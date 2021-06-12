Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за стеклянная колба? Для чего такая нужна?"
Ответ: "Это небольшая ваза, которую крепят к одежде, помещая внутрь живой цветок. Выглядит это так:"
2. "Нашел в сарае своих родителей. Никаких обозначений нет. Что за штуковина?"
Ответ: "Это кислородный баллон из самолета"
3. "Монета 1786 года выпуска, вогнутая и с приваренным кусочком металла. Что это? Кто знает? Вторая монета для сравнения"
Ответ: "Очень похоже на то, что кто-то в былое время своими руками сделал себе карманную пепельницу"
4. "Толстое металлическое кольцо вделанное в широкий ствол дерева. Что это такое?"
Ответ: "Судя по всему, это самодельная наковальня"
5. "Что это за штуковина приделана к крылу велосипеда? Она из металла"
Ответ: "Видимо, это самодельное продолжение крыла, которое предотвращает попадание грязи на раму и ноги водителя велосипеда"
6. "Я приехал отдыхать в Швейцарию и заметил на стенах домов охапки дров. Зачем они?"
Ответ: "Это украшения к рождеству. Летом на подставках размещают цветочные горшки"
7. "Кто-то неизвестный установил эту штуковину посредине небольшой реки. Что это такое?"
Ответ: "Это роторная винтовая ловушка для рыбы"
8. "Какая-то очень странная и непонятная гирька. Для чего такая может понадобиться и как ей пользоваться"
Ответ: "Эта гирька крепится внутрь колокола, часто называется его "языком" и отвечает за звон. Вы сфотографировали ее вверх ногами"
9. "Что это за причудливая штуковина?"
Ответ: "Она размещается на линейном изоляторе, ударяя легким разрядом тока животных, что захотели приблизиться. Отгоняет их, оберегая от опасности. Выглядит так:"
10. "Некая гибкая, резиновая штуковина. Для чего она?"
Ответ: "Этот предмет используется для очистки засоренных стоков. Резиновый мешочек расширяется, заполняясь водой, а после клапан открывается и вода вылетает наружу под высоким давлением"
11. "Что это я нашел среди вещей своего деда?"
Ответ: "Это калебас - сосуд для мате, специального напитка который сильно тонизирует, а также трубочка, чтобы удобнее было пить"
12. "Что это мой отец принес сегодня домой?"
Ответ: "Это барные кегли - игра, в которую можно играть компанией в любом месте из-за ее компактности. Не хватает только самих кеглей, что размещаются по правилам на красных кругах"
13. "Что это прикреплено к стене в гараже моего дедушки?"
Ответ: "Это механизм предназначен для намотки веревок"
14. "Будучи в мастерской наткнулся на предмет совершенно мне неизвестный. Чем это может быть?"
Ответ: "Это клещи для снятия поршневых колец"
15. "Что это за безделушки попали ко мне в руки?"
Ответ: "Это индуистские мантры. Конкретно эти с собой носят для того, чтобы отгонять злых духов и быть защищенным от чужого негативного влияния"
16. "Этот предмет довольной тяжелый. Для чего он нужен?"
Ответ: "Это пресс для твердых конфет"
17. "С помощью металлоискателя, я нашел на своем участке эти колья. Для чего они?"
Ответ: "Они часть катушек для намотки пряжи:"
18. "Мне сказали, что этой штуковине больше 70 лет и она очень раритетная. Что это?"
Ответ: "Это восковая печать"
19. "Среди вещей моего отца была эта штуковина. Чем это может быть?"
Ответ: "Это подставка для микрометра"
20. "Что это мне попалось под руки во время уборки гаража?"
Ответ: "Это чугунные ручки от старой печи"
Источник:
- 15 любопытных находок, сделанных в лесу
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Только не для снятия, а для установки поршневых колец.
Ответ: "Это кислородный баллон из самолета"
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Ты поройся ещё. Глядишь и водородную бомбу отыщешь.