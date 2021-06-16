92-летняя бабушка потеряла сознание от боли и страха. Пока вызвали скорую и полицию, хулиган уже скрылся. На место инцидента подъехал капитан полиции Алексей Фомин. Он тут же повёз бабулю в больницу, где ей промыли глаза и оказали медпомощь.

"Я почти век прожила, но таких слов не слышала. У меня даже сейчас при воспоминании сердце болит. Мой внук тогда открыл окно и ответил ему, что тот, видимо, ПДД не знает. На что хулиган вытащил какой-то баллончик и распылил в наш салон неизвестное вещество", — передаёт слова потерпевшей пресс-служба УМВД РФ по региону.