21.

Подобные трактора активно производились и использовались в первой половине 20-го века, но из-за низкой эффективности примитивных конструкций парового двигателя того времени быстро были вытеснены из области применения с появлением эффективных конструкций двигателя внутреннего сгорания, а также с началом эпохи дешёвого бензина с окончанием Второй мировой войны.