Автор:
16 июня 2021 23:37
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
Евгений Чичваркин с моднейшей "Моторолой", Россия, 2000-е.
3.
Кайли Миноуг, 1991 год
4.
Свадебное фото Анджелины Джоли и Бреда Питта
5.
Мародер с украденными памперсами во время Лос-Анджелесского бунта, 1992 год
6.
Профессиональный боксер Майк Тайсон на прогулке со своим тигром, США, 1990-е.
7.
Пенелопа Kpус для Flaunt Magazinе, 2016 гoд.
8.
Мухаммед Али и Халк Холган, 80-ые
9.
Buick Invicta 2-door Hardtop 1959
10.
Шотландия - Англия, 1972 год. 119 325 зрителей
11.
Corvette Mako Shark II, 1965 г.
12.
Илон Маск вместе со своим братом Кимбалом Маском основал свою первую компанию Zip2, 1996 г.
13.
На съёмках Звёздных Войн. США. 80-е
14.
Джон Траволта, 1984 год
15.
Майкл Джексон, 1969 г.
16.
Джими Хендрикс, 1970 год.
17.
15-летняя Ева Мендес берет автограф у 17-летней Алисы Милано, 1989 год
18.
Писк моды в 90-е...Цветные леггинсы
19.
Жанна Фриске, 1996 год.
20.
Дебби Харри, 1977 год.
21.
Футболист "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона бьёт в прыжке болельщика "Кристал Пэлас", 1995 год, Лондон
24.
Рэнди Джексон, Мэджик Джонсон, Майкл Джексон, Марго Киддер, Татум О'Нил и Дэн Эйкройд, 1982 г.
25.
Новая Skoda 1000MB перед Schloss Pillnitz, 1964 год. ГДР.
26.
Арнольд Шварценеггер демонстрирует свое американское гражданство, 1983
27.
Мэрилин Монро в объективе Сесила Битона.
28.
Пpoдавец наcвая. Узбeкиcтан, 1964 год.
29.
Утренняя зарядка в п/л "Артек" 1985 г.
30.
Члены экипажа космического шаттла «Челленджер» Спустя 73 секунды после взлёта шаттл разрушился, погибли все..
31.
Led Zeppelin, 1970 год.
32.
Студенты-хиппи, 1968 год.
33.
Шарлиз Терон в молодости
34.
Сергей Юрьевич Юрский
36.
Борис Ельцин и Джордж Буш-старший на территории Белого дома, 1992 год.
37.
Юнaя Дженнифep Энистон
38.
Американский писатель и журналист Хантер Томпсон со своим хорошим другом - Джонни Деппом
39.
Американская актриса и модель Криста Аллен, 2005 г.
Источник:
Еще крутые истории!
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми: