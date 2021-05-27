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12 неожиданных снимков, доказывающих, что мы ещё так многого не знаем

12 неожиданных снимков, доказывающих, что мы ещё так многого не знаем (16 фото)

Автор:
27 мая 2021 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Не знаем   Неожиданные   Происходит   заставят   интересное   мир   невероятное   снимки   
3261
16

Вокруг нас каждую минуту происходит что-то интересное и впечатляющее. В этом посте вы увидите новую порцию фотографий, которые снова заставят вас почувствовать себя детьми, как будто вы впервые узнали что-то невероятное об этом мире.

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Метки: Не знаем   Неожиданные   Происходит   заставят   интересное   мир   невероятное   снимки   
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24  комментария
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28k
a.fey 2 часа назад
Я догадываюсь, что такое уф камера. Я даже знаю, что такое SFP. Но что таке SPF и почему у почему у этой хрени разные уровни, и уровни чего, даже версий нету.
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19k
Matrosskin 45 минут назад
Про лёд конечно особо удивило. Никогда такого не знал. И снимок-то какой неожиданный, никогда раньше лёд в бутылке не замерзал. А тут - замерз. И чудо - человек успел это сфотографировать. Спасибо, аффтор...
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155
Еkaterina К. 56 минут назад
Дерево, конечно, удивительное
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8k
DumDum Час назад
А какие 12 из 16 неожиданные? Друг что-то заинтересовался...
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13k
Альф 57 Час назад
Лёд замёрз в бутылке
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4k
Мистер Фикс 2 часа назад
Мы заново узнаем это каждую неделю
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3k
Urlauber 2 часа назад
Я согласен, что мы просто ппц как дофига чего не знаем, но 98% из здесь перечисленного мы даже очень хорошо знаем
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43
Вадим Дёмушкин 2 часа назад
лёд замёрз? ну-ну...
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
3/4 перечисленного - то, что мы хорошо знаем
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