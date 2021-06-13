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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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5.
Асен Йорданов демонстрирует созданную им "Въздушну възглавницу" (подушку безопасности) для пассажирских самолётов, 1957 год
7.
Вулканолог Арпад Кернер со своим помощником в защитных костюмах возле кратера вулкана Стромболи, 1933 год, Италия
9.
Канадские солдаты готовятся к товарищескому хоккейному матчу на корейской реке Имдзин во время войны в Корее, 1951 год
10.
Поврежденный в бою броненосец “Галена”, . Броненосец USS Galena был одним из трёх первых броненосцев американского флота, 1862
12.
Дети в камере пониженного давления до появления вакцины от полиомиелита, 1937 г. До изобретения вакцины от полиомиелита пациентов помещали в аппарат "железные легкие", который симулировал дыхание.
14.
Столкновение между паромом "Queen of Victoria" и советским грузовым кораблем "Сергей Есенин", 3 августа 1970 года.
18.
Смотровая площадка на Воробьевых горах. Впереди Москва-река, а там, где поля, сейчас спорт-комплекс "Лужники". Фото 1890 года
20.
Ловец жемчуга на Миссисипи готовится к очередному погружению. В качестве шлема - старый топливный бак от автомобиля. 1938 год
21.
Трактор или тягач, использующий в качестве силовой установки паровой двигатель.
Подобные трактора активно производились и использовались в первой половине 20-го века, но из-за низкой эффективности примитивных конструкций парового двигателя того времени быстро были вытеснены из области применения с появлением эффективных конструкций двигателя внутреннего сгорания, а также с началом эпохи дешёвого бензина с окончанием Второй мировой войны.
23.
Это сейчас автозагар можно купить в тюбике, а вот в 1930 году дамам прямо на улице за 10 центов предлагалось покрыть себя загаром с помощью этого автомата.
24.
А это уже 1971 год. Такой вибрирующий бюстгальтер женщины носили в надежде, что он увеличит грудь.
25.
В 37-м американские школьники тоже учились дистанционно. Тогда их берегли от полиомиелита. Свои уроки учителя проводили по радиосвязи.
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Честер Макдаффи со своим недавно запатентованным 250-ти килограммовым подводным скафандром, 1911 г.
29.
Советские военнопленные работают на заводе БМВ (BMW) в Мюнхене. На спинах обозначение «SU» (Sowjetunion) — «Советский Союз».
35.
Девушки, привезенные из СССР на принудительные работы в Германию, прибыли в транзитный лагерь Berlin-Wilhelmshagen, 1942 год
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