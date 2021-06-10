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Просто гифки, всякие и разные

Просто гифки, всякие и разные (15 гиф)

Автор:
10 июня 2021 22:05
Сообщество : Гифки
Метки: Интересные   Разные   Юморные и не очень   всякие   гифки   позитивные   прикольные   
1179
15
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Просто гифки, разнообразные...

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Метки: Интересные   Разные   Юморные и не очень   всякие   гифки   позитивные   прикольные   
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Albert GER 56 минут назад
Последнее это шо, типа топливный насос какой-то? Я на днях видос видел где какой-то чувак трактор ремонтировал. Он там подобную штуку разбирал. Только рядный был. Белорус или т40 не помню.
Нафига я его час смотрел не знаю, и трактора нет и прав нет на него и покупать не собираюсь. Но залипаю на такие видосы писец!
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