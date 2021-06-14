Истоки и создатели борьбы "самбо"

Одновременно в Советском Союзе получил распространение рукопашный бой, как и вид спорта. Заслуга в этом еще одного энтузиаста и человека необычайной судьбы, Василия Ощепкова. Он родился в 1892 году на Сахалине, в семье ссыльных. После русско-японской войны, остров перешел к Японии, и юноша попал соответственно под японское подданство. Учился в русской православной семинарии в Токио и там стал заниматься дзюдо, входившее, как обязательный предмет в школьную программу. Успехи в борьбе у него были столь впечатляющи, что его направляют в институт дзюдо Кодокан – своего рода храм и высший институт этой борьбы, основанный Дзигоро Кано — человеком, создавшим современное дзюдо, заложившим основы техники и философии. У него и учился Ощепков. В 1913 году он первым из русских и третьим из европейцев становится обладателем черного пояса дзюдо.

В гражданскую войну Ощепков возвращается на историческую родину, но в братоубийственной бойне участия не принимает – занимается переводами с японского, основывает во Владивостоке кружок дзюдо. В 1923-м он снова объявляется в Японии, как бизнесмен-кинопрокатчик, а на самом деле как разведчик 5-й Армии. Правда через несколько лет его отозвали и обвинили в растрате казенных денег, выделенных на вербовку агентуры. Сыграло свою роль и женитьба Ощепкова на белоэмигрантке. И хотя он сумел полностью оправдаться, путь в страну Восходящего Солнца был для него закрыт. Но нет худа, без добра, Ощепков полностью себя посвящает преподаванию дзюдо. Сначала в Новосибирске, затем в Москве, в ЦСКА и институте физкультуры. Японская борьба начинает набирать популярность и приобретать все больше поклонников, была даже организована группа для высшего состава Красной Армии.

Но, в то же время Ощепков замечает, что некоторые чисто японские традиции непонятны советским людям. К тому же на организуемые им соревнования приезжают борцы со всей страны, которые не знают, что такое дзюдо, зато владеют национальными видами единоборств — армянской борьбой кох, азербайджанской гюлеш, казахской, узбекской и татарской куреш, грузинской чидаоба, тувинской хапсагай, бурятской бухэ барилдаан, молдавской трынта и т.д. Причем иногда некоторые самобытные приемы национальных единоборств гораздо эффективней и зрелищней. И тогда Ощепков начинает реформировать свою школу борьбы в соответствии с советскими реалиями. Борцовские приемы дополнены ударными техниками японского карате, окинавского джиу-джитсу, французского савата и классического бокса. Но всё же, основой системы Ощепкова было дзюдо, чего он никогда не скрывал.

То есть в середине 30-х годов в Советском Союзе существовали две школы рукопашного боя: спортивная и общеизвестная Василия Ощепкова и боевая, секретная Виктора Спиридонова. Но затем началось противостояние с милитаристской Японией, и на эти школы, прежде всего спортивную, обрушились гонения и репрессии. В октябре 1937 года Ощепкова арестовывают как врага народа и японского шпиона, в институте физкультуры закрывают отделение дзюдо. Вскоре сам основатель умирает в тюрьме на Лубянке – то ли не выдержало больное сердце, то ли «перестарались» чекисты на допросе.

У Спиридонова тоже болело сердце – его как бывшего офицера уволили из общества «Динамо», затем за неимением специалистов снова восстановили. И так несколько раз – какое сердце выдержит такие потрясения. С началом Великой войны Спиридонов преподавал рукопашный бой для бойцов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения, формировавшейся из спортсменов-динамовцев. В 1943 году он после тяжелой болезни скончался.