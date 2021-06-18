Не верю! Разоблачаем знаменитые фейковые фотографии

Когда-то русскую статью «Википедии» о Никколо Паганини украшал этот дагеротип. А вот в итальянской версии его никогда не было, потому что итальянцы сразу же заподозрили подделку, когда это изображение было выставлено в Риме в 1915 году. Знатоки обратили внимание на то, что у человека на дагеротипе руки мясника, тогда как у Паганини руки были длинными и худыми. Кроме того, костюм относится к 1870‑м годам, когда музыкант уже давно умер, да и ордена не те, которыми был награжден Паганини. Однако европейская пресса еще долго восхищалась находкой, обнаруженной, по легенде, в Турине.