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Тест по органической химии уровня 10 класса

Тест по органической химии уровня 10 класса

Автор:
17 июня 2021 10:44
Сообщество : Наука
Метки: Тесты   органическая химия   проверка знаний   тест   тест по химии   химия   
1871
1
Насколько хорошо вы помните школьную программу? Тест составлен таким образом, чтобы его мог пройти человек с оконченным средним образованием. В тесте затрагиваются следующие темы: амины, органические кислоты, пептиды, спирты, а также алканы.
Основные химические элементы аминокислот — это...
Основные химические элементы аминокислот — это...
углерод (C), водород (H), кислород (O) и азот (N)
углерод (C), водород (H), кислород (O) и сера (S)
углерод (C), водород (H), азот (N) и фосфор (P)
углерод (C), кислород (O) и калий (K)

Источник:

Амины — органические соединения, являющиеся производными...
аммиака
глицерина
бензола
Карболовой кислотой раньше называли
Карболовой кислотой раньше называли
Окись аминов
Фенол
Бензол

Источник:

Пептиды — семейство веществ, молекулы которых построены из двух и более остатков...
Пептиды — семейство веществ, молекулы которых построены из двух и более остатков...
аминокислот
бензольных колец
органических кислот

Источник:

Газ C4H10 называется так:
Газ C4H10 называется так:
пропан
бутан
гексан
октан
Какая из этих химических формул является этанолом?
1
1
2
2
3
3
Дополните химическое уравнение
Дополните химическое уравнение
Водород
Вода
Кислород
В результате коксования каменного угля при температуре около 1000 градусов помимо коксового газа, каменноугольной смолы и самого кокса получают ещё это вещество
Аммиачную воду
Сероводород
Эфиры

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

Источник:

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Метки: Тесты   органическая химия   проверка знаний   тест   тест по химии   химия   
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24  комментария
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8k
costa 2 часа назад
Пептиды амины и т.п. это ближе к биохимии чем к органической химии преподаваемой в школе. Органическая химия школьный курс это скорее органические кислоты, эфиры, спирты, альдегиды, бензольные кольца и куча рассчетов хим реакций.
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41k
Дворняга 7 минут назад
"Из 8 вопросов вы ответили верно на 6." Я химию сдал чудом, а оказывается помню что-то.
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3k
portroy 15 минут назад
7 из 8! Последний раз химией занимался при сдаче выпускного экзамена в школе - чтобы итоговую оценку нормальную получить! Вызубрил весь чортов учебник и сдал на отлично, химичка искренне удивилась, сказала, что от меня не ожидала. 24 года назад)))
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3k
Valey 18 минут назад
Да ,7из 8 ми, с органикой и неорганикой проблем никогда не было,а вот биохимия
До сих пор с ужасом вспоминаю цикл Кребса, всякие там убихинон-редуктазы, трансплантазы и прочее малопонятные реакции))
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4k
Шлагбаумэн Полчаса назад
11-й класс закончил 24-ре года назад. По химии твёрдая 4-ка. Знания эти пригодились 2-а раза, при учёбе в ХТКЭМ. Тест показал мне хрен! Ещё бы, если я всю жизнь с компьютерами связан. Автор, давай в следующий раз тест по термоядерному синтезу!
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1k
Евгений Кондратьев Полчаса назад
5 из 8. Сложна
Автор к ЕГЭ готовится
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23k
Sergey 55 минут назад
Тут больше биохимии
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21k
Сибиряк Час назад
"пептизация золя из геля происходит под воздействием пептизаторов..."
до сих пор забыть не получается эту страшную фразу...
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203k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Извини, но слегка подзадалбывают эти посты с тестами.
Ты оканчиваешь школу и хочешь проверить себя? Или ты химик по образованию и хочешь блеснуть знаниями?
На сайте есть люди, которые окончили школу 20-30-40 лет назад.
У меня, допустим, в школе по химии была твёрдая "4". Но после я никоим образом не был связан с химией. Разве только с бытовой.
Так что: сдал и забыл.
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23k
Vazari 2 часа назад
По органической химии в школе была незаслуженная 5-ка. Я делал доклады на разные интересные темы и получал за это пятерки. Так что, даже троечка для меня это круто.
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