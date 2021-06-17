Смешной момент: кит обхитрил туристов и появился прямо у них за спиной

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Группа наблюдателей за китами отправилась в лагуну Сан-Игнасио на полуострове Нижняя Калифорния, Мексика. И пока они всматривались в океанскую гладь в ожидании китов, один горбатый кит вероломно подкрался сзади.
Группа наблюдателей за китами едва не упустила самый важный момент в жизни, когда горбатый кит выскочил из воды прямо за их лодкой, а они в это время смотрели в противоположном направлении.
И хотя в последний момент его все же заметили, и камеры у всех были наготове, встреча с китом прошла скомканно и очень быстро. Зато эмоций было очень много!
И хотя в последний момент его все же заметили, и камеры у всех были наготове, встреча с китом прошла скомканно и очень быстро. Зато эмоций было очень много!
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Забавная сцена была запечатлена режиссером и фотографом Эриком Дж. Смитом во время поездки в лагуну Сан-Игнасио на полуострове Нижняя Калифорния, Мексика.
На снимке: две лодки наблюдателей за китами близко сталкиваются с кашалотом у побережья Бахи, Мексика.
Фотографирование китов - дело непростое, нужна известная доля удачи. А главное - всегда быть начеку. Все знают: как только расслабишься и потеряешь бдительность - самое интересное и произойдет.
На снимке: горбатый кит крупным планом у побережья Мексики. Этот вид обитает в океанах по всему миру и обычно мигрирует на расстояние до 25 000 км. Горбатые киты известны тем, что часто выныривают на поверхность, что делает их популярным объектом для наблюдения.
Как и другие крупные киты, горбатые киты когда-то были целью китобойного промысла, что чуть не закончилось их полным исчезновением. Всемирный мораторий 1966 года объявил охоту на них вне закона, и с тех пор их численность частично восстановилась.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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