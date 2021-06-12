Американец попытался выйти из самолета во время полета

Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite

В США две чокнутые пассажирки подрались на входе в самолет

Пассажиры самолета Сочи - Москва подрались во время выхода из салона

В США легкомоторный самолет рухнул на движущуюся машину и взорвался

Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими

Мусульманин решил помолиться на борту самолета, но был задержан полицией