В США школьники устроили инсценировку: "смерть Джорджа Флойда"





Однако парни из Колорадо, всё же пошли дальше, размулевав физиономию одного из участников представления, они превратили его в натурально черномазого.





Ранее писалось, что полицейского Шовина обвинили в шовинизме и всё-таки признали виновным в убийстве Джорджа Флойда, а также то, что в момент задержания в крови героя-мученика Америки, бурлил коктейль из наркотиков, который сам по себе мог привести к смерти задержанного.