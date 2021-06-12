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Мама убьёт!

Мама убьёт! (3 фото)

Автор:
12 июня 2021 14:45
Метки: детство   жизнь   рассказ   
285
3
Иду как-то домой с тренировки.
И вижу в одной из улочек огромное дерево тутовника.
Ветки прям до земли, а на них спелые, аж падают от малейшего ветерка, ягоды.

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Метки: детство   жизнь   рассказ   
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7  комментариев
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65k
Каракули 2 часа назад
Получается я в детстве одними микробами питался..
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3k
rutt 11 минут назад
Наешся тютины, тутовника по авторски, и фиолетовый по пояс до вечера нацаешься, а вечером лекция о том как он "великолепно" отстирывается)))
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96
Pterocactus 53 минуты назад
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8k
costa 2 часа назад
звучит как сын матери одиночки которая ничему его научить не может и он только и делает что режется и ломает зубы выполняя тривиальные для любого подростка действия. В полноценных же семьях с отцом, и бабушками дедушками дети имеют необходимые для жизни навыки и не разбивают бошки каждый раз выйдя на улицу и или катаясь на велосипеде.
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52k
Нанук Паналык 2 часа назад
Вынеси попить!Нее,меня загонят!И меня загонят!
Го пить из арыка!Только обязательно через майку...
Иначе бактерии!
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65k
Каракули 2 часа назад
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