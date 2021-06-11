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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
11 июня 2021 00:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: история   ретро   фото   
507
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Метки: история   ретро   фото   
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4k
newegg 4 часа назад
"Когда хочется путешествовать и быть дома одновременно, Калифорния, 1957"

На фото Lyford House - викторианский дом, построенный в 1876. Как исторический объект, спасен от разрушения и перевезен в 1957 целиком на барже в Тибурон, Калифорния. Занесен в Национальный реестр исторических мест США.
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13k
seller-k 52 минуты назад
Эта скульптура была установлена на людной набережной Ибицы 1 августа 2016 года. Прототипом для нее послужила легендарная фотография 1972 года, ставшая одним из символов всемирного движения хиппи. Девочку зовут Рада ван дер Линден. Ее отец – Санди ван дер Линден, актер. Скульптура выполнена в натуральный рост, 172см. Автором ее стала Сио Абели, родившаяся в Жироне в 1963 году. Под ногами у шагающих фигур - весь земной шар. А на нем обозначены все те места, в которых дети цветов когда-то строили свою миролюбивую утопию: Гоа, Катманду, Сан-Франциско, Амстердам... Ибица.

Эх,
где бы прикупить такие джины? ХОЧЕТСЯ

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4k
newegg 3 часа назад
"Модники, Россия, 80 -е"
Совсем заврался.
Фото из журнала National Geographic | December 1973
Название фото - Greenland tots, Гренландские малыши.
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4k
newegg 4 часа назад
"Профессиональные пловчихи, Англия, 1919 год"
У одной из пловчих солидных размеров яйца.

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