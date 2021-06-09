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Сообщество Жизнь в США 689 постов • 224 подписчика подписаться
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В США школьники устроили инсценировку: "смерть Джорджа Флойда"

В США школьники устроили инсценировку: "смерть Джорджа Флойда" (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 июня 2021 00:07
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Джордж   Реакция   Флоид   видео   инсценировка   кончина   сша   школьники   
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Ученики одной из школ штата Колорадо, США, разыграли представление на тему кончины афроамериканца Джорджа Флойда.

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Метки: Джордж   Реакция   Флоид   видео   инсценировка   кончина   сша   школьники   
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8  комментариев
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1k
Replicant 54 минуты назад
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371
Миша 51 минуту назад
Перед представлением на тему кончины святого Джорджа Флойда они должны были нажраться наркоты и попытаться ограбить магазин. А так, конечно афроамериканцы возмутятся низкопробной фальсификацией.
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691
alex 54 минуты назад
Странно. Колорадо населен преимущественно представителями "левого крыла общественности"
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Как только наступает ночь-вылазит Редька с хреном со своими отвратительными и тупыми постами
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