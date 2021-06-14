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Кудри вдоль ушей

Кудри вдоль ушей (25 фото)

Автор:
14 июня 2021 20:54
Метки: Юмор   интересно   приколы   
1464
25
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Жизнь человека тяжела, но юмор помогает возвыситься над буднями и увидеть неожиданный выход из трудной ситуации. Можно, не преувеличивая, сказать, что юмор помог выстоять еврейскому народу, утвердил его жизнестойкость. В подборке смешные приколы про евреев.

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Метки: Юмор   интересно   приколы   
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12  комментариев
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28k
Acu900 2 часа назад
Комментарий к фото
Вот вам один из них:
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676
a_komolow 20 минут назад
Комментарий к фото
На корову намекает
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3k
Alakazam 36 минут назад
Комментарий к фото
... да струится лапша вдоль ушей
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3k
mtonaka 43 минуты назад
Комментарий к фото
Таки да!
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1k
Homer 57 минут назад
- Моня, а вы знаете, что Циперович таки 3,14дарас...
- Он, шо, должен вам денег?
- Та не, я в хорошем смысле этого слова...
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99
MC Час назад
Дьяволы!
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145
Вадим Час назад
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Век за веком: на небе - луна, у подростка - томленье свободы, у России - тяжелые годы, у еврея - больная жена
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43k
parallax 2 часа назад
Можно ли правоверному еврею в субботу, в шабат прыгать с парашютом?
 Прыгать можно. Парашют раскрывать нельзя.
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1k
dranvlad 2 часа назад
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Но первого организатора евросоюза эти же евреи и гнобят за тоже самое, а тут шутка юмора... Типа как негры негров только могут называть неграми? Какой то расизм
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8k
kaboza 2 часа назад
еврейский юмор доставляет..половинка меня таки от туда)))
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42k
doker 2 часа назад
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Но он пытался уйти...
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8k
kaboza 2 часа назад
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ишо?
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