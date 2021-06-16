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Во Владивостоке водитель подрезал бабушку с внуком и распылили пенсионерке газ в лицо

Во Владивостоке водитель подрезал бабушку с внуком и распылили пенсионерке газ в лицо (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июня 2021 11:36
Сообщество : Жить в России
Метки: бабушка   баллончик   владивосток   интересное   конфликт на дороге   спасение   фото   
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Бабушка с внуком ехали на автомобиле, как вдруг водитель другого автомобиля их подрезал. На светофоре он начал браниться на внука, который посоветовал учить ему ПДД. На это замечание хулиган выхватил баллончик и распылил в салон автомобиля, где сидела пенсионерка.

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Метки: бабушка   баллончик   владивосток   интересное   конфликт на дороге   спасение   фото   
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7  комментариев
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18k
иванов дмитрий 39 минут назад
Уверен , что ситуация на самом деле , была совсем не так как описывает эта милая бабушка.
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7k
djinn Полчаса назад
92 года бабушка за рулем, я все понимаю, но не слишком ли возраст большой для нынешних скоростей и дорожных реалий?
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32k
Опаньки Полчаса назад
У сотрудника такая стабилизация в кадре, что у меня возникло ощущение что он нарисован )))
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4k
Дарвин и аморальная премия 43 минуты назад
Не понял,кто за рулем был: быбушка,внук или Алексей?
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