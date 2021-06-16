Бабушка с внуком ехали на автомобиле, как вдруг водитель другого автомобиля их подрезал. На светофоре он начал браниться на внука, который посоветовал учить ему ПДД. На это замечание хулиган выхватил баллончик и распылил в салон автомобиля, где сидела пенсионерка.
92-летняя бабушка потеряла сознание от боли и страха. Пока вызвали скорую и полицию, хулиган уже скрылся. На место инцидента подъехал капитан полиции Алексей Фомин. Он тут же повёз бабулю в больницу, где ей промыли глаза и оказали медпомощь.
"Я почти век прожила, но таких слов не слышала. У меня даже сейчас при воспоминании сердце болит. Мой внук тогда открыл окно и ответил ему, что тот, видимо, ПДД не знает. На что хулиган вытащил какой-то баллончик и распылил в наш салон неизвестное вещество", — передаёт слова потерпевшей пресс-служба УМВД РФ по региону.
Этот случай остался бы неизвестным, но бабуля решила найти своего спасителя. Любовь Анатольевна искала "капитана Алексея" и нашла. Пенсионерка поблагодарила его за спасение, а заодно и рассказала о случившемся на камеру.
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