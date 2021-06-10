Как светская львица монахиней стала

У Энн 28 внуков, с некоторыми из которых она никогда не встречалась, и более десятка правнуков, ни одного из которых она ни разу не видела. Она спала в келье на деревянной доске, покрытой тонким матрасом, а днем ​​ носила грубую коричневую одежду и сандалии. Это разительно отличалось от ее прежней жизни с шелковыми зонтиками, шарфами Hermes и туфлями Versace.

В свой 61-й день рождения Энн устроила вечеринку для 800 гостей в отеле Hilton в Сан-Франциско, чтобы попрощаться со своими друзьями и семьей. Они ели дорогие морепродукты, слушали живую оркестровую музыку. Очевидцы рассказывали, что Энн надела цветочную корону и привязала к себе надутый гелием шар с надписью «Вот я», чтобы все друзья могли найти ее в толпе и попрощаться лично.

Она говорила гостям, что первые 30 лет своей жизни посвятила себе, вторые 30 лет - детям, а последняя треть ее жизни будет посвящена Богу. На следующий день она улетела в Чикаго, чтобы жить в монастыре как сестра Мария Жозефа.

"Наши отношения были непростыми, - говорит Марк. - Она родилась в 20-х годах ХХ века и умерла в 20-х годах следующего столетия. Она побывала и миллионершей, и монахиней. Я надеюсь, она передаст папе привет от меня".