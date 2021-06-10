Подрядчик снес полдома после того, как ему отказались заплатить

Дом стоимостью 475000 фунтов стерлингов в Стонигейте, Лестер, был куплен в прошлом году 40-летним Джеем Курджи. Он решил внести в него кое-какие улучшения и нанял строителя. Однако потом они не сошлись в цене, и тот, не долго думая, "отменил" уже проделанную им работу - попросту снес полдома.



Владелец дома обратился в полицию, но там ему сказали, что это не уголовное дело, а гражданское, и отправили обивать пороги в других инстанциях.