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Редкие архивные кадры из истории СССР

Редкие архивные кадры из истории СССР (13 фото)

Автор:
25 мая 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Ленин   гражданская война   исторические свидетельства   революция   советская история   сталин   фотоархив   
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Британский фотограф и иллюстратор Дэвид Кинг долгие годы коллекционировал визуальные исторические свидетельства, фотографии и плакаты, рассказывающие об истории послереволюционной России, чтобы, в конце концов, составить из них фотоальбом "Красная звезда над Россией". Эти редкие архивные материалы расскажут о первом советском периоде истории нашей страны больше, чем многие главы учебников.
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Метки: Исторические факты   Ленин   гражданская война   исторические свидетельства   революция   советская история   сталин   фотоархив   
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newegg 2 часа назад
Жаль что подписи к первой фото нет.
Митинг на Красной площади в честь поддержки Коммунистического интернационала. Ленин и правительство стоят на ступенньках. 1919 год.
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