Не верю! Разоблачаем знаменитые фейковые фотографии

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Все любят сенсации. А вот проверять подлинность фактов любят немногие. Особенно если есть фотография. Вот же снимок, что тут проверять! Так в истории накапливается ворох фотографий, которые простофили считают сенсационными, а на поверку они оказываются пшиком.
1. «Сирийский» мальчик
Многие мировые СМИ растиражировали фотографию, на которой якобы сирийский мальчик спит между могилами своих родителей. Вот же, наверное, удивился арабский фотограф Абдул Азиз аль-Отаиби (Abdul Aziz al-Otaibi). Он-то делал фотопроект о силе любви детей к своим родителям, который ничего общего с происходящим в Сирии не имеет.
2. Чем провинился ребенок?
Знаменитый снимок, сделанный в США ориентировочно в 1928 году. Бедная девочка стоит в урне, а рядом табличка: «Складывайте уродливых детей сюда». Естественно, это старый добрый фотошоп. В архиве Getty Images можно отыскать оригинал, и там на табличке написано: «По траве не ходить». Хотя что девочка делает в урне — все равно непонятно.
3. Скрипач с руками мясника
Когда-то русскую статью «Википедии» о Никколо Паганини украшал этот дагеротип. А вот в итальянской версии его никогда не было, потому что итальянцы сразу же заподозрили подделку, когда это изображение было выставлено в Риме в 1915 году. Знатоки обратили внимание на то, что у человека на дагеротипе руки мясника, тогда как у Паганини руки были длинными и худыми. Кроме того, костюм относится к 1870‑м годам, когда музыкант уже давно умер, да и ордена не те, которыми был награжден Паганини. Однако европейская пресса еще долго восхищалась находкой, обнаруженной, по легенде, в Турине.
4. Постановочные шорты
Этот кадр, сделанный в Торонто в 1937 году, можно встретить во многих исторических подборках. Его позиционируют как первую фотографию женщин, решивших прогуляться по городу в шортах. В действительности в Городском архиве Торонто хранится немало изображений женщин в шортах, сделанных в более ранние годы. А это всего лишь постановочный кадр.
5. Любовная инсценировка
В свое время в США ходили слухи о романе президента Кеннеди и Мэрилин Монро. И продолжали ходить даже после их смерти. Очевидно, поэтому интригующие совместные фотографии политика и артистки многие приняли за чистую монету. На самом деле их сделала художница Элисон Джексон, известная своими подставами с использованием двойников.
6. Хичкок расслабляется
Возможно, Альфред Хичкок когда-то и купался в Темзе, но точно не в тот день, когда была сделана эта фотография. Вместо него купалась кукла, изготовленная для съемок трейлера к фильму «Безумие». На снимке ниже Хичкок держит собственную резиновую голову.
7. Голая правда
Обнаженная девушка, голосующая на дороге, стала по прошествии лет одним из символов «Вудстока». Эта фотография регулярно появляется в материалах, посвященных этому легендарному фестивалю. Однако сделана она была отнюдь не на фестивале, а для рекламной кампании фирмы Landlubber, которая производила одежду. «Нет одежды лучше, чем Landlubber», — гласил слоган. Другие кадры этого проекта:
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Метки: Разоблачение интересное фотографии
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А если коротко, то на солдате югославская пилотка, немецкие сапоги, а толпа зевак ржет над происходящим.
впервые вижу ВСЕ
На самом деле проблем тут даже больше: в могилах никто не захоронен.
И могилы эти – не могилы вовсе, а кучи камней, сложенные таким образом, чтобы казаться могилами.
А бедный спящий мальчик никогда не терял родителей. Это маленький сын сестры автора фотографии, для которого всё это лишь часть некого арт-проекта.
А фотографу двадцать пять лет, он житель Саудовской Аравии и его зовут Абдул Азиз аль Отайби. Я решил позвонить ему и попросить его о комментариях. И что я понял совершенно точно – его вся эта ситуация ужасно раздражает.
«Слушайте, это вообще неправда, что мои фото имеют какое-то отношение к Сирии, – говорит Аль Отайби. – Я в шоке от того, как люди извратили смысл моей фотографии».
"Его вся эта ситуация ужасно раздражает"-???!!! Сделал сессию с дитем среди бутафорских могил. ДА могил, а не: "не могилы вовсе, а кучи камней, сложенные таким образом, чтобы казаться могилами". Это как: "Не косяк вовсе, а конопля в скрутке, чтобы казаться косяком". Так его раздражает, что некий неизвестный журналист только сумел у него эту тайну выведать.
Провокаторы пиарят провокаторов!
Из одежды у неё только рюкзак, наверное с презервативами. Одежда у неё знаменитой фирмы. А на еду она себе заработает.
Странноватый посыл. То ли эта одежда так хороша, что человек ее не ощущает, то ли если нет другой, то уж лучше пойдет голым... то ли была только Landlubber, и человек предпочел пойти голым...