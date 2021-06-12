Погнали на ставок. По трое на одном велосипеде.

Кому-то ногу цепью зажевало, кто-то через руль кувыркнулся. До точки назначения добрались не все. Боевые потери. По пути нап@издили огурцов, помидор и арбузов с колхозного поля. Главное, дома в огороде у каждого свои арбузы. Но трофейные же вкуснее.



На ставке херачишь арбуз об колено или об камень.

Жрешь без ножа и вилки. Сидишь довольный, липкий, весь в арбузных семечках. Мухи у тебя на затылке арбузный сок облизывают.

Поспорил с пацанами, что переплывешь ставок.

Ну кули, ты ж уже три дня как плаваешь! Спас мужик на лодке.

Сидишь, отплёвываешь ил и лягушек, молишься, чтоб маме не сказали.

Мама убьёт!



Обсохли, сварганили костёр. Напуляли туда патронов и шифера.

Схоронились в овраге. После «обстрела» выползли по пластунски, то есть пузом по земле.

Ну а кули, враг не дремлет, жопу поднимешь - хана.

Накидали картошки в костёр.

Сожрали вместе с лушпайками и головешками.

Ночью пошли обносить соседскую черешню. Сосед спустил собаку. Собака погрызла жопы и пятки.



Опять же, здравствуй, подорожник, давно не виделись.

Бабушка гнала домой и лупила палкой по хребту.

Ты думал - фиг с ним, маме только не говори.



Мама прибьёт.



Короче, нам в детстве никакие микробы были не страшны. Это микробы нас боялись.

А мы боялись только маму.



Ибо мама прибьёт! )





Максим Мельник.