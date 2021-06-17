Хитрые магнитофоны СССР, без... двигателя!

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Какие только оригинальные решения не находят инженеры, просто диву даешься!
1.
Распространение магнитофонной записи в мире началось после Великой Отечественной войны. США и СССР начали выпуск своих моделей магнитофонов на основе трофейного детища фирмы AEG и BASF -Magnetophon k1.
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3.
Первым серийным магнитофоном для простых людей можно считать "Днепр".
Его выпускали на Киевском музыкальном комбинате с 1949 года.
Его выпускали на Киевском музыкальном комбинате с 1949 года.
4.
Следом производство магнитофонов началось в Москве и Горьком.
Самой главной проблемой первых магнитофонов была даже не качество записи-тогда слушатель еще не был избалован. Даже вес аппарата в 50 кг не смущал. Смущала покупателей цена на новоявленный аппарат.
Вот и поставили инженерам задачу максимально упростить конструкцию магнитофона, чтобы снизить себестоимость-розничная цена была жестко привязана к ней.
Самой главной проблемой первых магнитофонов была даже не качество записи-тогда слушатель еще не был избалован. Даже вес аппарата в 50 кг не смущал. Смущала покупателей цена на новоявленный аппарат.
Вот и поставили инженерам задачу максимально упростить конструкцию магнитофона, чтобы снизить себестоимость-розничная цена была жестко привязана к ней.
5.
Инженеры люди с жесткой логикой, поэтому и решение они предложили оригинальное: у населения уже достаточно много радиол, так давайте максимально использовать имеющийся в них узлы, динамик, усилитель, трансформатор, электромотор.
К этому набору остается добавить только шасси с лентопротяжным механизмом для магнитной ленты и маленькую схему генератора стирания и подмагничивания.
К этому набору остается добавить только шасси с лентопротяжным механизмом для магнитной ленты и маленькую схему генератора стирания и подмагничивания.
6.
Для получившийся магнитофонной приставки придумали оригинальное название: Звукозаписывающий аппарат "Волна".
8.
Установили приставку над диском проигрывателя, подключили шнур в разъем и магнитофон готов к работе.
Радиолы были рассчитаны для воспроизведения граммофонных пластинок на скорости 78 оборотов в минуту и долгоиграющих на скорости 33 оборота в минуту. Этот же переключатель использовался в режиме магнитофона для изменения скорости протяжки ленты.
Несмотря на максимальное упрощение, магнитофон-приставка стоила 300 рублей. Впрочем это половина зарплаты рабочего тех лет.
Радиолы были рассчитаны для воспроизведения граммофонных пластинок на скорости 78 оборотов в минуту и долгоиграющих на скорости 33 оборота в минуту. Этот же переключатель использовался в режиме магнитофона для изменения скорости протяжки ленты.
Несмотря на максимальное упрощение, магнитофон-приставка стоила 300 рублей. Впрочем это половина зарплаты рабочего тех лет.
9.
В том же году на Московском прожекторном заводе начали выпускать аналогичную магнитофонную приставку "МП-1". Электронная часть была вынесена в отдельный блок. Позже приставка была модернизирована и в ней появился индикатор для регулировки уровня сигнала записи, прозванный в народе "Волчий глаз"
10.
В 1959 году Казанский завод "Радиоприбор" начал комплектовать свои радиолы "Казань-57" такими же магнитофонами-приставками. Комплект получил название: Радиола-магнитофон "Казань-2"
11.
Идея магнитофона-приставки получила дальнейшее продолжение в комбинированной аппаратуре, которая называлась Магнитофон-радиограммофон. Например "Эльф-6"
12.
"Яуза"
Выпуск упрощенных магнитофонов-приставок продолжался до начала 60х годов. Они выполнили главную задачу-бюджетную популяризацию среди населения магнитной звукозаписи.
Выпуск упрощенных магнитофонов-приставок продолжался до начала 60х годов. Они выполнили главную задачу-бюджетную популяризацию среди населения магнитной звукозаписи.
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