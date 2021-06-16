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Революция и Гражданская война

Революция и Гражданская война (38 фото)

Автор:
16 июня 2021 21:11
Метки: Россия   гражданская война   история   революция   фотографии   
467
38
Конец российского самодержавия: Февральская революция и Временное правительство, Николай II, Ленин и Нестор Махно, красные матросы и белые генералы.
История в фотографиях.
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Источник:

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Метки: Россия   гражданская война   история   революция   фотографии   
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7  комментариев
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4k
banga911 3 часа назад
Шикарные и интересные фотографии.
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35k
figny Час назад
очень интересные фото!
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6k
Злобный 2 часа назад
Не одного славянского лица!
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18k
ВолодИн 2 часа назад
Как говорится-"Не дай бог."
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8k
portmen77 3 часа назад
Арест Императора и его семьи происходил в разное время, разными людьми и в разных местах.
Николая арестовал главнокомандующий генерал Алексеев в ставке фронта. Александру Фёдоровну с детьми генерал Корнилов в Царском Селе.
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