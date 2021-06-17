Смешной момент: кит обхитрил туристов и появился прямо у них за спиной

Группа наблюдателей за китами едва не упустила самый важный момент в жизни, когда горбатый кит выскочил из воды прямо за их лодкой, а они в это время смотрели в противоположном направлении.



И хотя в последний момент его все же заметили, и камеры у всех были наготове, встреча с китом прошла скомканно и очень быстро. Зато эмоций было очень много!