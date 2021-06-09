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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
09 июня 2021 08:44
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   приколы   
4120
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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13  комментариев
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46k
noName 5 часов назад
Мда,сервак от обычного щитка уже не отличаем...
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55k
Андрей 18 минут назад
Не могу разобрать надпись на табличке на стене, но уверен, что это - не в России: уж больно стиль характерен.
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8k
DumDum 20 минут назад
Слава Богу! А то она, бедняжка, уже всё перепробовала...
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6k
Regerald 4 часа назад
Это ещё всё фигня.
Вот один раз у соседа была собака "в гостях". Мой кот забрался к ним во двор, наверное из-за собаки демонстративно насрал на газон и слинял. Собака всё это схавала, принесла домой и сблевала прямо на белый ковёр в гостиной. Сблевал ли сам сосед - неизвестно, он не признался.
Приятного всем аппетита!
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1k
Макс Юпитер 5 часов назад
Ничего особенного. Просто беременная фура

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12k
Юрий Николаевич 5 часов назад
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