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33 татуировки размера XXL, о которых их владельцы уже давно пожалели

33 татуировки размера XXL, о которых их владельцы уже давно пожалели (34 фото)

Автор:
10 июня 2021 11:01
Сообщество : Юмор
Метки: некачественная работа   неудачи   татуировки   ужасные тату   ужасные татуировки   фейлы   
1009
34
Люди иногда делают что-то под влиянием момента, не задумываясь, а потом очень сожалеют об этом. С татуировками такое случается часто - они или становятся неактуальными или просто надоедают... Особенно если сделаны были в юности и бил их какой-то непрофессионал.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: некачественная работа   неудачи   татуировки   ужасные тату   ужасные татуировки   фейлы   
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5  комментариев
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2k
Евгений Час назад
Вспомнился старый пост про чувака))
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6k
Ivan 8 минут назад
Зачем портить собственную шкуру?
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202k
Барон Мюнхгаузен 23 минуты назад
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ: татухи, особенно на лице, делают если и не дурачки, то неуверенные в себе люди точно.
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Федор Медведев Час назад
Как говорила бабушка - если в голове ничего нет, то из задницы не возьмешь!
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PbIBOK Час назад
В большинстве своём наколки свежие. И некоторые ими хвалятся.
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