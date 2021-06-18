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Новозеландская экологическая организация обвинила себя в расизме и самораспустилась

Новозеландская экологическая организация обвинила себя в расизме и самораспустилась (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 17:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Грета Тумберг   новая зеландия   расизм   самолмквидация   экоактивисты   
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А это отличный пример для остальных экодвижений!

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Метки: Грета Тумберг   новая зеландия   расизм   самолмквидация   экоактивисты   
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7  комментариев
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−6
max klawaliliput 2 часа назад
Мдя. Выродились потомки колонизатороа
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14k
vikklu 13 минут назад
Ипанутые ипанулись до того, что самоликвидировались. Вот бы всем ипанутым последовать их примеру.
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8k
DumDum 41 минуту назад
А ведь если так подумать, среди членов североатлантического альянса преобладают страны преимущественно с белым населением...
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5k
Енот Потаскун 55 минут назад
Бабки освоены - можно разходиться.
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−27
wr2x2 Час назад
@Если посмотреть на состав любой экологической организации, то выясниться, что там тоже преобладают белые@
--------------------
потому что черным и цветным пофиг на экологию
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4k
RomaXz 2 часа назад
Мне очень интересно, чем автору насолили экологические организации
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