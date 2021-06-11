23.

Около 120 тысяч этнических японцев и полукровок с западного побережья Соединённых Штатов Америки во время Второй мировой войны в концентрационные лагеря, официально называвшиеся «военными центрами перемещения». Из них 68% являлись гражданами США, остальные на легальных основаниях находились в стране, дети в возрасте до 16 лет составляли 48%.



В 1944 году Верховный суд США подтвердил конституционность интернирования, аргументировав это тем, что ограничение гражданских прав расовой группы допустимо, если того «требует общественная необходимость».

В 1988 году президент Рональд Рейган подписал документ, в котором от имени Правительства США приносились извинения за интернирование, вызванное «расовыми предрассудками, военной истерией и ошибками политического руководства».