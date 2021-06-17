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Насколько хорошо вы помните школьную программу? Тест составлен таким образом, чтобы его мог пройти человек с оконченным средним образованием. В тесте затрагиваются следующие темы: амины, органические кислоты, пептиды, спирты, а также алканы.
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до сих пор забыть не получается эту страшную фразу...
Ты оканчиваешь школу и хочешь проверить себя? Или ты химик по образованию и хочешь блеснуть знаниями?
На сайте есть люди, которые окончили школу 20-30-40 лет назад.
У меня, допустим, в школе по химии была твёрдая "4". Но после я никоим образом не был связан с химией. Разве только с бытовой.
Так что: сдал и забыл.
--
Встречает мастер своего преподавателя по вышке лет через восемь после
окончания вуза, разговорились, вспомнили время былое. Профессор
спрашивает:
- Вот я вам читал три года высшую математику, скажи, в жизни тебе мои
знания когда-нибудь пригодились?
Студент, подумав:
- А ведь был один случай.
- Очень интересно, расскажите, я его буду на лекциях рассказывать, что
высшая математика не такая абстрактная наука и в жизни бывает нужна.
- Шел я как-то по улице, и мне шляпу ветром в лужу сдуло. Так я взял
кусок проволоки, загнул его в форме интеграла и шляпу достал!