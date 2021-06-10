Подрядчик снес полдома после того, как ему отказались заплатить

352
7
1
В пригороде Лестера (Великобритания) произошел инцидент между владельцем дома и строительным подрядчиком, которого наняли для надстройки второго этажа и других работ. По словам владельца здания, они поссорились из-за дополнительного счета в 3500 фунтов стерлингов, но он никак не ожидал, что его дом окажется без крыши, а весь участок - под завалами камней.
Дом стоимостью 475000 фунтов стерлингов в Стонигейте, Лестер, был куплен в прошлом году 40-летним Джеем Курджи. Он решил внести в него кое-какие улучшения и нанял строителя. Однако потом они не сошлись в цене, и тот, не долго думая, "отменил" уже проделанную им работу - попросту снес полдома.
Владелец дома обратился в полицию, но там ему сказали, что это не уголовное дело, а гражданское, и отправили обивать пороги в других инстанциях.
Владелец дома обратился в полицию, но там ему сказали, что это не уголовное дело, а гражданское, и отправили обивать пороги в других инстанциях.
Слева - дом до начала ремонта/строительства, справа - последствия ссоры с подрядчиком
Источник:
"Я купил дом в прошлом году. Строительство началось в феврале, и мы хотели проделать большую работу, чтобы он мог стать нашим семейным домом для нас шестерых, - рассказал Джей Курджи. - Мы хотели двухэтажную пристройку, новую крышу, новую проводку, чтобы дом стал более экологически чистым. Это кошмар. К сожалению, я выбрал худшего строителя из возможных".
×
Джей Курджи, архитектор решений для ИТ-фирмы, рассказал, что после отказа заплатить строителю дополнительные 3500 фунтов стерлингов, тот ему отомстил.
Когда осуществлялась эта месть, хозяев дома не было, они уехали в отпуск. Соседи по улице с изумлением наблюдали, как строитель, работавший над надстройкой верхнего этажа несколько месяцев, пригнал экскаватор и снес большую часть дома.
"Когда все это произошло, я был в отпуске. Я связался с полицией, которая объяснила, что это гражданский спор, а не уголовное дело. Я все еще в отпуске, и отсюда мне трудно разобраться в том, что делать дальше", - говорит владелец разрушенного дома.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Ну ничего себе! 27 фотографий из Reddit-сообщества WTF
- В Великобритании нашли точную копию Эммы Уотсон
- Так вот куда делась вся еда из магазинов: люди показывают свои запасы на случай карантина
- Умер самый старый мужчина в мире
- Заброшенное кладбище суперкаров в ОАЭ
20
Понравилось20
Новости партнёров
Сам со стройкой работаю, если что.
Вообще, конечно, попахивает очередным пи***жом. Из-за 3,5 тысяч себе такие проблемы не наживают.