Хитрые магнитофоны СССР, без... двигателя!

8.

Установили приставку над диском проигрывателя, подключили шнур в разъем и магнитофон готов к работе.



Радиолы были рассчитаны для воспроизведения граммофонных пластинок на скорости 78 оборотов в минуту и долгоиграющих на скорости 33 оборота в минуту. Этот же переключатель использовался в режиме магнитофона для изменения скорости протяжки ленты.

Несмотря на максимальное упрощение, магнитофон-приставка стоила 300 рублей. Впрочем это половина зарплаты рабочего тех лет.