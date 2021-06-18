



Группа School Strike 4 Climate Auckland занималась организацией демонстраций и протестов, направленных на сохранение экологии и борьбу с изменением климата. За короткое время эта организация стала самым масштабным экодвижением в стране. На акции выходили тысячи подростков и людей старшего возраста в разных городах Новой Зеландии. До той поры, пока обиженные маори и аборигены тихоокеанских островов не заявили, что их голоса в организации игнорируются. Члены School Strike 4 Climate Auckland извинились за обиды и эмоциональные травмы перед цветными и заявили, что организация в дальнейшем не будет проводить акции и мероприятия.

Если посмотреть на состав любой экологической организации, то выясниться, что там тоже преобладают белые. Новозеландцы создали прекрасный прецедент!