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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (29 фото)

Автор:
15 июня 2021 14:26
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
2951
29
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Подборка смешных и не очень картинок и комментариев с просторов интернета.
Осторожно!!! БОяны могут присутствовать!!!

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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63  комментария
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3k
Юрий Злой 3 часа назад
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мне вот всегда было интересно, что чувствуют дети подобных знаменитостей, когда вырастают и узнают маму или папу в фильмах...
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28k
turyst 20 минут назад
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А это для очень независимых:
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28k
turyst Полчаса назад
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Виагра с димедролом - "Любовь, похожая на сон!"
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2k
Билли Бонс Полчаса назад
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А может это производственная травма?
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28k
turyst Полчаса назад
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Не "родить", а "зачинать".
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119k
arek14 54 минуты назад
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Маша после уроков делала физику. Она забыла закрыть дверь и поэтому пришлось делать ещё и химику
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58
wr2x2 58 минут назад
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СПАБО ЧТО ВЫЕЛИ НАС... девки накурились травы видимо
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1k
Григорий Бабкин Час назад
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А встать чуть левее религия не позволяет?
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58
wr2x2 Час назад
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зачем рожать? можно только имитировать )
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1k
Григорий Бабкин Час назад
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Из Жванецкого: - Вы не пробовали принимать снотворное вместе со слабительным? Интересный эффект получается.
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1k
Андрей Евтушенков Час назад
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Эко делала?
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1k
Feofil 2 часа назад
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Почему Гена играет на гармошке
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1k
Eugene 2 часа назад
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Вы что серьезно паритесь по поводу царапин?
Машина должна ездить, а не блестеть.
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58
wr2x2 EvilHomer 57 минут назад
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поставил +, но логики у вас нет - свет они и так пропускают
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31k
Korolev 2 часа назад
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Феминитивы, блджад!!!
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15k
Maks Es 2 часа назад
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Наклонить немного не судьба.
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58
wr2x2 Maks Es Час назад
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в первом случае так задумано ), во втором - тоже - надо же привлечь самца
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81k
Taras Kozalupko 2 часа назад
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Жалко её деда уже нет с нами, египетская сила!
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15k
Maks Es 2 часа назад
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Сеньор - Сеньора.
Сеньорита - девочка, сеньорито - мальчик.
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15k
Maks Es 2 часа назад
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Просто она спец по аналу, видно наконец протерлось до нужного отверстия...
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58
wr2x2 Maks Es Час назад
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а ты откуда знаешь? друг рассказывал? ))
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8k
kaboza 3 часа назад
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выручительный момент когда фольги нет...
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8k
kaboza 3 часа назад
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мож корни шотладские..
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1k
Sergey Pankratov 3 часа назад
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Настоящий джентльмен всегда предложит даме свой мужской велосипед, если дама в короткой юбке и чулках.
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