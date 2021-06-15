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Калейдоскоп нашей жизни в позитивных и сатирических тонах

Калейдоскоп нашей жизни в позитивных и сатирических тонах (25 фото)

Автор:
15 июня 2021 14:55
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Юмор   картинки   мемы   сатира   ситуации   
3417
25
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Метки: Юмор   картинки   мемы   сатира   ситуации   
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28  комментариев
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9k
ПчёЛа 6 часов назад
Комментарий к фото
В детстве мы с папой отдыхали на турбазе. Там у каждого домика была своя лодка. Папа так же развалившись на корме почитывал газету и загорал, а я с удовольствием гребла вокруг маленьких островков. Останавливались, купались и я с радостью бралась за весла... Эх... вернуть бы это время
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1k
Sergey Pankratov 16 минут назад
Комментарий к фото
Вспомнился старый анекдот. Чукча развалился на корме, попыхивает трубочкой. Его жена, выбиваясь из сил, гребёт против течения. Чукча смотрит на неё и думает: "Хорошо быть бабой - греби себе и греби, а мне вот всегда думать надо, жизнь планировать".
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337
На_ник Полчаса назад
Комментарий к фото
- Испугались?
- Нет, обос%ался!
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717
a_komolow 40 минут назад
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717
a_komolow 42 минуты назад
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717
a_komolow 44 минуты назад
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717
a_komolow 46 минут назад
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А как повернуться?
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707
LisA 2 часа назад
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11k
Bill 2 часа назад
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5k
hairov 4 часа назад
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28k
turyst 5 часов назад
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Ох уж эта молодёжь!
Уже и матом, без ошибок, ругаться не может.

Не "пиз.нёт", а "спиз.ит".

Пи.дан.ть = ударить.
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13k
Booka1a 5 часов назад
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да хз, я как-то раз уволился после такого звонка))
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10k
Kucher 5 часов назад
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Это на фото он с сыном, которого потом застрелят по ошибке? А у взрослого Брендона волосы темнее стали.
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27k
Макарыч 6 часов назад
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За топор...
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167
-♛- 7 часов назад
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а зачем ей в подмышки ноги вставили?
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167
-♛- 7 часов назад
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не повезло человеку, шоколадку наверное не ел...
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167
-♛- Вано 6 минут назад
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Дык не ешьте вы говно! Никто же не заставляет?
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3k
Едондер пуп 7 часов назад
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Это муж))
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16k
Егор 7 часов назад
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Почему "сить" зачеркнуто?
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1k
Умница-красавица 8 часов назад
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Коричневый будет пахнуть корицей! Но это не точно…
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2k
SoulFox 8 часов назад
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Картошка?
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