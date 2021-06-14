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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
14 июня 2021 22:57
Метки: история   ретро   фото   
447
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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11k
Bill 3 часа назад
Писали бы полностью: "Польские части «армии Андерса» уезжают из СССР воевать с Гитлером в Иран. 1942 год."
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