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Подрядчик снес полдома после того, как ему отказались заплатить

Подрядчик снес полдома после того, как ему отказались заплатить (7 фото + 1 тянучка)

Автор:
10 июня 2021 14:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вот это ДА   месть   ну и ну   отомстил   реванш   спор   строительная история   строительное   
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В пригороде Лестера (Великобритания) произошел инцидент между владельцем дома и строительным подрядчиком, которого наняли для надстройки второго этажа и других работ. По словам владельца здания, они поссорились из-за дополнительного счета в 3500 фунтов стерлингов, но он никак не ожидал, что его дом окажется без крыши, а весь участок - под завалами камней.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   месть   ну и ну   отомстил   реванш   спор   строительная история   строительное   
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7  комментариев
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14k
Serg2001 46 минут назад
А еще лучше не ругаться с официантами. Как никак человек имеет доступ к твоей еде... )
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1k
Александр Сергеевич 15 минут назад
МУЖИК!
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6k
Дарья 24 минуты назад
Сэкономил 3500 себе на отпуск?
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1k
Лёха 37 минут назад
Жадность фраера сгубила...
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−21
Лучший Друг 40 минут назад
Как бывший строитель, скажу - неоднократно хотелось закончить работу подобным способом. Заказчики зачастую считают делом чести под конец работ жажать часть оплаты под любым предлогом. Частенько вынуждают бросить почти доделанный объем, причём и частиники, и фирмы. Судиться нереально
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53k
pynh 54 минуты назад
У меня снесли дом, а я все еще в отпуске. Длбёб.
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