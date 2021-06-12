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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (24 фото)

Автор:
12 июня 2021 20:39
Метки: вопросы   находки   ответы   
885
24

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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12  комментариев
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1k
sedoisever 2 часа назад
Продолжение крыла же как-то называется... Что-то с брызгами связано... )
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17k
Сталкер 4 минуты назад
Долбо... никогда не слышали про брызговик?


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18k
Lesha86 18 минут назад

Только не для снятия, а для установки поршневых колец.
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4k
Petr Chernyshev 2 часа назад
№1 называется "бутоньерка". Небольшая ваза.
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3k
kappaneed 2 часа назад
Про брызговик, конечно эпично)), хотя современные велики брызговики не вешают уже, так что подросток реально мог не знать)
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11k
ss 2 часа назад
"Нашел в сарае своих родителей. Никаких обозначений нет. Что за штуковина?"
Ответ: "Это кислородный баллон из самолета"
---
Ты поройся ещё. Глядишь и водородную бомбу отыщешь.
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Брызговик, так и называется, самодельный из автомобильной камеры.
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218
Роман 2 часа назад
По поводу картинки №5 - а что, название "брызговик" уже вышло из обращения?
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