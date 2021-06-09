В США школьники устроили инсценировку: "смерть Джорджа Флойда"

Ученики одной из школ штата Колорадо, США, разыграли представление на тему кончины афроамериканца Джорджа Флойда.
С этой целью один из актёров "постановки" раскрасил лицо в чёрный цвет, другой держал краской обмазанного, а третий встал коленом ему на шею.
Левое крыло общественности страны выразило крайнее возмущение поступком подростков, отдельно сторонников BLM возмутил так называемый блэкфейс - мимикрия под афроамериканца.
После такой выходки своих учеников директору школы, проработавшему в общеобразовательном учреждении более 12 лет, пришлось подать в отставку, сообщили в издании The New York Post.
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На портале Change.org даже появилась петиция, автор которой призывал привлечь подростков к ответственности.
“Факт воссоздания столь унизительной смерти учениками отвратителен. Они опозорили и себя и имя нашей школы", - написал автор петиции.
P.S.
Следует отметить, что организаторы вышеописанного косплея не оригинальны: за пару недель до них подобный спектакль разыграли подростки из Парк-Ридж - пригорода Чикаго.
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Однако парни из Колорадо, всё же пошли дальше, размулевав физиономию одного из участников представления, они превратили его в натурально черномазого.
Ранее писалось, что полицейского Шовина обвинили в шовинизме и всё-таки признали виновным в убийстве Джорджа Флойда, а также то, что в момент задержания в крови героя-мученика Америки, бурлил коктейль из наркотиков, который сам по себе мог привести к смерти задержанного.
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