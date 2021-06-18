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Не верю! Разоблачаем знаменитые фейковые фотографии

Не верю! Разоблачаем знаменитые фейковые фотографии (12 фото)

Автор:
18 июня 2021 06:03
Метки: Разоблачение   интересное   фотографии   
15563
12
Все любят сенсации. А вот проверять подлинность фактов любят немногие. Особенно если есть фотография. Вот же снимок, что тут проверять! Так в истории накапливается ворох фотографий, которые простофили считают сенсационными, а на поверку они оказываются пшиком.

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Метки: Разоблачение   интересное   фотографии   
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65k
Варакин Алексей 4 часа назад
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26
Дмитрий Дмитрий 50 минут назад
Самый известный разоблаченный фейк - советский солдат отнимает велосипед у немки.
Если интересно (а разоблачение действительно интересное), то так и наберите в поисковике.
А если коротко, то на солдате югославская пилотка, немецкие сапоги, а толпа зевак ржет над происходящим.
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14k
vikklu 2 часа назад
С Паганини всегда удивлялся, почему он смычок неправильно держит, а тут вот оно чего оказывается.
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337
Сергей Шляхтов 2 часа назад
Маленькие девочки сами любят куда-нибудь залезть. Вот же девочка удивилась, когда родители весело отбежали от нее и давай стримить (по старому фотографировать). И потом выложили неверное в какую-то галерею (старый аналог фейсбука), чтобы собрать лайки (подзаработать).
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2k
Leo 3 часа назад
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11k
SpoiltNail 4 часа назад
знаменитые??
впервые вижу ВСЕ
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−121
Stas 4 часа назад
Автор ты муда.к? "Сирийский мальчик" в действительности спит между могилами родителей. И в чем здесь твое разоблачение. Типа, это не мы сделали?
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26
Дмитрий Дмитрий Stas 3 часа назад
эта фотография была снята не в Сирии, а в Саудовской Аравии.

На самом деле проблем тут даже больше: в могилах никто не захоронен.

И могилы эти – не могилы вовсе, а кучи камней, сложенные таким образом, чтобы казаться могилами.

А бедный спящий мальчик никогда не терял родителей. Это маленький сын сестры автора фотографии, для которого всё это лишь часть некого арт-проекта.

А фотографу двадцать пять лет, он житель Саудовской Аравии и его зовут Абдул Азиз аль Отайби. Я решил позвонить ему и попросить его о комментариях. И что я понял совершенно точно – его вся эта ситуация ужасно раздражает.

«Слушайте, это вообще неправда, что мои фото имеют какое-то отношение к Сирии, – говорит Аль Отайби. – Я в шоке от того, как люди извратили смысл моей фотографии».
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267
Andiks Дмитрий Дмитрий 47 минут назад
Этот Абдул Азиз аль Отайби просто провокатор. У каждой фотографии должно быть название. Если проект, то его неоднозначность должна быть компенсирована описаниями фото и идеи вообще.
"Его вся эта ситуация ужасно раздражает"-???!!! Сделал сессию с дитем среди бутафорских могил. ДА могил, а не: "не могилы вовсе, а кучи камней, сложенные таким образом, чтобы казаться могилами". Это как: "Не косяк вовсе, а конопля в скрутке, чтобы казаться косяком". Так его раздражает, что некий неизвестный журналист только сумел у него эту тайну выведать.
Провокаторы пиарят провокаторов!
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3k
Алекс Таворотов 5 часов назад
о боже, интернет опять взорван
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1k
Incognito 5 часов назад
Урга с ребенком - явно какая то недалекая мамаша или папаша решили таким образом проблему с манежем для ребенка на природе... )))
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2k
Frank Borman 6 часов назад
Факовые пикчеры, это обман. На первый взгляд сенсация, а на самом деле они факают твой брейн.
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334
Sergejus Vasiljevas Frank Borman 3 часа назад
Нужен перевод на русский.
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26
Дмитрий Дмитрий Sergejus Vasiljevas 3 часа назад
Фуфло на малявках, кипеж раздуют, а в натуре фармазоны терпил на бабки разводят
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8k
Vlad 6 часов назад
"Нет одежды лучше..."
Из одежды у неё только рюкзак, наверное с презервативами. Одежда у неё знаменитой фирмы. А на еду она себе заработает.
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622
Лимонадный Джо 6 часов назад
Вот так и принимаем за правду всякое фуфло. А потом пытаемся с пеной у рта доказывать,что всё это натурально. Особенно с "еврейской пасхой". Праздник Пэсах к Пасхе не имеет никакого отношения.
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32k
Nefrion 6 часов назад
«Нет одежды лучше, чем Landlubber»
Странноватый посыл. То ли эта одежда так хороша, что человек ее не ощущает, то ли если нет другой, то уж лучше пойдет голым... то ли была только Landlubber, и человек предпочел пойти голым...
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−67
vova old 6 часов назад
девочка в урне та ещё красавица. наверное старшие дети посадили
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