Американец попытался выйти из самолета во время полета

Ему, конечно, этого сделать не дали, хотя дебошир очень старался.
Житель США, следовавший на рейсе авиакомпании Delta из Лос-Анджелеса в Атланту, во время полета начал себя неадекватно вести, требуя выпустить его из самолета. Сначала дебошир ломался в кабину в пилотам, а затем принялся выламывать боковую дверь, в которую осуществляется посадка.
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Члены экипажа с криками "ты совсем сдурел!" кое-как оттащили от двери и скрутили безумного пассажира. И лайнер, к счастью, успешно сел в аэропорту назначения. Что стало причиной неадекватного поведения мужчины неизвестно. Сейчас в этом разбирается полиция.
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Слишком много движухи из-за одного придурка.