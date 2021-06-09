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В Курске женщина прокатила троих детей на крыше автомобиля

В Курске женщина прокатила троих детей на крыше автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 09:38
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   видео   гибдд   интересное   курск   мать   фото   
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Жители Курской области заметили на крыше автомобиля трёх несовершеннолетних детей. Как выяснилось, мать решила устроить аттракцион своим отпрыскам. Один из прохожих попытался остановить женщину, но ему не удалось.

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Метки: авто   видео   гибдд   интересное   курск   мать   фото   
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9  комментариев
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3k
Том Сойер 46 минут назад
Соратница этой шмары.....

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634
Кактус 4 минуты назад
Минус права бы по логике! И приравнять к покушению на убийство.
И ещё: всегда поражаюсь как деньги оказываются в руках таких дебилов! Тачка не дешевая, а мозгов, как видно, не наблюдается.
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6k
кот базилий 14 минут назад
Накажут "строго" штрафом 500 рублей.
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145
Шурман 18 минут назад
Даже не знаю что сказать , ладно загородная дорога и скорость км 20 в час ок но как она пошла это уже под 50 км .
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1k
zenon 19 минут назад
Что упало, то пропало? Есть такая поговорка.
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3k
Борис Карабанов Полчаса назад
Господи, да при чём здесь ПДД? Надо лишать не водительских, а родительских прав.
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11k
Великий Кормчий 49 минут назад
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29k
Головасыр коричнештанник 54 минуты назад
очерадная "яжмать"
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414
manul74 58 минут назад
за такое нужно лишать прав пожизненно, с конфискацией авто.
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