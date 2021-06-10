33 татуировки размера XXL, о которых их владельцы уже давно пожалели

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Люди иногда делают что-то под влиянием момента, не задумываясь, а потом очень сожалеют об этом. С татуировками такое случается часто - они или становятся неактуальными или просто надоедают... Особенно если сделаны были в юности и бил их какой-то непрофессионал.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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