507
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
×
4.
Война в Югославии
Надпись на стене: "Господь, если я умру молодым, пошли меня в рай, потому что в аду я уже был". Период войны в Югославии.
5.
Отдых на сенокосе, начало 1900-х
Цветное фото Сергея Прокудина-Горского. Чтобы отразить сцену в цвете, Прокудин-Горский делал три кадра и каждый раз устанавливал на объектив разный цветовой фильтр, поэтому цвета несколько размыты.
6.
Американский стратегический бомбардировщик Convair B-36 Peacemaker в полете, первая половина 1950-х годов
14.
Рабочие ухаживают за факелом Статуи Свободы в Нью-Йорке. При подготовке к снятию факела в 1985 году для реставрации отдельные стекла были заклеены лентой, чтобы они не выпали с места.
18.
Кондуктор лондонского автобуса, прежде чем нажать кнопку звонка, убедился, что все его пассажиры находятся в безопасности. 1951 год
19.
Американский средний танк М4А1 из состава американской 2-й бронетанковой дивизии проезжает мимо двух подбитых немецких танков Pz.IV.
Снимок сделан в июле 1944-го года во время проведения операции "Кобра" - наступления американских войск в районе города Сен-Ло в Нормандии в период с 25-го по 31-е июля 1944-го года. В ходе наступления были прорваны немецкие позиции и войска союзников вышли на оперативный простор
23.
Интернирование японцев в США — насильственное перемещение в 1942 году
Около 120 тысяч этнических японцев и полукровок с западного побережья Соединённых Штатов Америки во время Второй мировой войны в концентрационные лагеря, официально называвшиеся «военными центрами перемещения». Из них 68% являлись гражданами США, остальные на легальных основаниях находились в стране, дети в возрасте до 16 лет составляли 48%.
В 1944 году Верховный суд США подтвердил конституционность интернирования, аргументировав это тем, что ограничение гражданских прав расовой группы допустимо, если того «требует общественная необходимость».
В 1988 году президент Рональд Рейган подписал документ, в котором от имени Правительства США приносились извинения за интернирование, вызванное «расовыми предрассудками, военной истерией и ошибками политического руководства».
В 1944 году Верховный суд США подтвердил конституционность интернирования, аргументировав это тем, что ограничение гражданских прав расовой группы допустимо, если того «требует общественная необходимость».
В 1988 году президент Рональд Рейган подписал документ, в котором от имени Правительства США приносились извинения за интернирование, вызванное «расовыми предрассудками, военной истерией и ошибками политического руководства».
24.
Строительство дома №52 на Ленинском проспекте (рядом с универмагом "Москва"). Работница строительного треста «Мосстрой №2», комсомолка А. Карнаухова во время работы на стройке. Автор – А. Моклецов. Москва. 8 июня 1957 г.
27.
Обезглавленная статуя, голова Иосифа Сталина на улице Будапешта во время Венгерской революции 1956 года.
28.
Хо Ши Мин, первый президент Вьетнама, тянет рыболовную сеть во время посещения рыбаков в Тханьхоа
29.
Девушки из партизанского отряда Вьетконга, переносящие боеприпасы по тропе Хо Ши Мина. Вьетнам. 2 января 1968 г. Вьетнамская война.
31.
Зрители приехали на футбольный матч; припаркованные автомобили на дорогах возле стадиона Университета Дьюка (штат Северная Каролина, США), ноябрь 1939 года.
36.
Развозчик гречневой лапши. Токио, 1940 г. В 1960-х гг доставка еды на велосипедах в Токио была запрещена из-за высокого риска ДТП.
37.
Aвтомат с oдеколоном и духами. Цена пшика одеколона «Шипр» или духов «Красная Москва» и «В полёт» - 15 копеек. СССР. 1950-к гг.
38.
1945 год. Детвора на Тверском бульваре. На месте двухэтажного здания в 1977-ом году будет выстроено здание ТАСС.
Авторский пост
Еще крутые истории!
- Тридцатилетние бабушки
- Вот как выглядит дом человека, который курил в нем 20 лет
- "Не все люди - мерзавцы!": история человека-легенды
- Фобии Петра Великого
- "Что за штука?": странные вещицы, которые нашли пользователи сети
49
Понравилось49
Новости партнёров
На фото Lyford House - викторианский дом, построенный в 1876. Как исторический объект, спасен от разрушения и перевезен в 1957 целиком на барже в Тибурон, Калифорния. Занесен в Национальный реестр исторических мест США.
Эх,где бы прикупить такие джины? ХОЧЕТСЯ
Совсем заврался.
Фото из журнала National Geographic | December 1973
Название фото - Greenland tots, Гренландские малыши.
У одной из пловчих солидных размеров яйца.