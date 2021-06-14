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Истоки и создатели борьбы "самбо"

Истоки и создатели борьбы "самбо" (4 фото)

Автор:
14 июня 2021 19:32
Метки: интересно   спорт   факты   
337
4

Несомненно, борьба является самым древним видом спорта. Первобытным людям приходилось бороться с природой, с хищными зверями и враждебными племенами. Опытные бойцы обучали мальчишек своего племени, тренировали, устраивали импровизированные состязания, чтобы выяснить кто из подростков сильнее, ловчее. и уже достоин занять место среди взрослых воинов. Так борьба из чисто боевого искусства превращалась и в спорт.

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Метки: интересно   спорт   факты   
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4  комментария
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tamin 2 часа назад
Было отличный фильм. То ли бессмертный, то ли неуязвимый. Как раз как создавалось самбо.
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