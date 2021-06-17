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Хитрые магнитофоны СССР, без... двигателя!

Хитрые магнитофоны СССР, без... двигателя! (15 фото)

Автор:
17 июня 2021 21:47
Метки: Звукозапись   СССР   интересно   магнитофоны   фотографии   
644
15
Какие только оригинальные решения не находят инженеры, просто диву даешься!
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Метки: Звукозапись   СССР   интересно   магнитофоны   фотографии   
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