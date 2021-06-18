А это отличный пример для остальных экодвижений!
Экологическая организация School Strike 4 Climate Auckland из Новой Зеландии заявила о самоликвидации после того, как признала свою деятельность расисткой. Как говорят экоактивисты, они создали "расисткое пространство, в котором преобладали белые".
Ликвидировать организацию предложили темнокожие и представители коренных народов, состоявшие в организации. И совестливые "зеленые" с белом цветом кожи наконец-то услышали их голоса.
Группа School Strike 4 Climate Auckland занималась организацией демонстраций и протестов, направленных на сохранение экологии и борьбу с изменением климата. За короткое время эта организация стала самым масштабным экодвижением в стране. На акции выходили тысячи подростков и людей старшего возраста в разных городах Новой Зеландии. До той поры, пока обиженные маори и аборигены тихоокеанских островов не заявили, что их голоса в организации игнорируются. Члены School Strike 4 Climate Auckland извинились за обиды и эмоциональные травмы перед цветными и заявили, что организация в дальнейшем не будет проводить акции и мероприятия.
Если посмотреть на состав любой экологической организации, то выясниться, что там тоже преобладают белые. Новозеландцы создали прекрасный прецедент!
Источник:
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потому что черным и цветным пофиг на экологию