В Курске женщина прокатила троих детей на крыше автомобиля

Очевидцы сняли происходящее на камеру. На кадрах видно, как трое детей сидят на крыше. Прохожий подошёл к автомобилю и попытался остановить женщину, но она его не послушала. Другие автомобилисты тоже сигналили, однако мать всё равно поехала по дороге на приличной скорости.