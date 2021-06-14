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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
История ничему не учит. "На этом месте Березину переходили: 25.06.1708 г. Карл Xll во время похода против Петра Великого и 27–29.11.1812 г. Наполеон l при отступлении из Москвы".
11.
Китобойное судно буксирует улов на плавучий завод по производству ворвани. Владивосток. РСФСР. СССР. 1954 год.
12.
Пожилой сержант Войск Местной Обороны чистит за обеденным столом свой пистолет-пулемёт Thompson M1928. Доркинг. Графство Суррей. Великобритания. 1 декабря 1940 года.
18.
Мальчик показывает вырезку из газеты: "Нацисты сдаются. Союзникам и России объявлено о капитуляции", 1945 год.
19.
Детей кормят по программе «Спасите детей» - части международной кампании по обеспечению пропитанием не менее 7 миллионов детей-сирот, рожденных русской революцией. Саратов, 1921 года.
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Если вас поймала полиция за переход в неположенном месте, вам придется простоять в ящике стыда 30 минут. Южная Корея в 70-е гг.
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Британские десантники из 6-й воздушно-десантной дивизии приветствуют солдат Красной армии и танкистов в Висмаре, Германия. 3 мая, 1945
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12 июня 1991 г. на референдуме 54 процента ленинградцев проголосовали за возвращение городу его исконного названия — Санкт-Петербург. Но были и такие предложения...
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Американский мотогонщик Стив Рапп падает на трассе Road America в Элкхарт-Лейк, штат Висконсин, 10 июня 2000 г.
И хотя его Ducati стоимостью $200 000 был уничтожен, Рапп не получил серьезных травм и после возобновления соревнований занял 8-е место на своей запасной машине.
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Стрелять можно было из закрытой библии, если потянуть за закладку. Принадлежала Франческо Морозини, дож Венеции (1619–1694), хранится в Museo Correr в Венеции.
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Лёгкий транспортный самолёт У-2 "Лимузин". 1944 год. Предназначался для перевозки высшего комсостава и офицеров связи
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Маргулис, Газманов, Макаревич, Кельми, Демидов и другие подбухивают на лесенке во время круиза "Мисс Пресса СССР", 1991 год, о.Родос, Греция
33.
Британская модель Сьюзи Ричардс с телевизором Sony Trinitron и приставкой PlayStation. Журнал Dazed & Confused, 1995.
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Сегодня особенно хорошо клюёт! Мужики на спортивной зимней рыбалке. Москва-река. СССР. Конец 1970-х.
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Специальный агент ФБР торжественно снимает отпечатки пальцев кинозвезды Маргарет О"Брайен, 1946 год.
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Германский пилот демонстрирует кислородный генератор, необходимый для дыхания во время полетов на большой высоте. Первая мировая война.
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