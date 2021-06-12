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Сообщество Жизнь в США 694 поста • 225 подписчиков подписаться
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Американец попытался выйти из самолета во время полета

Американец попытался выйти из самолета во время полета (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 июня 2021 16:44
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   дебош   потасовка   самолет   сша   
748
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1

Ему, конечно, этого сделать не дали, хотя дебошир очень старался.

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Метки: видео   дебош   потасовка   самолет   сша   
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11  комментариев
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1k
zu4ara Час назад
там же около туалета стоп-кран есть, зачем панику наводить

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5k
Андрей Крылов 6 минут назад
у тела крыша протекла. Дверь современного пассажирского самолёта невозможно открыть в полёте! Ни как! Её можно разве взоврать.
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−36
Князь Курбский 11 минут назад
Русский?
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0
Mowgley 17 минут назад
Выпустили бы, и дело с концом.
Слишком много движухи из-за одного придурка.
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−27
Николай Гоголь 19 минут назад
ничего удивительного, это не впервой «Русские идут, русские идут! Они везде! Я видел русских солдат!»Джеймс Форрестол полетел вниз навстречу смерти. Создали страшилки понимаешь из Петрова и Боширова.
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4k
КремлеКот Полчаса назад
Какие-то глухие удары слышны, я надеюсь это удары по печени.
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28k
a.fey 45 минут назад
И оператор - гамно.
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431
Сергей Ковалев Час назад
Забыл,что на самолете,а не в маршрутке Крикнул пилоту "На хлебном"! и начал к выходу готовиться.
Бывает.
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1k
Евгений Кондратьев Час назад
Утюг забыл выключить
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