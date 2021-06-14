Истоки и создатели борьбы "самбо"

Несомненно, борьба является самым древним видом спорта. Первобытным людям приходилось бороться с природой, с хищными зверями и враждебными племенами. Опытные бойцы обучали мальчишек своего племени, тренировали, устраивали импровизированные состязания, чтобы выяснить кто из подростков сильнее, ловчее. и уже достоин занять место среди взрослых воинов. Так борьба из чисто боевого искусства превращалась и в спорт.
У каждого народа без исключения были свои самобытные виды национальной борьбы. Во многом они отличались, во многом были и схожи. Была свой вид национальной борьбы и у русских. В летописях упоминается про Яна Усмаря то есть Ивана Кожемяку который вышел на безоружную борьбу с печенежским бойцом. Печенежский, мощный великан, увидев его рассмеялся – Кожемяка не особенно выделялся ростом и телосложением. Тем не менее, в поединке он «удавил печенега в руках до смерти и ударил им о землю».
Но со временем, под влиянием христианства видевшего в рукопашном бое «богомерзкую забаву», он трансформировался в кулачный бой, тоже не очень одобряемый церковью. Но в кулачном бою основная ставка делалась на силу и умение держать удар. В армейских подразделениях, особенно в пластунских казачьих частях по прежнему обучали рукопашному бою, но в основном не рукопашной борьбе, а фехтованию, владению штыком, то есть бою с применением холодного оружия. Ну а в спорте стала главенствовать греко-римская борьба и английский бокс по сути тот же кулачный бой. В молодой Советской стране не стали отвергать «наследие царского прошлого». В армии осталось обучение и кулачному бою (боксу) и технике владения холодного оружия. Но вот милиция и зарождающиеся спецслужбы нуждались в новых приемах борьбы. Не вырубить, искалечить и убить противника, а обезоружить, связать, обезвредить, взять целым и невредимым. Для того чтобы этому научится, нужно было найти лояльных к власти специалистов.
Одним из таких был Виктор Спиридонов. Офицер императорской армии, участник русско-японской войны, по некоторым сведеньям служил в царской контрразведке. В совершенстве владел традиционными стилями фехтования и рукопашного боя. Но кроме этого увлекся японской борьбой джиу-джитсу и боксом. В мировую войну он был демобилизован, после тяжелой контузии. А после революции стал начальником школы джиу-джитсу для советских милиционеров.
В обществе «Динамо» создал и возглавил секцию нападения и защиты без оружия. Но как умный человек и опытный боец видел все недостатки различных видов борьбы – в первую очередь долгая, чуть ли не с детства подготовка. А милиционеров, бывших парней городских окраин и села, он должен был готовить, так чтобы они уже в короткое время могли противостоять вооруженным уголовникам. Спиридонов создает свою школу борьбы – здесь и опыт русских пластунов, приемы японской борьбы, английский бокс, русский кулачный бой, сават, французская борьба и даже бытовая драка.
Система была исключительно прикладной и боевой, направленной на моментальное выведение противника из строя, нанесение максимальных повреждений, даже увечий. Подразумевалось использование оружия, ремня, тяжелого сапога, ножа. Это далеко от спорта, скорее всего боевое искусство. Спиридонов написал несколько методических пособий по рукопашному бою, которые были засекречены и преподавались только сотрудникам правоохранительных органов. Свою технику боя Спиридонов назвал САМОЗ, то есть самозащита без оружия.
Одновременно в Советском Союзе получил распространение рукопашный бой, как и вид спорта. Заслуга в этом еще одного энтузиаста и человека необычайной судьбы, Василия Ощепкова. Он родился в 1892 году на Сахалине, в семье ссыльных. После русско-японской войны, остров перешел к Японии, и юноша попал соответственно под японское подданство. Учился в русской православной семинарии в Токио и там стал заниматься дзюдо, входившее, как обязательный предмет в школьную программу. Успехи в борьбе у него были столь впечатляющи, что его направляют в институт дзюдо Кодокан – своего рода храм и высший институт этой борьбы, основанный Дзигоро Кано — человеком, создавшим современное дзюдо, заложившим основы техники и философии. У него и учился Ощепков. В 1913 году он первым из русских и третьим из европейцев становится обладателем черного пояса дзюдо.
В гражданскую войну Ощепков возвращается на историческую родину, но в братоубийственной бойне участия не принимает – занимается переводами с японского, основывает во Владивостоке кружок дзюдо. В 1923-м он снова объявляется в Японии, как бизнесмен-кинопрокатчик, а на самом деле как разведчик 5-й Армии. Правда через несколько лет его отозвали и обвинили в растрате казенных денег, выделенных на вербовку агентуры. Сыграло свою роль и женитьба Ощепкова на белоэмигрантке. И хотя он сумел полностью оправдаться, путь в страну Восходящего Солнца был для него закрыт. Но нет худа, без добра, Ощепков полностью себя посвящает преподаванию дзюдо. Сначала в Новосибирске, затем в Москве, в ЦСКА и институте физкультуры. Японская борьба начинает набирать популярность и приобретать все больше поклонников, была даже организована группа для высшего состава Красной Армии.
Но, в то же время Ощепков замечает, что некоторые чисто японские традиции непонятны советским людям. К тому же на организуемые им соревнования приезжают борцы со всей страны, которые не знают, что такое дзюдо, зато владеют национальными видами единоборств — армянской борьбой кох, азербайджанской гюлеш, казахской, узбекской и татарской куреш, грузинской чидаоба, тувинской хапсагай, бурятской бухэ барилдаан, молдавской трынта и т.д. Причем иногда некоторые самобытные приемы национальных единоборств гораздо эффективней и зрелищней. И тогда Ощепков начинает реформировать свою школу борьбы в соответствии с советскими реалиями. Борцовские приемы дополнены ударными техниками японского карате, окинавского джиу-джитсу, французского савата и классического бокса. Но всё же, основой системы Ощепкова было дзюдо, чего он никогда не скрывал.
То есть в середине 30-х годов в Советском Союзе существовали две школы рукопашного боя: спортивная и общеизвестная Василия Ощепкова и боевая, секретная Виктора Спиридонова. Но затем началось противостояние с милитаристской Японией, и на эти школы, прежде всего спортивную, обрушились гонения и репрессии. В октябре 1937 года Ощепкова арестовывают как врага народа и японского шпиона, в институте физкультуры закрывают отделение дзюдо. Вскоре сам основатель умирает в тюрьме на Лубянке – то ли не выдержало больное сердце, то ли «перестарались» чекисты на допросе.
У Спиридонова тоже болело сердце – его как бывшего офицера уволили из общества «Динамо», затем за неимением специалистов снова восстановили. И так несколько раз – какое сердце выдержит такие потрясения. С началом Великой войны Спиридонов преподавал рукопашный бой для бойцов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения, формировавшейся из спортсменов-динамовцев. В 1943 году он после тяжелой болезни скончался.
Школы Ощепкова и Спиридонова раздолбали и раскритиковали. Но, тем не менее, они выжили. Дело продолжили их ученики В.В. Сидоров. Н.М. Галковский, Р.А. Школьников, Б.А. Сагателян, А.А. Будзинский, A.M. Ларионов, В.П. Волков и другие. К этому времени почти все они стали самостоятельными мастерами, вели секции, издавали пособия для разных силовых ведомств. Но главная роль в продолжение развития рукопашного боя принадлежит Анатолию Харлампиеву. Выходец из цирковой семьи, его дед был известным борцом, отец боксером, сам он с юных лет выходил на манеж акробатом. Но затем Анатолий увлекся борьбой и поступил в физкультурный институт на отделение Василия Ощепкова. Когда того арестовали Харлампиев забрал все пособия, рукописи и документы и спрятал от цепких лап НКВД. И хотя он не был самым сильным и способным из учеников мастера, он стал его наследником и продолжателем. Тем более что их связывали неформальные отношения отец Харлампиева и Ощепков были очень близкими друзьями.
Анатолий Харлампиев отлично понимал реалии того времени. Он сознательно отказался от названия «дзюдо» чтобы сохранить концепцию и принципы школы. Не меняя ничего в технике и философии стиля борьбы Ощепкова, он окружил ее идеологическим пузырем, который идеально вписался в пропагандистскую систему тех лет. При каждом удобном случае нужно было говорить о «народном» и «национальном» происхождении «борьбы вольного стиля», его объединяющем «пролетарском» смысле и, конечно, важнейшей роли партии в оттачивании техники бросков и удушающих приемов.
Такая тактика дала свои результаты. Уже летом 1938 года в Москве состоялся первый всесоюзный тренерский сбор «борьбы вольного стиля». А через несколько месяцев 16 ноября борьба получила свой официальный статус. Через год в Ленинграде прошли первые соревнования. Начавшаяся война дала мощный виток развития. Уже ничего не надо было доказывать и приводить какие-то аргументы – ценность рукопашного боя доказывала действительность. Многие мастера из школ Ощепкова и Спиридонова тренировали различные армейские спецподразделения, многие сами применяли навыки в боях. В 1946 году у отточенной практикой системы появилось новое название — «самбо». Оно мгновенно вошло в обиход, заменив не ставший популярным термин «самоз» и аморфное понятие «борьба вольного стиля». В эти же годы произошло четкое разделение на чисто прикладное «боевое самбо» и спортивную борьбу с тем же названием.
Так, как в те годы, упоминать про «секретного» Виктора Спиридонова и «врага народа» Василия Ощепкова было нельзя, то создался миф, что единственным создателем борьбы самбо был Харлампиев. Хотя сам Анатолий Аркадьевич, так не считал, но вынужден был соглашаться. По прежнему его главной задачей была популяризация самбо. И с этим он великолепно справлялся. В 1964 году на Олимпийских играх в Токио, впервые в программу соревнований была включена борьба дзюдо. На соревнования отправились советские самбисты, облаченные по такому случаю в кимоно. Результат – четыре бронзовые медали и бесспорное доказательство, где стоит искать истоки самбо. Это дзюдо, но дзюдо наше! Синтез видов борьбы всех народов.
Источник:
- Почему кенийцы ― самые лучшие бегуны планеты
- В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете
- «Акватлон»: зачем в СССР боролись под водой?
- 22 любопытных факта обо всем на свете
- 25 самых популярных видов спорта
Понравилось25