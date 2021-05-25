Редкие архивные кадры из истории СССР

"Первые пятилетки ознаменовали собой рождение нового направления в визуальной пропаганде, - пишет автор. - Больше не появлялось революционных рабочих, солдат и крестьян, предающих злой смерти жирного капиталиста на плакатах времен Гражданской войны. Конструктивистский дизайн плакатов 1920-х годов тоже продержался недолго. Им на смену пришли искусные рабочие и трудолюбивые хлеборобы, которые обещали вождям завершить пятилетний план на год раньше срока".