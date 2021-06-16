Революция и Гражданская война

История в фотографиях.
1.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
Февральская революция. Проверка документов на Невском проспекте. Февраль 1917 года. Неизвестный автор.
2.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
Февральская революция. Солдаты и матросы, перешедшие на сторону восставших в Екатерининском зале Таврического дворца. Март 1917 года. Автор: Виктор Булла.
3.
Государственный архив Российской Федерации
Арест императора и его семьи. Николай II с супругой в Александровском парке в Царском Селе. Май 1917 года. Неизвестный автор.
4.
Государственный архив Российской Федерации
Арест императора и его семьи. Дочери Николая II и его сын Алексей. Май 1917 года. Неизвестный автор.
5.
Государственный музей политической истории России
Июльские события в Петрограде. Солдаты Самокатного полка, прибывшие с фронта для подавления мятежа. Июль 1917 года. Фотоателье Карла Буллы.
6.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
Июльские события в Петрограде. Похороны казаков, погибших во время подавления мятежа. Июль 1917 года. Фотоателье Карла Буллы.
7.
Российский государственный архив социально-политической истории
Главнокомандующий войсками Лавр Корнилов. 1917 год. Неизвестный автор.
8.
Российская национальная библиотека
Председатель Временного правительства Александр Керенский. 1917 год. Фотоателье Карла Буллы.
9.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
Сдача оружия войсками генерала Лавра Корнилова. 1–30 августа 1917 года. Автор: Яков Штейнберг.
10.
Российский государственный архив социально-политической истории
Братание солдат генерала Лавра Корнилова с войсками Временного правительства. 1–30 августа 1917 года. Автор: Яков Штейнберг.
11.
Российская национальная библиотека
У входа в здание Смольного института – штаба большевиков во время Октябрьского переворота. 1917 год. Фотоателье Карла Буллы.
12.
Государственный музей политической истории России
Готический зал Зимнего дворца после взятия его отрядами Военно-революционного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. 30 ноября – 31 декабря 1917 года. Автор: Яков Штейнберг.
13.
Российский государственный архив социально-политической истории
Владимир Ленин в Смольном на заседании Совета народных комиссаров. Январь 1918 года. Неизвестный автор.
15.
Собрание Г. А. Максимовой
Вокзал в Екатеринбурге после взятия города частями Сибирской армии и Чехословацкого корпуса. 1918 год. Неизвестный автор.
16.
МАММ / МДФ
Снос памятника Александру III у храма Христа Спасителя. 31 мая – 30 августа 1918 года. Неизвестный автор.
17.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
Красные командиры полка деревенской бедноты. 1918 год. Неизвестный автор.
18.
Государственный архив Российской Федерации
Гражданская война. Восточный фронт. Бронепоезд 6-го полка Чехословацкого корпуса. Наступление на Марьяновку. Июнь 1918 года. Неизвестный автор.
19.
Государственный архив Российской Федерации
Военная интервенция в Советской России. Командный состав частей Белой армии с представителями иностранных войск. 2 сентября 1918 года. Неизвестный автор.
20.
Государственный музей политической истории России
Проверка документов у делегатов V Всероссийского съезда Советов перед входом в Большой театр. 4–10 июля 1918 года. Неизвестный автор
22.
МАММ / МДФ
Павел Дыбенко и Нестор Махно во время переговоров. Ноябрь – декабрь 1918 года. Неизвестный автор.
23.
МАММ / МДФ
Командир 25-й стрелковой дивизии РККА Василий Чапаев (справа) и командир Сергей Захаров. 1918 год. Неизвестный автор.
24.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
Выдача хлеба для 38 раненых красноармейцев. 1918 год. Неизвестный автор.
25.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
Медосмотр рабочих, мобилизованных в Красную армию. 1918 год. Неизвестный автор.
26.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
Мобилизация в Красную армию. Допризывники. 1918 год. Автор: Яков Штейнберг.
27.
МАММ / МДФ
Нарком по военным и морским делам РСФСР Лев Троцкий приветствует солдат под Петроградом. 1919 год. Неизвестный автор.
28.
Государственный архив Российской Федерации
Командующий Вооруженными силами Юга России генерал Антон Деникин и атаман Всевеликого войска Донского Африкан Богаевский на торжественном молебне по случаю освобождения Дона от войск РККА. Июнь – август 1919 года. Неизвестный автор.
29.
Государственный архив Российской Федерации
Генерал Радола Гайда и адмирал Александр Колчак (слева направо) с офицерами Белой армии. 1919 год. Неизвестный автор.
30.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
Обед красноармейцев у костра. 1919 год. Неизвестный автор.
33.
МАММ / МДФ
Звукозапись речи Владимира Ленина в Кремле. 29 марта 1919 года. Автор: Лев Леонидов.
34.
МАММ / МДФ
Работы на месте крушения поезда после нападения анархистов. 1920 год. Неизвестный автор.
35.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
Красный командир в новом кабинете. Январь 1920 года. Неизвестный автор.
36.
МАММ / МДФ
Выставка трофеев Гражданской войны у Кремля, приуроченная ко II конгрессу Коммунистического Интернационала. 19 июля – 7 августа 1920 года. Неизвестный автор.
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