Кадыров в свое время обвинил другого Героя России,
Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России
Ахмада Кадырова. Герой России Сулим Ямадаев убит в Дубае и по обвинению
в его убийстве дубайская полиция объявила в международный розыск Героя
России Адама Делимханова. Брат убитого Героя России, Руслан Ямадаев,
тоже Герой России, ранее убит в Москве
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12k
Алан Час назад
Ничего нехочу сказать, но когда Растеряев пел про Прищепного Юрия, не было никакой инфы про Юрия
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