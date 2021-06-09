В Курске женщина прокатила троих детей на крыше автомобиля

Жители Курской области заметили на крыше автомобиля трёх несовершеннолетних детей. Как выяснилось, мать решила устроить аттракцион своим отпрыскам. Один из прохожих попытался остановить женщину, но ему не удалось.
Очевидцы сняли происходящее на камеру. На кадрах видно, как трое детей сидят на крыше. Прохожий подошёл к автомобилю и попытался остановить женщину, но она его не послушала. Другие автомобилисты тоже сигналили, однако мать всё равно поехала по дороге на приличной скорости.
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В ГИБДД сообщили что женщина нарушила правила перевозки пассажиров, за что ей грозит административная ответственность, сообщает РИА Курск.
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И ещё: всегда поражаюсь как деньги оказываются в руках таких дебилов! Тачка не дешевая, а мозгов, как видно, не наблюдается.