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Смешной момент: кит обхитрил туристов и появился прямо у них за спиной

Смешной момент: кит обхитрил туристов и появился прямо у них за спиной (9 фото)

Автор:
17 июня 2021 16:39
Сообщество : Животные
Метки: встреча   горбатый кит   животные   забавно   киты   наблюдение   наблюдение за китами   подкрался   
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Группа наблюдателей за китами отправилась в лагуну Сан-Игнасио на полуострове Нижняя Калифорния, Мексика. И пока они всматривались в океанскую гладь в ожидании китов, один горбатый кит вероломно подкрался сзади.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: встреча   горбатый кит   животные   забавно   киты   наблюдение   наблюдение за китами   подкрался   
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5k
Алексей 40 минут назад
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6k
ваня панкин 47 минут назад
кит... никогда не видел живьем...
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