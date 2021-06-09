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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
Авторский пост
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Вот один раз у соседа была собака "в гостях". Мой кот забрался к ним во двор, наверное из-за собаки демонстративно насрал на газон и слинял. Собака всё это схавала, принесла домой и сблевала прямо на белый ковёр в гостиной. Сблевал ли сам сосед - неизвестно, он не признался.
Приятного всем аппетита!
И однажды, как смогла, родила.
Тридцать три же мужика не желают знать сынка:
Пусть считается пока сын полка.