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Как светская львица монахиней стала

Как светская львица монахиней стала (5 фото)

Автор:
10 июня 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Энн Рассел Миллер   интересно   история   миллионерша   монахиня   неожиданно   путь к богу   светская львица   
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На днях в одном из чикагских монастырей умерла 92-летняя монахиня, много лет назад давшая обеты молчания, затворничества и бедности. За три деятилетия о ней успели забыть - и лишь ее близкие помнили, что когда-то сестра-молчальница Мария Жозефа была светской львицей и миллионершей, чье имя не сходило со страниц светской хроники.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Энн Рассел Миллер   интересно   история   миллионерша   монахиня   неожиданно   путь к богу   светская львица   
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4  комментария
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Сергей 50 минут назад
не хило ее так жмыхнуло
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Алексей Скузлов 14 минут назад
Вот дура...
Лучше посвятить жизнь детям, внукам и правнукам, чем воображаемому другу.
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97
too_big 23 минуты назад
Что называется попробовать в жизни все :-)
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4k
newegg 46 минут назад
Полагаю, она очень много раз пожалела что ушла в монастырь, но было поздно.
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