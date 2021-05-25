Редкие архивные кадры из истории СССР

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Британский фотограф и иллюстратор Дэвид Кинг долгие годы коллекционировал визуальные исторические свидетельства, фотографии и плакаты, рассказывающие об истории послереволюционной России, чтобы, в конце концов, составить из них фотоальбом "Красная звезда над Россией". Эти редкие архивные материалы расскажут о первом советском периоде истории нашей страны больше, чем многие главы учебников.
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Обложка книги "Жизнь Ленина, история РКП", нарисованная украинским художником Адольфом Страховым. Украина, ноябрь 1924 г.
Книга была опубликована после смерти Ленина и стала его первой посмертной биографией.
Художники рисуют плакаты к первомайской демонстрации, 1930 г.
"Первые пятилетки ознаменовали собой рождение нового направления в визуальной пропаганде, - пишет автор. - Больше не появлялось революционных рабочих, солдат и крестьян, предающих злой смерти жирного капиталиста на плакатах времен Гражданской войны. Конструктивистский дизайн плакатов 1920-х годов тоже продержался недолго. Им на смену пришли искусные рабочие и трудолюбивые хлеборобы, которые обещали вождям завершить пятилетний план на год раньше срока".
"Мы сстроим воздушный флот во имя Ленина!" Плакат нарисован художником Георгием Кибардиным для трудящихся советского Азербайджана, 1931 г.
"СССР - база международного социализма!" Плакат 1933 г.
"Фотомонтаж был очень популярен уже в довоенных графических работах советских художников, - пишет автор. - Здесь с его помощью автор сталкивает достижения социализма и реалии капиталистических стран, жители которых должны проникнуться социалистическими завоеваниями".
Сталин шутит,
Снимок сделан Николаем Власиком, многолетним телохранителем Сталина. Впрочем, это ему не помогло: в 1952 году Власик был арестован и сослан в ГУЛАГ.
Сталин журит партийцев за "головокружение от успехов", 4 декабря 1935 г.
В декабре 1935 г. Сталин выступил со знаменитой речью о "головокружении от успехов", порицающей перегибы коллективизации. Четверо из присутствовавших при этом высших партийных вождей вскоре были арестованы, а их лица на официальных снимках - замазаны.
Тюремное фото Григория Зиновьева, август 1936 г.
Член партии с 1901 года, ближайший друг и соратник Ленина, Григорий Зиновьев был арестован в августе 1936 года, обвинен в создании так называемого "троцкистско-зиновьевского центра" - шпионской антисоветской сети, - и вскоре расстрелян.
Мурманск Гитлер приказал стереть с лица Земли. Вот так город выглядерл в декабре 1942-го, после массированых бомбежек, когда за 24 часа немцы сбросили на Мурсманск 350 000 бомб
"Окно ТАСС" - пропагандистсктй плакат Телеграфного агентства Советского Союза, посвященный высадке союзников в Европе, 1944 г.
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Метки: Исторические факты Ленин гражданская война исторические свидетельства революция советская история сталин фотоархив
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